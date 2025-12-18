España

Tres hábitos que van a estropear tus gafas

Aunque parezcan inofensivos, estas costumbres pueden dañar la montura y las lentes

Una persona sujeta sus gafas
Una persona sujeta sus gafas con la mano. (Canva)

Los españoles cada vez ven peor. Tres de cada cuatro dicen tener problemas visuales, siendo la miopía el más común. Esta afección ocular la padece cerca del 40% de la población y su prevalencia crece especialmente entre la población infantil.

Los datos del Barómetro de la Miopía Infantil en España 2023, elaborado por Alain Afflelou y la Universidad Complutense de Madrid, refleja que un 20,3% de los niños tiene miopía y se prevé que en el 2030 llegue al 30% de la población menor de edad.

La miopía no es un problema barato de tratar y, para muchas familias, afrontar el gasto de unas gafas graduadas resulta imposible. Según la asociación Visión y Vida, más de 720.000 niños y niñas en España sufren pobreza visual, es decir, sus padres no pueden permitirse comprarle los instrumentos ópticos que le permitirían ver correctamente.

Ante esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan Veo: desde este miércoles, los menores de 16 años pueden acceder a una ayuda de hasta 100 euros al año para la financiación de gafas y lentillas. Los niños y adolescentes necesitarán tener primero la prescripción de un profesional sanitario, con la que podrán acudir a una de las 2.300 ópticas adheridas al plan. Si las gafas o lentillas cuestan menos de 100 euros, la familia no tendrá que abonar nada. Si las gafas o lentillas superan este presupuesto, deberán pagar la diferencia.

Cómo cuidar las gafas

Una persona limpia sus gafas.
Una persona limpia sus gafas. (Canva)

Las gafas no son un juguete y si se quiere que duren muchos años, hay que tener cuidado con cómo se tratan. Desde la compañía de ópticas Cione, han señalado tres hábitos que pueden estropear tus gafas:

  • Dejarlas en lugares húmedos. Según explican desde Cione, “la humedad continuada va a afectar a los tratamientos de las lentes, además de que puede llegar a oxidar la montura”.
  • Ponértelas y quitártelas con una sola mano. Este gesto puede parecer inofensivo, pero sus efectos en la montura no lo son. “Este gesto va a ir desajustando y abriendo las bisagras y es probable que luego queden torcidas”, avisan.
  • Limpiarlas con la misma gamuza siempre sin lavarla. Las gamuzas que vienen junto con tus gafas no se mantienen limpias por sí solas y, con el tiempo, van acumulando restos de polvo y otras partículas. Esto hace que no limpien bien las lentes e incluso, pueden terminar rayándolas a causa del roce continuado.

Así puedes solicitar el Plan Veo

Las ayudas del Plan Veo están destinadas a menores de 16 años con problemas visuales que se corrijan con gafas o lentillas. Primero, los beneficiarios deben acudir a un profesional sanitario que les gradúe la vista: los menores de 6 años, tienen que obtener la prescripción de un servicio de oftalmología, ya sea público o privado; los mayores de 6 años pueden acudir también a cualquier óptica participante del Plan Veo para graduarse la vista.

Con la prescripción en mano, se debe acudir a una de las ópticas participantes en el Plan Veo y seleccionar el modelo de gafas o lentillas que desee. La propia óptica se encarga de tramitar la ayuda con el Ministerio de Sanidad, pero la familia debe llevar:

  • La tarjeta sanitaria o un documento certificativo para recibir asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma.
  • La prescripción del problema de refracción.
  • El DNI documento de identificación del menor, en caso de disponer de él.
  • El DNI o documento de identificación del padre, madre o tutor.

Cumplidos todos estos pasos, la familia solo tendrá que recoger sus gafas o lentillas. Si cuestan menos de 100 euros, no tendrá que pagar nada y si se pasan del presupuesto, solo tendrá que abonar la diferencia.

