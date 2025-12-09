La patronal propone al Gobierno subir el salario mínimo un 1,5%, por debajo del 7,5% que reclaman los sindicatos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han decidido proponer al Gobierno un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para el año 2026. Esta subida situaría la cifra en 16.824 euros brutos anuales, equivalentes a 1.202 euros al mes en 14 pagas, que estarían sujetos a tributación por IRPF. El Comité Ejecutivo extraordinario de la CEOE se ha reunido este martes, en donde se ha decidido esta subida moderada frente a la petición de los sindicatos CCOO y UGT, que demandan un alza del 7,5%, llegando a los 1.273 euros mensuales.

Según han explicado en un comunicado remitido a los medios, este aumento “está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año”, y encaja “con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI”. Sin embargo, durante los últimos 12 meses, la inflación ha alcanzado el 2,7%, situándose más de un punto por encima de la cifra planteada por los empresarios.

Entre los factores que han llevado a CEOE y Cepyme a proponer esta subida tan limitada, las patronales subrayan que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) “el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto”. Con esto, justifican que, aunque han decidido presentar esta medida, “no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026”.

Por qué los empresarios consideran más fiable la EPA para calcular el SMI

Las organizaciones empresariales defienden el uso de la EPA frente a la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, porque esta última no incluye sectores como la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico. Esto provoca “una distorsión al alza” en el cálculo del salario medio.

En palabras de las patronales, “precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado”.

Así, los empresarios señalan que la EPA es una estadística “más válida y ajustada” para calcular el salario mínimo, y añaden que los datos de dicha Encuesta están más actualizados, correspondiendo al último trimestre de 2024, mientras que la EES ofrece información de 2023.

Según estas cifras, tomando la EPA como referencia, el SMI para 2025 sería de 15.760 euros brutos anuales, lo que supone 816 euros menos que los 16.576 euros brutos fijados para este año. “Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde”, advierten las patronales.

