Listado de todos los quintos premios de la Lotería de Navidad: ya han salido los dos primeros

A las 10:34 se ha cantado el primer quinto premio de la mañana y el segundo a las 10:40

Trabajadores de Loterías y Apuestas
Trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado preparan las bolas con los números para introducirlas en el tambor. (EFE/Chema Moya)

El quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad, a diferencia del primer, segundo y tercer premio, no se limita a un único número ganador. En esta categoría, se reparten ocho números distintos, lo que multiplica las oportunidades de que diferentes participantes puedan resultar beneficiados. Esta estructura hace que miles de personas tengan la posibilidad de recibir un importe significativo, convirtiendo al quinto premio en uno de los más populares del sorteo.

En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería de Navidad 2025 y conocer el importe correspondiente.

Todos los números que han sido premiados con quintos premios

  • El primer número ha sido el 23112 y ha salido a las 10:34
  • El segundo número 60649 y ha salido a las 10:40

(La lista se actualizará a medida que salgan el resto de premios)

Cuánto dinero se reparte en los quintos premios

El quinto premio es uno de los más probables, ya que hay ocho números distintos y cada uno de ellos tiene un total de 198 series. Cada participación premiada se reparte con 6.000 euros por boleto. Esto significa que, una serie completa, asciende a un total de 60.000 euros.

A diferencia de otros premios mayores, la retención de Hacienda solo se aplica a la parte que supere los 40.000 euros, por lo que en este caso el quinto premio no está sujeto a impuestos y se cobra íntegro. Los premios del sorteo pueden cobrarse a partir de las 18:00 horas del mismo día del sorteo.

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 ha arrancado este lunes 22 de diciembre a las 9.08 horas en el Teatro Real de Madrid.

Quienes obtengan premios por encima de los 3.000 euros deberán dirigirse a una oficina de las entidades financieras colaboradoras, entre las que se encuentran Caixabank, Santander, BBVA y el resto de bancos integrados en la CECA. Si la participación se compró a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, el dinero se ingresará directamente mediante transferencia en la cuenta bancaria facilitada durante la compra.

Puedes consultar si tu décimo de lotería está premiado en el comprobador de Infobae. Además de los cinco primeros premios, las terminaciones, aproximaciones, centenas y decimales también tienen beneficios económicos.

