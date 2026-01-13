Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Uno de los rasgos de personalidad más relacionados con el ‘burnout’ es el perfeccionismo”

El perfeccionismo excesivo en el trabajo suele llevar al 'burnout'. (Freepik)

El perfeccionismo suele camuflarse en gestos cotidianos que pasan desapercibidos: revisar un correo una y otra vez antes de enviarlo, volver a empezar un informe porque una frase no termina de convencer, alargar una tarea sencilla por miedo a que no quede exactamente como se espera... Son conductas habituales en muchos entornos laborales, aplaudidas incluso como señal de compromiso y responsabilidad.

En oficinas, redacciones, hospitales o aulas, la autoexigencia extrema se normaliza. Se admira a quien no delega porque “nadie lo hará tan bien”, a quien vive con la sensación constante de que aún no es suficiente o a quien rastrea cualquier mínimo fallo que debe ser corregido con el objetivo de que el trabajo quede impecable. El problema es que esa búsqueda permanente de la excelencia no siempre nace del entusiasmo, sino del miedo a fallar.

Durante años, el perfeccionismo se ha presentado como un rasgo positivo, casi una virtud profesional. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, deja de ser una herramienta para mejorar el trabajo y se convierte en una fuente silenciosa de desgaste. Ahí es donde comienzan a aparecer el agotamiento, la ansiedad y la frustración que muchos trabajadores no saben nombrar, pero sí sienten cada día.

Uno de los vínculos más claros entre esta forma de funcionar y el desgaste emocional lo señala el psicólogo experto en bienestar laboral y burnout Rafael Alonso. “Uno de los rasgos de personalidad más relacionados con el burnout y que encuentro en todos mis clientes es el perfeccionismo”, afirma en uno de sus vídeos de TikTok (@rafabienestarlaboral). Una característica que, lejos de impulsar el rendimiento de forma sostenible, termina pasando factura.

Cuando el perfeccionismo lleva al ‘burnout’ en lugar de a la excelencia

“¿Te suena esto de creer que todo lo que haces tiene que estar impecable, que no puedes fallar, que si no das el 100 % no es suficiente?”, pregunta el psicólogo. Esa lógica de todo o nada, advierte, acaba generando una presión interna difícil de sostener en el tiempo. “Eso está haciendo que te quemes cada vez más”.

Las consecuencias no son solo emocionales, también prácticas. “Ser demasiado perfeccionista te hace tardar el doble en tareas que no lo necesitan, te impide delegar, te mantiene en alerta constante y nunca te deja sentir que es suficiente”, explica Alonso. El trabajo se alarga, la mente no descansa y la sensación de logro desaparece incluso cuando los objetivos se cumplen.

Este patrón se repite, además, en perfiles muy concretos. Personas altamente comprometidas, responsables y con un fuerte sentido del deber, así como aquellas que han crecido con una concepción profundamente negativa del error. “Lo he visto como responsable de recursos humanos y lo he vivido en mi propia piel”, señala.

“Personas brillante, supercomprometidas, acabando exhaustas, no porque trabajen mal, sino porque se exigen como si la tarea fuera un examen final”, resume. Así, vivir cada encargo como una prueba definitiva convierte el día a día laboral en una carrera de fondo sin pausas, donde el error no está permitido.

Frente a esta dinámica, Alonso propone un cambio de enfoque sencillo en apariencia, pero difícil de aplicar. “Aquí va mi consejo: en lugar de pensar que algo debe estar perfecto, piensa en que sea suficientemente bueno como para avanzar y ya habrá tiempo de refinarlo”. No se trata de conformismo, sino de entender el trabajo como un proceso y no como un juicio constante.

Reducir la autoexigencia no implica perder valor profesional, insiste el psicólogo, “sino permitirle a tu mente un espacio de descanso que te aseguro que va a agradecer”. Un descanso que, paradójicamente, puede ser la clave para rendir mejor, sostener el compromiso y recuperar una relación más sana con el trabajo.