España

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

La candidata del Partido Popular ha roto su silencio este viernes tras dos días sin agenda pública

La presidenta de la Junta
La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha roto por fin su silencio este viernes tras dos días sin agenda pública. La dirigente del Partido Popular volvió a defender su postura en medio de la polémica por el robo de 124 votos en una oficina de Correos en una localidad de unos 4.500 habitantes en Badajoz.

Guardiola insiste en que “el derecho a votar se ha hurtado”

A pesar de que la Guardia Civil ya ha clasificado el caso como un episodio de delincuencia común, Guardiola ha insistido en reafirmar su posición: “Las conclusiones dan igual. El derecho a votar se ha hurtado”.

Mientras en Madrid el foco político giraba hacia las negociaciones entre socios de gobierno, en Extremadura persistía el debate sobre la gestión del proceso electoral. Durante la noche del jueves, la tensión alcanzó el plató del debate autonómico. Irene de Miguel, representante de Unidas por Extremadura, se dirigió a Miguel Ángel Gallardo del PSOE para pedir una “reflexión profunda” en el seno socialista y anticipar que será necesaria para posibles pactos si el bloque progresista logra mayoría: “El PSOE se merece una reflexión profunda para llegar a un acuerdo [en el caso que el bloque progresista sume mayoría el domingo]”, señaló De Miguel.

Por su parte, las conversaciones entre PSOE y Sumar siguieron su curso, centradas ahora en los recientes casos de acoso sexual y corrupción que afectan a los socialistas, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara que descarta cambios en su gabinete pese a las exigencias del socio minoritario. Sánchez, además, mantuvo la expectación sobre la sustitución en la portavocía del Ejecutivo, limitada hasta ahora a Pilar Alegría: “Lo sabrán pronto”, fue la única pista lanzada desde la Moncloa.

*en ampliación

