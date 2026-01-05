Nieve, lluvia y frío intenso, la previsión de la Aemet para la víspera de Reyes: “Con las cabalgatas en curso ya estaremos a bajo cero”

Paisaje nevado en O Cebreiro, Lugo, a 4 de enero de 2025. (EFE/Eliseo Trigo)

La borrasca Francis y la masa de aire ártico van a dejar una víspera de Reyes muy fría y una jornada de cabalgatas bajo cero en buen parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet ) esperaa que en “amplias zonas del norte, centro y este de la península” el termómetro este en negativo para las ocho de la tarde, cuando comienzan la mayoría de desfiles en el país. Pero además, en zonas del Cantábrico y del sureste peninsular las cabalgatas también podrían estar pasadas por agua o nieve.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla que este lunes, los restos de la borrasca Francis dejarán precipitaciones en zonas del centro, este y sur de la península, con lluvias “localmente fuertes y persistentes” en el sur de Andalucía y en el litoral de la Región de Murcia. También habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Alto Ebro a partir del mediodía.

Por su parte, la cota de nieve va a estar baja en buena parte del país, pudiendo nevar a partir de los 300 a 500 metros, la cota estará “un poquito más alta” en el sureste. Del Campo no descarta “alguna nevada en el nordeste peninsular”. Las temperaturas bajan y va a ser una jornada muy fría. “Después de haber amanecido con heladas en amplias zonas, las temperaturas máximas quedarán en muchos puntos de nuestro país entre cinco y diez grados. Y a las ocho de la tarde, cuando todavía hay muchas cabalgatas en curso, la temperatura será muy baja. Ya estaremos a bajo cero en buena parte del norte y del centro de la península”, advierte el portavoz.

La previsión de las temperaturas para este lunes, 5 de enero de 2025. (Aemet)

Los Reyes pasarán por una España helada

El martes, día de Reyes, también será una jornada muy fría. “Amaneceremos bajo cero en prácticamente todo el interior peninsular, con heladas intensas en zonas del norte y este de la península”, apunta del Campo. De hecho, en Pirineos se podrá bajar hasta 10 grados bajo cero. En Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Alto Ebro nevará a partir de entre 200 y 400 metros. “En Mallorca podría nevar a partir de unos 500 metros”, avisa el portavoz.

Renos en la cabalgata de El Escorial. (Amanda Romero/Facebook)

Cuándo acaba este episodio de lluvias y nevadas

De cara al miércoles, la situación será anticiclónica, “con heladas de nuevo generalizadas en el interior y ambiente muy frío durante toda la jornada, aunque subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte”. Habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos que se podrán extender a otras zonas de la mitad norte, sobre todo de Castilla y León y al Sistema Ibérico. Durante esta jornada, se espera nevadas a partir de los 300 metros, aunque a lo largo del día subirá la cota ya por encima de 1.000 metros. Pero será el jueves cuando empiece a remitir este episodio.

El jueves será un día con cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte peninsular, pero la cota de nieve subirá por encima de 1.500 metros, ya que las temperaturas ascenderán “de forma notable y generalizada”. Así, el viernes continuarán subiendo las temperaturas con lluvias en el tercio norte, Castilla y León y zonas montañosas de la península, con una cota de nieve ya alta. De cara al fin de semana, podrían quedar de nuevo los cielos más despejados, con las precipitaciones acotadas a Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos y las temperaturas más bajas.