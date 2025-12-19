La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

Oficina de Correos (Europa Press)

A dos días de las elecciones autonómicas de Extremadura, un suceso aislado se ha convertido en un arma política poco efectiva. Una oficina de Correos en Fuente de Cantos, localidad de Badajoz, sufrió un robo el pasado jueves. Los ladrones se llevaron 124 sobres que correspondían a votos a distancia. El PP reaccionó rápidamente, asegurando que era “un robo a la democracia”. Sin embargo, la Guardia Civil lo ha calificado de “delincuencia común”, sin asociarlo a un propósito político.

Según ha podido saber Infobae, la provincia ha sufrido otros nueve robos similares en oficinas de la entidad de mensajería desde octubre. De hecho, la misma noche se registraron dos casos muy parecidos en Santa Amalia y Torremejía. La Guardia Civil de Badajoz explica que “se dio la circunstancia de que en el interior de la caja fuerte han sustraído, además de 14.000 euros, 124 votos”, en el robo de Fuente de Cantos.

De esta forma, aunque no han podido confirmar que los mismos implicados en este atraco hayan participado en los anteriores, las autoridades sostienen que la principal hipótesis es la “delincuencia común”. Esto diluye la idea de un posible objetivo político de eliminar votos en el recuento del próximo domingo, en el que el PP busca la mayor distancia posible para tratar de no necesitar a Vox.

La Guardia Civil sigue investigando los tres robos registrados durante la noche en oficinas de Correos de las localidades pacenses. Según las fuentes oficiales consultadas, todavía no se ha determinado el alcance total de los objetos sustraídos, si bien en la oficina de Fuente de Cantos se ha confirmado el dinero y los sobres.

Un caso de “delincuencia común”

Los agentes mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer el incidente y determinar si existe relación con otros dos robos recientes detectados en las oficinas de Correos de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia. De hecho, desde octubre el total de robos a Correos llegan a nueve solo en Badajoz.

Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones postales de la zona y solicitan la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información relevante que pueda ayudar en la investigación de estos hechos. La caja fuerte donde estaban los votos ha sido encontrada en Talavera Real, con evidencias de haber sido forzada con una “lanza térmica” y con documentos quemados alrededor. Se desconoce si estos papeles eran los votos sustraídos.

La Guardia Civil apunta a que es un caso de “delincuencia común”. La coincidencia con casi una decena de casos muy parecidos en apenas tres meses hace pensar que la explicación más sencilla era la búsqueda de dinero en las cajas fuerte. De hecho, hasta donde se sabe, en las otras dos oficinas atracadas la misma noche no habían votos.

El PP ha asegurado que es un “robo a la democracia” y ha señalado la gravedad de este asunto. Sin embargo, las indagaciones policiales alejan la idea del ‘pucherazo’. Las personas que emitieron sus votos a esta oficina todavía podrán ejercer su derecho, de manera que no tendrá impacto en el número total.

