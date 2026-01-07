España

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

Trabajo plantea un aumento de 37 euros mensuales y se compromete a mantener la exención del IRPF

Guardar
La vicepresidenta segunda y ministra
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros (Matias Chiofalo / Europa Press)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto este miércoles a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1%, lo que se traducirá en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Esta propuesta, realizada durante la primera reunión negociadora de 2026 para la subida del salario mínimo, supondría un aumento de 37 euros mensuales respecto a la cuantía actual.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha explicado que la propuesta del Gobierno mantiene la exención del SMI en el IRPF y se apoya en las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo en esta materia.

En este sentido, la cuantía planteada por el Gobierno coincide con una de las dos opciones recogidas en el último informe del comité sobre el salario mínimo. Este organismo había planteado una subida del 3,1% para 2026 en el caso de que el SMI continuara sin tributar en el IRPF, o un incremento mayor, del 4,7%, si finalmente pasaba a hacerlo.

Con la propuesta actual, el salario mínimo pasaría de los 1.184 euros mensuales vigentes a 1.221 euros brutos en catorce pagas, lo que supone 37 euros más al mes para los perceptores. Durante su intervención, Pérez Rey ha defendido que “el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima de poder adquisitivo” y ha subrayado que la fiscalidad debe aplicarse “a quien más tiene, no a quien menos lo hace”.

El SMI como eje de la política laboral del Gobierno

El secretario de Estado de Trabajo ha enmarcado la propuesta en la evolución del salario mínimo desde la llegada del actual Gobierno. Según ha recordado, el SMI ha aumentado un 63% desde el inicio de la legislatura, lo que, a su juicio, ha contribuido a reducir la desigualdad.

“El SMI es seguramente la norma o la secuencia reformadora que ha llevado este Gobierno de más éxito de todas”, ha afirmado Pérez Rey, que lo ha situado junto a la reforma laboral como uno de los pilares de la política laboral. En su opinión, el salario mínimo ha sido “el principal antídoto contra la desigualdad” y ha tenido un impacto directo en los salarios más bajos.

El secretario de Estado también ha destacado que el incremento del SMI ha ayudado a reducir la brecha salarial de género, y ha beneficiado especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores en categorías de nuevo ingreso.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Compromiso para mantener la exención fiscal

Uno de los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo es que la subida del 3,1% se mantenga exenta de tributación en el IRPF. Pérez Rey ha reiterado el compromiso del Ministerio de Trabajo de que “no pague impuestos aquellas personas que están percibiendo el salario mínimo interprofesional”.

Según ha explicado, esta ha sido una cuestión planteada de forma reiterada por los agentes sociales y defendida públicamente por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. “Quien cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que ser quien tribute”, ha señalado.

Posible flexibilización en la contratación pública

Además del incremento salarial, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar las reglas de indexación en la contratación pública para mitigar el impacto de la subida del SMI en los contratos en vigor. Esta medida, según Pérez Rey, ha sido una petición unánime de las organizaciones presentes en la mesa de diálogo social.

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a explorar esta vía junto con los departamentos competentes, con el objetivo de “relajar las normas de desindexación” dentro del marco fiscal y laboral vigente.

Sin acuerdo aún, pero en un “clima de diálogo constructivo”

Por el momento, la propuesta no cuenta con una respuesta definitiva por parte de sindicatos y patronales. Pérez Rey ha explicado que ninguna de las organizaciones ha dado un sí o un no inmediato y que todas trasladarán la propuesta a sus órganos de gobierno.

No obstante, ha valorado de forma positiva el desarrollo de la reunión, que se ha celebrado, según ha dicho, en un “clima de diálogo franco, sincero y muy constructivo”. El Gobierno confía en recibir una respuesta “a la mayor brevedad posible” y en poder cerrar un acuerdo que permita consensuar la subida del SMI para 2026.

“Una subida de 37 euros brutos mensuales marca la diferencia entre salarios dignos y aquellos que no lo son”, ha concluido el secretario de Estado, que ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en las próximas semanas.

Temas Relacionados

SMITrabajadores EspañaMinisterio de TrabajoSalario Mínimo InterprofesionalSalarios EspañaSueldosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Reino Unido da el paso y prohíbe la publicidad de comida ‘basura’ en horario infantil y en redes sociales: ¿qué hace España al respecto?

El veto estará vigente entre las 5.30 de la mañana y las 9 de la noche en radio y televisión, y durante todas las horas en las redes sociales

Reino Unido da el paso

Madrid, Málaga, Granada y Barcelona lideraron la contaminación por dióxido de nitrógeno en 2025

Según un informe de Ecologistas en Acción, las principales ciudades españolas superaron el nuevo límite anual fijado por la UE, sobre todo por las emisiones de los vehículos

Madrid, Málaga, Granada y Barcelona

Javier Quintero, médico especialista en psiquiatría: “Esta es la razón por la que no puedes dejar de ver una serie que te engancha”

El efecto Zeigarnik explica por qué no puedes parar de ver una serie hasta terminarla

Javier Quintero, médico especialista en

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: esta es la

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

El presidente del Gobierno todavía no ha concretado cómo será la contribución española, pero ha expresado su deseo de que España forme “parte de ese esfuerzo”

Por qué Sánchez necesita la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Por qué Sánchez necesita la

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

Indra fabricará radares de vigilancia del tráfico aéreo para proteger los aviones de EEUU

El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 enero

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención