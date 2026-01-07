Cómo hacer lubina en la freidora de aire, una receta ligera y saludable lista en pocos minutos

Lubina con limón (Adobe Stock)

La lubina cocinada en freidora de aire es la opción perfecta para quienes buscan un pescado jugoso, con piel crujiente y sin complicaciones en la cocina. En pocos minutos y usando apenas una cucharada de aceite, podemos conseguir un resultado comparable al del horno tradicional pero más rápido y eficaz, una comida ligera y saludable que nos viene de maravilla para empezar el año con buen pie.

Para conseguir un pescado jugoso y con mucho sabor, haremos un adobo sencillo con aceite de oliva, especias y hierbas provenzales, con el que embadurnaremos la pieza y dejándola reposar unos 10 minutos. Si al mismo tiempo queremos lograr una piel crujiente, es de vital importancia secar bien el pescado antes de añadir el adobo, eliminando la humedad sobrante.

Se trata de una receta excelente para aprovechar al máximo los beneficios nutricionales de la lubina, uno de los pescados más interesantes para nuestra salud. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la lubina es, junto con el bacalao, la pescadilla, la perca y la raya, uno de los pescados blancos más magros, dado que apenas aporta 1,3 g de grasa por 100 g de carne. A esto se une su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en vitaminas y minerales.

Receta de lubina en freidora de aire

La receta de lubina en freidora de aire destaca por su simplicidad y por un resultado delicioso con poco esfuerzo: lomos jugosos, piel dorada y especias perfectamente integradas. El adobo de ajo, perejil y hierbas provenzales aporta profundidad y frescura al pescado, mientras la cocción en aire caliente garantiza una textura uniforme y ligera.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Macerado: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Total: 35 minutos

Ingredientes

2 lomos de lubina, limpios y sin escamas

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1/4 cucharadita de pimienta negra molida

1/4 cucharadita de ajo en polvo

1/4 cucharadita de hierbas provenzales

Sal al gusto

Perejil fresco picado

Zumo de medio limón (opcional)

Cómo hacer lubina en freidora de aire, paso a paso

Lava y seca bien los lomos de lubina para eliminar cualquier exceso de agua. En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, la pimienta negra, el ajo en polvo, las hierbas provenzales, la sal y el perejil picado. Unta los lomos de lubina con la mezcla de especias por ambos lados. Deja reposar 10 minutos para potenciar el sabor. Precalienta la freidora de aire a 180 °C durante 3 minutos. Coloca los lomos en la cesta o en un molde antiadherente, siempre con la piel hacia abajo. Cocina durante 15 minutos a 180 °C. Para conseguir la piel más crujiente, dales la vuelta cuando falten 5 minutos de cocción. Retira la lubina con cuidado. Sirve caliente, espolvoreando perejil fresco y, si lo deseas, unas gotas de zumo de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para dos porciones principales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 11 g

Hidratos de carbono: 0,8 g

Fibra: 0 g

Azúcares: 0 g

Sal: 1,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la lubina cocinada en un recipiente hermético en refrigeración hasta 24 horas. Para recalentarlo, utiliza la freidora de aire o el microondas durante unos minutos.