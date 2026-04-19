Dani Fernández, operado de urgencia tras caerse en un concierto en Valencia: “Tengo rotura de ligamentos en el hombro”

Dani Fernández en un video compartido en redes sociales (INSTAGRAM).

El concierto de Dani Fernández en el Roig Arena de Valencia estaba llamado a ser una de las grandes citas de su gira, pero terminó convirtiéndose en una noche marcada por la tensión, la incertidumbre y, finalmente, la admiración del público hacia el artista. Lo que comenzó como una velada festiva ante miles de asistentes dio un giro inesperado cuando el cantante sufrió una aparatosa caída en pleno escenario.

El incidente tuvo lugar en torno a las 21:45 horas, durante la primera parte del espectáculo. En cuestión de segundos, el ambiente cambió por completo: del entusiasmo colectivo se pasó a la preocupación generalizada. El golpe obligó a detener el concierto durante aproximadamente 25 minutos, mientras el equipo médico atendía al intérprete y evaluaba la gravedad de la situación.

Lejos de abandonar definitivamente el escenario, Fernández reapareció minutos después, visiblemente afectado y con el brazo inmovilizado en un cabestrillo. Su regreso fue recibido con una ovación cerrada por parte de los cerca de 13.000 asistentes, que no ocultaban su inquietud pero tampoco su apoyo incondicional. El propio artista tomó entonces la palabra para dirigirse a sus seguidores y explicar su decisión: “No quería irme a mi casa y pensar que os he dejado con el show a medias, así que vamos a seguir, ¿vale? Vamos a hacer que sea una fiesta“. Su determinación, unida a su cercanía, terminó por transformar el susto en un momento de conexión con sus fans.

El cantante Dani Fernández actúa en LOS40 Primavera Pop 2025, en el Movistar Arena, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

El concierto prosiguió con normalidad relativa, aunque la incertidumbre se mantuvo hasta el final. El artista, visiblemente dolorido, logró completar el repertorio, dejando una imagen que no tardó en viralizarse: la de un cantante que, pese a las dificultades, decide mantenerse en pie hasta el último acorde.

Su impactante video en el hospital

Horas más tarde, ya desde el hospital, el propio Fernández quiso aclarar su estado de salud a través de un vídeo publicado en redes sociales: “¿Qué pasa, gente? Bueno, ya estoy en el hospital. Me han dado malas noticias o mejores de las que podía haber pasado, porque podía haber pasado cualquier cosa. Resulta que tengo rotura de ligamentos en el hombro“.

La operación está prevista para el día de hoy: “Me van a tener que operar. No sabemos cómo va a ser la recuperación, así que nada, simplemente quería hacer este vídeo para decir que podría haber sido peor, que estoy bien, que además todos han actuado muy rápido".

Dani Fernández en un video compartido en redes sociales (INSTAGRAM).

Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de su gira, uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente. Por el momento, no hay confirmación oficial sobre posibles cancelaciones o aplazamientos, pero todo dependerá de la evolución médica tras la intervención. “Os mando un besito muy fuerte y espero que nos veamos lo más pronto posible. Ya os iré contando un poco qué va a pasar con el resto de la gira. Estábamos hablando con el médico de estar lo antes posible, pero bueno, que no os preocupéis, que os iremos informando lo antes posible. Un besito", ha terminado de decir en el video.

A pesar del contratiempo, el episodio vivido en Valencia ha reforzado la imagen de Fernández como un artista comprometido con su público. Su decisión de regresar al escenario en condiciones adversas ha sido ampliamente valorada tanto por los asistentes como por la organización del evento, que destacó su actitud profesional en un momento especialmente delicado.