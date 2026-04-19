España

Así pueden obtener liquidez de su vivienda los mayores de 65 años sin dejar de vivir en ella

Permite que los propietarios reciban una cantidad periódica de dinero a cambio de emplear su inmueble como garantía de un préstamo

Guardar
Así pueden obtener liquidez de su vivienda los mayores de 65 años sin dejar de vivir en ella. (Canva(
Así pueden obtener liquidez de su vivienda los mayores de 65 años sin dejar de vivir en ella. (Canva(

El aumento del precio de la vivienda, la inflación y el crecimiento del coste de vida han redefinido la economía doméstica para muchos españoles que deben llegar a final de mes con los mismos ingresos que hace unos años. Entre 2021 y finales de 2025, el precio de la vivienda subió alrededor de un 30% en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este repunte fue especialmente pronunciado en los dos últimos años, con aumentos del 10% y el 13% anual, algo que no se veía desde la crisis inmobiliaria de 2008.

Estas subidas han convertido a las casas en un auténtico patrimonio que muchos con suficiente poder adquisitivo están aprovechando para especular. Pero los gastos diarios, sumados a una inflación acumulada del 46% en las dos últimas décadas y un índice anual del 3,4% en marzo de 2026, hacen que la clase baja de España, y sobre todo los jubilados, deban hacer malabares para poder cubrir todos los gastos.

Los mayores de 65 años cuentan con alternativas, sobre todo si tienen una vivienda en propiedad. Para ellos, la hipoteca inversa es una alternativa. Esta modalidad, según el Banco Santander, permite que los propietarios reciban una cantidad periódica de dinero a cambio de emplear su inmueble como garantía de un préstamo, sin perder el derecho a residir en la vivienda.

Qué es la hipoteca inversa y cómo funciona

La hipoteca inversa consiste en un préstamo hipotecario dirigido a personas mayores de 65 años que sean propietarias de su vivienda habitual y no tengan otras cargas sobre el inmueble. El importe que cada solicitante puede recibir depende fundamentalmente de dos factores: su edad y el valor de la casa. Así, cuanto mayores sean ambos, mayor será la mensualidad a percibir.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

Lo importante de este producto es que los titulares no deben devolver el dinero mientras vivan ni afrontar cuotas mensuales. El reembolso del capital y los intereses recae sobre los herederos, quienes podrán optar por vender la vivienda para saldar la deuda, quedarse con el inmueble asumiendo la cancelación del préstamo, o renunciar a la herencia si lo consideran oportuno.

Entre los beneficios está que las cantidades recibidas no tributan en el IRPF conforme a la legislación vigente. Además, los propietarios mantienen en todo momento la titularidad de su vivienda y continúan residiendo en ella. La entidad subraya que, si tras la venta del inmueble existiese un remanente una vez liquidada la deuda, este pasaría a los herederos. Por otra parte, si el valor de la casa no cubre el importe pendiente, el banco solo podrá reclamar sobre el bien hipotecado y los bienes heredados, sin afectar el resto del patrimonio personal.

La entidad ofrece un plazo de nueve meses sin intereses para que los herederos decidan cómo afrontar la deuda tras el fallecimiento de los titulares. Durante ese periodo, pueden vender la vivienda, formalizar una hipoteca convencional o utilizar fondos propios. En caso de que opten por no aceptar la herencia, Santander iniciaría el proceso de recuperación del bien.

Requisitos y condiciones

El acceso a esta modalidad financiera exige cumplir con una serie de requisitos. Está destinada exclusivamente a mayores de 65 años, pudiendo ser hasta dos titulares, siempre que sean propietarios de la vivienda habitual y no existan otras hipotecas o cargas sobre el inmueble. El valor mínimo de la propiedad debe superar los 150.000 euros y no se permite que residan en ella personas distintas a los propietarios. Además, no puede solicitarse sobre segundas viviendas ni locales.

Un grupo de jubilados viviendo juntos. (Freepik)
Un grupo de jubilados en una sala de estar. (Freepik)

Después, cuando los titulares del préstamo fallecen, el banco contacta con los herederos para gestionar la devolución del capital. Si deciden vender la casa y queda un sobrante tras cancelar la deuda, esa cantidad les corresponde. Si, en cambio, desean conservar la vivienda, pueden cancelar la hipoteca inversa mediante la contratación de un préstamo hipotecario convencional o utilizando sus propios recursos. Además, existe la posibilidad de renunciar a la herencia, en cuyo caso el banco comienza el procedimiento para recuperar la vivienda.

La vivienda solo se emplea como garantía de préstamo. Los propietarios siguen siendo titulares plenos hasta su fallecimiento, de modo que los gastos de mantenimiento y tributos asociados siguen correspondiendo a quien vive en la casa, igual que en cualquier otro préstamo hipotecario.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaJubilación EspañaJubilados y PensionesEspaña-economEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Pedro Sánchez: “Se puede privatizar la Sanidad con gritos, como Ayuso en Madrid, o en silencio, como Moreno en Andalucía. El resultado es el mismo”

El presidente del Gobierno desembarca en Huelva para dar inicio a la precampaña andaluza del PSOE

Pedro Sánchez: “Se puede privatizar la Sanidad con gritos, como Ayuso en Madrid, o en silencio, como Moreno en Andalucía. El resultado es el mismo”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El edulcorante que supera 1,7 veces el dulzor del azúcar y es mucho más peligroso: se vincula con el cáncer, la demencia y la obesidad, según un estudio

El edulcorante está presente en frutas de manera natural, pero su bajo coste de producción ha hecho que multiplique su presencia en alimentos ultraprocesados

El edulcorante que supera 1,7 veces el dulzor del azúcar y es mucho más peligroso: se vincula con el cáncer, la demencia y la obesidad, según un estudio

El paraíso italiano: una piscina natural en medio de la nada, aguas cristalinas y un secreto milenario

La Grotta della Poesia se esconde en el sur de Italia como uno de los recónditos enclaves que aglutina arqueología e historia antigua en un entorno marino accesible

El paraíso italiano: una piscina natural en medio de la nada, aguas cristalinas y un secreto milenario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad