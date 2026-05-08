La casa de Fede Valverde en La Moraleja, donde se recupera tras su enfrentamiento con Tchouaméni: peluquería privada, barra de bar y sala de cine

El jugador del Real Madrid Fede Valverde (Europa Press)

El Real Madrid se encuentra en el centro de los focos, aunque por motivos que poco tienen que ver con la competitividad en el centro del campo. Esta vez, el protagonista es uno de sus centrocampistas. Fede Valverde ha sido diagnosticado con un “traumatismo craneoencefálico”, según ha informado el equipo blanco en un comunicado. Este bache en su salud ha tenido lugar tras vivir un enfrentamiento con su compañero Aurélien Tchouaméni en la ciudad deportiva de Valdebebas durante un entrenamiento. Actualmente, el deportista uruguayo se encuentra guardando reposo en su domicilio en Madrid.

La revista Semana ha sacado a la luz que el futbolista reside en una exclusiva urbanización ubicada en las afueras de la capital de España. En concreto, su refugio se encuentra ubicado en La Moraleja, la urbanización que sigue ostentando el título de uno de los barrios más ricos de España, con una renta media anual que roza los 200.000 euros por persona. Allí, Valverde y su mujer, la periodista argentina Mina Bonino, han establecido su refugio blindado, una propiedad que se ha convertido en protagonista indirecta de sus redes sociales.

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Federico Valverde y Aurelien Tchouameni en una imagen de archivo (Action Images via Reuters/Matthew Childs/File Photo)

Las redes sociales han dejado de ser solo un escaparate de éxitos para convertirse en una pequeña ventana virtual para ‘colarnos’ en el día a día de numerosos famosos. Gracias a los perfiles que Fede y Mina tienen en Instagram, hemos podido descubrir algunos rincones de su hogar. La mansión de los Valverde es una oda al diseño moderno, de líneas limpias y estética minimalista.

Un gran jardín y una inmensa piscina

En ella, los tonos neutros, la madera y el cristal dictan la pauta decorativa, huyendo de la opulencia recargada para abrazar una funcionalidad vanguardista. La luz natural es, sin duda, el elemento vertebrador de la vivienda, gracias a los amplios ventanales que conectan el interior con el jardín, permitiendo que el entorno verde de Alcobendas se integre en la vida diaria de la pareja y sus hijos.

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La pareja de Valverde, Mina Bonino, muestra los grandes ventanales de su casa en una imagen de redes sociales (Instagram / @minabonino)

Si hay una zona que define el estilo de vida de la pareja, es su gran cocina abierta. Como ya mostraron en el programa de Cuatro, WAGS, ellas también juegan, este espacio está integrado completamente con el salón, reforzando la idea de un espacio continuo y social. Es el punto de encuentro donde se articula una zona de estar cómoda, flanqueada por amplios sofás y una gran mesa de comedor, ideal para las reuniones con sus seres queridos.

Sin embargo, lo que eleva esta propiedad a la categoría de mansión de ensueño son sus instalaciones dedicadas al ocio y al cuidado personal. La vivienda no solo dispone de una sala de cine privada, una zona de entretenimiento y una sala de juegos para los más pequeños, sino que esconde un detalle que dejó atónitos a los espectadores de televisión: una peluquería privada dentro del propio hogar. Un servicio que garantiza la máxima privacidad para el futbolista y su familia, evitando desplazamientos innecesarios y manteniendo su imagen siempre a punto. Además, también cuenta con una barra de bar propia.

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Zona de juegos de la casa de Fede Valverde (Instagram / @minabonani)

Cuando el calor aprieta en la capital, la actividad de la casa se traslada al exterior. El gran jardín cuenta con un comedor al aire libre y diversas zonas de descanso que invitan a la relajación absoluta. No obstante, el elemento central de la zona exterior es su piscina, que se convierte en la auténtica protagonista durante los meses estivales.

Mina Bonani, pareja de Fede Valverde, posa en el exterior de su casa con el futbolista (Instagram / @minabonani)

En definitiva, la casa de Fede Valverde y Mina Bonino es mucho más que una propiedad de lujo en una ubicación privilegiada; es una mansión que invita a ser disfrutada al máximo con la familia y seres queridos. En un mundo donde la presión mediática y física es constante, el uruguayo ha logrado construir un santuario a medida donde la arquitectura y el bienestar se dan la mano, permitiéndole regresar cada jornada al Bernabéu con la energía renovada.

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