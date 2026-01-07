España

Cómo hacer lubina en la freidora de aire, una receta ligera y saludable lista en pocos minutos

Además de ser uno de los pescados blancos más magros de nuestro mercado, la lubina destaca por un elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en vitaminas y minerales.

Guardar
Lubina con limón (Adobe Stock)
Lubina con limón (Adobe Stock)

La lubina cocinada en freidora de aire es la opción perfecta para quienes buscan un pescado jugoso, con piel crujiente y sin complicaciones en la cocina. En pocos minutos y usando apenas una cucharada de aceite, podemos conseguir un resultado comparable al del horno tradicional pero más rápido y eficaz, una comida ligera y saludable que nos viene de maravilla para empezar el año con buen pie.

Para conseguir un pescado jugoso y con mucho sabor, haremos un adobo sencillo con aceite de oliva, especias y hierbas provenzales, con el que embadurnaremos la pieza y dejándola reposar unos 10 minutos. Si al mismo tiempo queremos lograr una piel crujiente, es de vital importancia secar bien el pescado antes de añadir el adobo, eliminando la humedad sobrante.

Se trata de una receta excelente para aprovechar al máximo los beneficios nutricionales de la lubina, uno de los pescados más interesantes para nuestra salud. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la lubina es, junto con el bacalao, la pescadilla, la perca y la raya, uno de los pescados blancos más magros, dado que apenas aporta 1,3 g de grasa por 100 g de carne. A esto se une su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, así como en vitaminas y minerales.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Receta de lubina en freidora de aire

La receta de lubina en freidora de aire destaca por su simplicidad y por un resultado delicioso con poco esfuerzo: lomos jugosos, piel dorada y especias perfectamente integradas. El adobo de ajo, perejil y hierbas provenzales aporta profundidad y frescura al pescado, mientras la cocción en aire caliente garantiza una textura uniforme y ligera.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Macerado: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Total: 35 minutos

Ingredientes

  • 2 lomos de lubina, limpios y sin escamas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1/4 cucharadita de ajo en polvo
  • 1/4 cucharadita de hierbas provenzales
  • Sal al gusto
  • Perejil fresco picado
  • Zumo de medio limón (opcional)

Cómo hacer lubina en freidora de aire, paso a paso

  1. Lava y seca bien los lomos de lubina para eliminar cualquier exceso de agua.
  2. En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, la pimienta negra, el ajo en polvo, las hierbas provenzales, la sal y el perejil picado.
  3. Unta los lomos de lubina con la mezcla de especias por ambos lados. Deja reposar 10 minutos para potenciar el sabor.
  4. Precalienta la freidora de aire a 180 °C durante 3 minutos.
  5. Coloca los lomos en la cesta o en un molde antiadherente, siempre con la piel hacia abajo.
  6. Cocina durante 15 minutos a 180 °C. Para conseguir la piel más crujiente, dales la vuelta cuando falten 5 minutos de cocción.
  7. Retira la lubina con cuidado. Sirve caliente, espolvoreando perejil fresco y, si lo deseas, unas gotas de zumo de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para dos porciones principales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 11 g
  • Hidratos de carbono: 0,8 g
  • Fibra: 0 g
  • Azúcares: 0 g
  • Sal: 1,1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar la lubina cocinada en un recipiente hermético en refrigeración hasta 24 horas. Para recalentarlo, utiliza la freidora de aire o el microondas durante unos minutos.

Temas Relacionados

PescadoRecetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

La fecha de su comparecencia será el 15 de enero

El juez instructor abre juicio

La estrategia de Mediaset para remontar sus audiencias: su plan para dejar de caer en 2026

El grupo audiovisual confía en el regreso de sus grandes formatos, la nostalgia y una parrilla más estable para frenar la caída y reconectar con el público

La estrategia de Mediaset para

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Una estrategia adecuada puede marcar la diferencuia entre un sí o un no

Ferran, experto en recursos humanos:

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

El premio se obtuvo tras acertar una de las combinaciones más difíciles del sorteo europeo Eurojackpot

Un hombre gana la lotería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El cuerpo recuperado en Indonesia

El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico

El juez instructor abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez del caso Koldo deniega la autorización para que Ábalos asista a la comisión de investigación en el Senado al no haber tiempo legal para autorizarla

Desarticulan una organización de tráfico de metanfetaminas en España con vínculos con el Cartel de Sinaloa de México: usaba un búnker secreto

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un policía hondureño que aseguró estar amenazado por su jefe por no querer colaborar con bandas criminales

ECONOMÍA

Ferran, experto en recursos humanos:

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Un hombre gana la lotería eligiendo los cumpleaños de sus familiares como número: 700.000 euros

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 7 enero

Un hombre que trabajaba en la DGT se jubila con 60 años y una pensión de 2.862 euros

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención