El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Matias Chiofalo / Europa Press)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto este miércoles a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1%, lo que se traducirá en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Esta propuesta, realizada durante la primera reunión negociadora de 2026 para la subida del salario mínimo, supondría un aumento de 37 euros mensuales respecto a la cuantía actual.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha explicado que la propuesta del Gobierno mantiene la exención del SMI en el IRPF y se apoya en las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo en esta materia.

En este sentido, la cuantía planteada por el Gobierno coincide con una de las dos opciones recogidas en el último informe del comité sobre el salario mínimo. Este organismo había planteado una subida del 3,1% para 2026 en el caso de que el SMI continuara sin tributar en el IRPF, o un incremento mayor, del 4,7%, si finalmente pasaba a hacerlo.

Con la propuesta actual, el salario mínimo pasaría de los 1.184 euros mensuales vigentes a 1.221 euros brutos en catorce pagas, lo que supone 37 euros más al mes para los perceptores. Durante su intervención, Pérez Rey ha defendido que “el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima de poder adquisitivo” y ha subrayado que la fiscalidad debe aplicarse “a quien más tiene, no a quien menos lo hace”.

El SMI como eje de la política laboral del Gobierno

El secretario de Estado de Trabajo ha enmarcado la propuesta en la evolución del salario mínimo desde la llegada del actual Gobierno. Según ha recordado, el SMI ha aumentado un 63% desde el inicio de la legislatura, lo que, a su juicio, ha contribuido a reducir la desigualdad.

“El SMI es seguramente la norma o la secuencia reformadora que ha llevado este Gobierno de más éxito de todas”, ha afirmado Pérez Rey, que lo ha situado junto a la reforma laboral como uno de los pilares de la política laboral. En su opinión, el salario mínimo ha sido “el principal antídoto contra la desigualdad” y ha tenido un impacto directo en los salarios más bajos.

El secretario de Estado también ha destacado que el incremento del SMI ha ayudado a reducir la brecha salarial de género, y ha beneficiado especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores en categorías de nuevo ingreso.

Compromiso para mantener la exención fiscal

Uno de los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo es que la subida del 3,1% se mantenga exenta de tributación en el IRPF. Pérez Rey ha reiterado el compromiso del Ministerio de Trabajo de que “no pague impuestos aquellas personas que están percibiendo el salario mínimo interprofesional”.

Según ha explicado, esta ha sido una cuestión planteada de forma reiterada por los agentes sociales y defendida públicamente por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. “Quien cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que ser quien tribute”, ha señalado.

Posible flexibilización en la contratación pública

Además del incremento salarial, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar las reglas de indexación en la contratación pública para mitigar el impacto de la subida del SMI en los contratos en vigor. Esta medida, según Pérez Rey, ha sido una petición unánime de las organizaciones presentes en la mesa de diálogo social.

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a explorar esta vía junto con los departamentos competentes, con el objetivo de “relajar las normas de desindexación” dentro del marco fiscal y laboral vigente.

Sin acuerdo aún, pero en un “clima de diálogo constructivo”

Por el momento, la propuesta no cuenta con una respuesta definitiva por parte de sindicatos y patronales. Pérez Rey ha explicado que ninguna de las organizaciones ha dado un sí o un no inmediato y que todas trasladarán la propuesta a sus órganos de gobierno.

No obstante, ha valorado de forma positiva el desarrollo de la reunión, que se ha celebrado, según ha dicho, en un “clima de diálogo franco, sincero y muy constructivo”. El Gobierno confía en recibir una respuesta “a la mayor brevedad posible” y en poder cerrar un acuerdo que permita consensuar la subida del SMI para 2026.

“Una subida de 37 euros brutos mensuales marca la diferencia entre salarios dignos y aquellos que no lo son”, ha concluido el secretario de Estado, que ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en las próximas semanas.