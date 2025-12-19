España

La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

La provincia ha sufrido otros nueve robos similares desde octubre que buscan las cajas fuerte

Guardar
Oficina de Correos (Europa Press)
Oficina de Correos (Europa Press)

A dos días de las elecciones autonómicas de Extremadura, un suceso aislado se ha convertido en un arma política poco efectiva. Una oficina de Correos en Fuente de Cantos, localidad de Badajoz, sufrió un robo el pasado jueves. Los ladrones se llevaron 124 sobres que correspondían a votos a distancia. El PP reaccionó rápidamente, asegurando que era “un robo a la democracia”. Sin embargo, la Guardia Civil lo ha calificado de “delincuencia común”, sin asociarlo a un propósito político.

Según ha podido saber Infobae, la provincia ha sufrido otros nueve robos similares en oficinas de la entidad de mensajería desde octubre. De hecho, la misma noche se registraron dos casos muy parecidos en Santa Amalia y Torremejía. La Guardia Civil de Badajoz explica que “se dio la circunstancia de que en el interior de la caja fuerte han sustraído, además de 14.000 euros, 124 votos”, en el robo de Fuente de Cantos.

De esta forma, aunque no han podido confirmar que los mismos implicados en este atraco hayan participado en los anteriores, las autoridades sostienen que la principal hipótesis es la “delincuencia común”. Esto diluye la idea de un posible objetivo político de eliminar votos en el recuento del próximo domingo, en el que el PP busca la mayor distancia posible para tratar de no necesitar a Vox.

La Guardia Civil sigue investigando los tres robos registrados durante la noche en oficinas de Correos de las localidades pacenses. Según las fuentes oficiales consultadas, todavía no se ha determinado el alcance total de los objetos sustraídos, si bien en la oficina de Fuente de Cantos se ha confirmado el dinero y los sobres.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Un caso de “delincuencia común”

Los agentes mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer el incidente y determinar si existe relación con otros dos robos recientes detectados en las oficinas de Correos de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia. De hecho, desde octubre el total de robos a Correos llegan a nueve solo en Badajoz.

Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en las instalaciones postales de la zona y solicitan la colaboración ciudadana para facilitar cualquier información relevante que pueda ayudar en la investigación de estos hechos. La caja fuerte donde estaban los votos ha sido encontrada en Talavera Real, con evidencias de haber sido forzada con una “lanza térmica” y con documentos quemados alrededor. Se desconoce si estos papeles eran los votos sustraídos.

La Guardia Civil apunta a que es un caso de “delincuencia común”. La coincidencia con casi una decena de casos muy parecidos en apenas tres meses hace pensar que la explicación más sencilla era la búsqueda de dinero en las cajas fuerte. De hecho, hasta donde se sabe, en las otras dos oficinas atracadas la misma noche no habían votos.

El PP ha asegurado que es un “robo a la democracia” y ha señalado la gravedad de este asunto. Sin embargo, las indagaciones policiales alejan la idea del ‘pucherazo’. Las personas que emitieron sus votos a esta oficina todavía podrán ejercer su derecho, de manera que no tendrá impacto en el número total.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

Temas Relacionados

Guardia CivilElecciones Extremadura 2025PPExtremaduraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha manifestado su apoyo a la mujer que denunció

La denuncia de una mujer

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Cuál es el precio de

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

La cadena de supermercados elevará a 37 los días de descanso anual y pagará una mensualidad extraordinaria a toda su plantilla en los dos países a partir de 2026

Mercadona amplía en siete días

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

La reunión, celebrada este viernes entre dirigentes de ambos grupos, ha reunido a la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, y responsables de Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid, sin presencia de ministros

Termina sin avances la reunión

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

El cálculo del IVA que iría a las arcas del Estado ha generado numerosas críticas

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La denuncia de una mujer

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

Termina sin avances la reunión entre el PSOE y Sumar para afrontar la crisis del Gobierno y rebajar tensiones

Sebastián Ramírez, abogado, explica cuánto recaudará Hacienda con la baliza V16: una cantidad millonaria “sin mover un dedo”

Solo faltan 12 votos: 112 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados en Extremadura ya han votado de nuevo

Último día de la campaña extremeña: Guardiola se alegra “de no haber estado” en el debate electoral y Gallardo considera que “se ha escondido”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de diciembre

Mercadona amplía en siete días las vacaciones y aprueba una paga extra para sus empleados en España y Portugal

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Posiblemente estás trabajando gratis y no te estás dando cuenta”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”