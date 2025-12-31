Gabriel Pozuelo, psicólogo, sobre mirar el móvil nada más despertarte: “Así no comienza el día, comienza la supervivencia”

Fragmento de TikTok en el que Gabriel Pozuelo explica que hay que evitar mirar el móvil al despertarse. (@gabrielpozuelo)

Que el móvil forma parte de la rutina de la mayoría de personas no es un secreto para nadie. Este dispositivo tiene un impacto muy grande en nuestra rutina diaria, siendo una gran herramienta para comunicarte con otras personas o buscar información.

Aunque nadie discute su utilidad, sí que es recomendable regular su uso por el impacto que tiene en diferentes áreas de la salud. Sus repercusiones más claras se observan en que su uso prolongado puede generar problemas de visión.

Sin embargo, hay consecuencias que no son tan evidentes, y un ejemplo de ello es su influencia en el apartado de la salud mental. Gabriel Pozuelo, psicólogo con más de 600.000 seguidores en su cuenta de TikTok (@gabrielpozuelo), ha publicado un vídeo en el que alerta de los peligros de mirar el móvil nada más despertarte. “Así no comienza el día, comienza la supervivencia”, advierte el experto.

Los peligros de mirar el móvil al despertarse

El psicólogo pone el acento en lo que ocurre en el cerebro en los primeros minutos tras despertarnos. En ese momento, la mente todavía se encuentra en una fase de transición entre el descanso y la actividad plena. Introducir de golpe una gran cantidad de notificaciones, mensajes y estímulos visuales obliga al sistema nervioso a activarse de forma brusca, generando un estado de alerta innecesario desde primera hora de la mañana.

Este tipo de activación temprana no responde a una necesidad real, sino a un hábito adquirido con el tiempo. El cerebro aprende a asociar el despertar con una avalancha de información, lo que puede provocar que el cuerpo interprete el inicio del día como una situación de urgencia.

Como consecuencia, el nivel de activación basal del sistema nervioso se mantiene elevado durante más horas, aumentando la sensación de agobio, nerviosismo y saturación mental incluso hasta el mediodía.

Pozuelo señala que este mecanismo explica por qué muchas personas se sienten sobrepasadas a lo largo del día sin identificar una causa concreta. No se trata solo del volumen de tareas, sino del estado mental con el que se inicia la jornada. Cuando el día comienza en modo alerta, la capacidad para gestionar el estrés disminuye y cualquier contratiempo se percibe como más intenso.

Un método sencillo para evitar el estrés matutino

Como alternativa, el experto propone un gesto sencillo pero eficaz: retrasar el uso del móvil durante los primeros diez minutos tras despertarse. Este pequeño margen de tiempo permite que el cerebro se active de forma progresiva, favoreciendo una regulación más saludable del sistema nervioso.

Aprovechar esos minutos para estirarse, respirar con calma o simplemente tomar conciencia del entorno ayuda a establecer una base emocional más estable para el resto del día. Según explica, esta práctica no requiere grandes cambios ni esfuerzos, pero puede tener un impacto significativo en la tolerancia al estrés y en el bienestar mental general.

Al no empezar la jornada reaccionando automáticamente a estímulos externos, se refuerza la sensación de autonomía y se reduce la dependencia hacia el dispositivo. Esto permite priorizar las propias necesidades físicas y emocionales antes de atender demandas externas.