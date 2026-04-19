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Muere un joven de 27 años tras caerse por un barranco de dos metros con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

Un testigo encontró al conductor inmóvil y sin responder a estímulos

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Imagen de archivo de un hombre subido en un quad (Freepik)
Imagen de archivo de un hombre subido en un quad (Freepik)

Un joven de 27 años ha perdido la vida en la mañana de este domingo tras sufrir un accidente con un quad en el término municipal de Campillo de Arenas, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

El suceso se ha producido en torno a las 8:20 horas, cuando un testigo alertó al 112 tras observar que un quad había caído por un barranco de aproximadamente dos metros de profundidad en la zona conocida como Cuesta Villares, al final del río. En su aviso, indicó además que el conductor se encontraba inmóvil y no respondía a estímulos.

De inmediato, el centro coordinador activó a efectivos de la Guardia Civil, a los servicios sanitarios del 061 y a los Bomberos de Jaén, que se desplazaron hasta el lugar del accidente. A su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven.

Muere una niña de 12 años y otra resulta herida al accidentarse su quad

Tras la certificación de la muerte, se puso en marcha el protocolo judicial correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las causas concretas del accidente.

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