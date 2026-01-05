Aurelio Rojas, cardiólogo, explica cuáles son las mejores frutas para el invierno: “Son las que refuerzan nuestro sistema inmune”

Fragmento de TikTok en el que Aurelio Rojas explica cuáles son las mejores frutas. (@doctorrojass)

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas se han convertido en parte de la rutina de millones de personas. Por este motivo, es importante tomar las medidas necesarias para que el frío nos afecte lo menos posible.

Lo más evidente es adecuar nuestra vestimenta, sacando del armario los abrigos más cálidos y recurriendo a gorros y guantes. Sin embargo, la alimentación es uno de los grandes aliados. Esto es algo que conoce a la perfección Aurelio Rojas, un cardiólogo que publica contenido en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@doctorrojass) ha explicado cuáles son las mejores frutas para el invierno. “Son las que tienen un mayor poder antiinflamatorio, las que más mejoran la función de nuestros vasos sanguíneos y además refuerzan nuestro sistema inmune, ayudándonos a protegernos de las infecciones y a recuperarnos de ellas”, comienza explicando.

Las mejores frutas para nuestra salud en invierno

Entre las frutas más recomendadas para el invierno se encuentra la manzana, que ocupa el tercer lugar en el ranking que ha elaborado Aurelio Rojas. Es una fruta rica en fibra, especialmente pectina, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye a mantener equilibrada la microbiota intestinal, un factor clave para el sistema inmune.

Además, contiene polifenoles, compuestos antioxidantes que protegen las células frente al daño oxidativo, ayudan a reducir la inflamación y pueden contribuir a mantener los niveles de colesterol bajo control. Es una opción segura y saludable para prácticamente todas las personas, incluyendo las personas con diabetes.

En segundo lugar se sitúa la naranja, una fruta cargada de vitamina C, flavonoides y, en particular, hesperidina. Este compuesto mejora la presión arterial y reduce el estrés oxidativo, lo que refuerza la capacidad del organismo para defenderse de infecciones.

La fruta que ocupa la primera posición es el kiwi, una fuente excepcional de vitamina C que cubre las necesidades diarias con una sola pieza. Esta, además de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, puede contribuir a un mejor descanso nocturno si se consume antes de dormir.

Para quienes no puedan consumir kiwi por alergia, precio o preferencia, los frutos rojos, como arándanos o fresas, son una alternativa interesante, aportando igualmente antioxidantes y fibra, reforzando la salud cardiovascular y el sistema inmune.

Hábitos saludables que ayudan a cuidar la salud durante el invierno

Más allá de la alimentación, existen otros hábitos cotidianos que desempeñan un papel clave durante los meses de invierno. Uno de los más importantes es mantener una rutina de descanso adecuada.

Dormir las horas necesarias permite al organismo recuperarse, regular el sistema inmunológico y afrontar mejor el estrés físico y mental propio de esta época del año. La falta de sueño, por el contrario, puede debilitar las defensas y aumentar la susceptibilidad a infecciones.

La actividad física regular, adaptada a las condiciones climáticas y a las capacidades de cada persona, también resulta fundamental. Realizar ejercicio moderado ayuda a activar la circulación, mantener la masa muscular y mejorar el estado de ánimo, algo especialmente relevante cuando las horas de luz disminuyen.

Asimismo, ventilar correctamente los espacios cerrados, mantener una buena higiene de manos y proteger la piel frente al frío y la sequedad ambiental son medidas sencillas que contribuyen a prevenir enfermedades y tener una salud plena.