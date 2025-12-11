Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Eduardo Parra - Europa Press)

El comité de expertos del Ministerio de Trabajo ha planteado a la cartera liderada por Yolanda Díaz una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de entre el 3,1% y el 4,7% para este 2026. Los especialistas que asesoran al Ministerio proponen la opción del aumento más leve, que equivaldría a unos 36,7 euros más al mes para lo trabajadores, en caso de que la renta mínima continúe exenta de tributación. Si el Gobierno decide permitir que la Agencia Tributaria grave el sueldo mínimo a partir del próximo año, recomiendan la subida del 4,1%, unos 55,6 euros mensuales adicionales.

La vicepresidenta segunda y ministra había solicitado la opinión del comité como base para arrancar las negociaciones después de que los sindicatos CCOO y UGT avanzaran su propuesta de un incremento del 7,5% para 2026, que dejaría el salario mínimo en 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas, que tributarían en el IRPF. Las patronales CEOE y Cepyme, por otra parte, sugirieron un alza del 1,5% hasta los 1.202 euros brutos al mes, también sin exenciones en las obligaciones fiscales.

El salario mínimo su sitúa actualmente en España en 1.184 euros al mes por 14 pagas, tras el incremento del 4,4% acordadado con sindicatos, pero sin la patronal, en 2025 que elevó la retribución anual a 16.576 euros. Si se acuerda un nuevo incremento en línea con lo aconsejado por el comité de expertos, el SMI quedaría en 2026 en la horquilla entre los 1.221 y 1.240 euros brutos al mes. Con estos aumentos, los especialistas esperan que España pueda cumplir la recomendación incluída en la Carta Social Europea de que el SMI se corresponda con al menos el 60% del salario medio.

Regresa le debate sobre la tributación del SMI

El comité formado por miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos vuelve a enfrentarse este año al problema de la tributación del SMI, que surgió el pasado año cuando el Ministerio de Hacienda decidió mantener sin modificaciones el umbral de exención en el IRPF pese a la subida de la renta mínima en 2025.

En años anteriores, la cartera liderada por María Jesús Montero había ajustado al alza el límite fiscal que establece que rentas no están obligadas a tributar, lo que despertó críticas entre los trabajadores que verían la revalorización del 4,4% limitada por el recorte que supone sufrir retenciones al hacer la declaración de la Renta. Para compensar este efecto, Hacienda y Trabajo acordaron introducir una deducción que cubra la parte tributable durante este año, pero una vez superado este periodo las negociaciones sobre la ueva subida del SMI vuelvan a enfrentarse dificultades potenciales por este asunto.

