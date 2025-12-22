78477, el primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Cantan un cuarto premio, el 78.477, que ha sido agraciado con un cuarto premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad y dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo). EFE/Chema Moya

El 78477 ha sido el primer número que forma parte del grupo de los cuartos premios de la Lotería de Navidad. Los niños de San Ildefonso han cantado el número a las 9: 53 en el Teatro Real de Madrid. El premio ha estado bastante repartido, entre más de 10 localidades distintas.

En este enlace puedes comprobar aquí si tu número tiene algún premio de los sorteados en la Lotería de Navidad 2025.

Este año la emisión de décimos ha sido de un total de 198 series, que son cinco más que el año pasado. Además, se repartirán un total de 2.772 millones de euros entre diferentes premios. Después de los tres primeros premios, este es el cuarto con un mayor importe, suponiendo un buen apoyo económico.

Cuánto dinero se gana en el cuarto premio de la Lotería de Navidad y cuánto se lleva Hacienda

El cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 reparte 200.000 euros por sábana, una cantidad considerable que supone un respiro económico importante para quienes resulten agraciados. Lo que lo hace especialmente atractivo es que es el premio más alto que Hacienda no te quita dinero.

Los premios más altos de la Lotería de Navidad, como el primer, segundo y tercer premio, superan ampliamente los 40.000 euros exentos, por lo que Hacienda aplica la retención del 20 % sobre la parte que excede esa cantidad.

Esto significa que, aunque el premio bruto sea muy elevado, una parte significativa se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Por ejemplo, un décimo del primer premio, que reparte 400.000 euros, tendría 360.000 euros sujetos a impuestos, lo que supone una retención de 72.000 euros, dejando un premio neto de 328.000 euros.

Cómo se reparten los cuartos premios en la Lotería de Navidad

Históricamente, los cuartos premios han sido un elemento clave para mantener la emoción del sorteo durante su desarrollo, ya que se reparten mientras se van cantando los números de menor cuantía, ofreciendo una buena cantidad de dinero a diferentes jugadores.

Esta distribución permite que miles de personas reciban un premio intermedio, generando expectación y alegría. Con el paso de los años, se ha convertido en una herramienta muy útil, haciendo que incluso aquellos que no obtienen los premios mayores puedan experimentar la ilusión de ganar un importe significativo.