Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental (Europa Press)

Federico Valverde, futbolista del Real Madrid, ha negado que existiese una pelea física con su compañero Aurélien Tchouaméni tras el incidente ocurrido en el vestuario. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Valverde ha explicado que su lesión en la frente fue consecuencia de un resbalón y no del enfrentamiento con el centrocampista francés, desmontando así las versiones que apuntaban a un altercado violento entre ambos.

Valverde ha afirmado que el incidente con Tchouaméni se originó por una jugada durante un entrenamiento en la que influyeron el cansancio y la frustración derivados de la temporada. El jugador uruguayo ha subrayado que el corte en su frente fue causado por un golpe accidental contra una mesa, que requirió atención hospitalaria.

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La explicación directa sobre el modo en que se produjo la lesión —al resbalar y golpearse con una mesa y no mediante ninguna agresión física mutua— constituye el dato más concreto en la versión ofrecida por el futbolista a través de sus redes sociales.

Nuevo enfrentamiento

El comunicado de Valverde detalla que la discusión surgió en un contexto de tensión habitual del fútbol profesional. “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional”, ha declarado el centrocampista uruguayo, subrayando que se trata de un accidente magnificado por factores externos.

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En otro fragmento del comunicado, Valverde ha precisado: “Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

Valverde aclara en redes sociales el origen accidental de su lesión (Instagram)

El jugador ha puntualizado que la situación se ha visto acrecentada por las circunstancias del vestuario y las presiones propias de una temporada sin títulos para el Real Madrid. Ha lamentado que este tipo de roces, que considera normales y solucionables internamente, hayan trascendido fuera del equipo.

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“En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento...”, ha afirmado Valverde, sugiriendo su malestar por las filtraciones que han llevado el asunto al espacio público.

Compromiso con el club

El centrocampista también ha expresado su frustración personal por las consecuencias del incidente, que le impedirán disputar el próximo partido por motivos médicos. El uruguayo ha sostenido que su máxima preocupación es el impacto que esta situación pueda tener en la imagen del club y la suya propia, y ha insistido en su disposición a colaborar con cualquier decisión que tome el equipo técnico o la entidad.

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En el mismo comunicado, Federico Valverde ha reiterado que no tenía intención de pronunciarse antes de finalizar la temporada, priorizando su rendimiento en el campo tras la eliminación en Champions League.

Los futbolistas del Real Madrid tuvieron una fuerte discusión que terminó con el uruguayo en el hospital

“Me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice”, ha señalado el jugador, quien ha lamentado especialmente la circunstancia de no poder ayudar a su equipo en la última fase de la temporada por decisión médica.

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Valverde ha apostillado que, pese a la tensión interna, su compromiso con el club y con sus compañeros se mantiene intacto. “El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno”, ha subrayado en su declaración pública. Ha concluido su comunicado remarcando que cualquier roce queda relegado fuera del terreno de juego y que, llegado el caso, defendería a sus compañeros durante la competición sin reservas.