España

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

Correos confirma el hallazgo de la caja fuerte quemada y habilita, por orden de la Junta Electoral, un sistema extraordinario para que los afectados puedan volver a votar por correo

Guardar
Una persona votando en una
Una persona votando en una oficina de Correos (Europa Press)

La Guardia Civil ha localizado calcinada la caja fuerte sustraída en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) que contenía votos por correo emitidos para las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo domingo. En el interior se encontraban los sobres correspondientes a 124 electores, que han aparecido quemados y esparcidos en las inmediaciones del municipio, según ha informado Correos en un comunicado oficial. La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha acordado que todos los ciudadanos afectados puedan volver a votar por correo mediante un sistema extraordinario de duplicados de la documentación electoral.

El hallazgo de la caja fuerte, completamente calcinada, se ha producido tras las labores de investigación iniciadas por la Guardia Civil a raíz del robo perpetrado durante la madrugada del jueves en varias oficinas de Correos de la provincia de Badajoz. En el caso de Fuente de Cantos, los delincuentes lograron arrancar la caja fuerte y llevársela con todo su contenido, que incluía dinero en efectivo —unos 14.000 euros, según las primeras estimaciones— y los votos ya emitidos por correo de cara a los comicios autonómicos.

En su resolución, la Junta Electoral Provincial de Badajoz señala que “se autoriza la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y puedan emitir nuevamente su voto por correo”. Esta decisión busca garantizar que el robo no tenga impacto alguno en el derecho fundamental de participación política de los ciudadanos afectados.

La oficina de Correos de Fuente de Cantos, cabeza de la comarca pacense de Tentudía, custodiaba también los votos por correo de vecinos de localidades limítrofes como Usagre, Bienvenida y Calzadilla de los Barros, lo que explica el volumen de sobres sustraídos en el robo.

Dos personas votando por correo
Dos personas votando por correo (María José López / Europa Press)

Un asalto nocturno en varias localidades

El robo se produjo alrededor de la una y media de la madrugada, cuando los asaltantes desactivaron la alarma y forzaron la puerta principal de la sucursal, según ha relatado la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador. Tras activarse los sistemas de seguridad, Correos dio aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y vinculó el suceso con otros robos recientes en la región con el objetivo de sustraer dinero en efectivo.

Además de Fuente de Cantos, durante esa misma madrugada se registraron asaltos o intentos de robo en las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía. En estos dos últimos casos, los delincuentes se llevaron artículos comerciales y material de oficina, pero no lograron acceder a las cajas fuertes ni se vieron afectados votos por correo. A estos episodios se suman otros dos intentos ocurridos días antes en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también de madrugada, que están siendo investigados.

Una polémica en la recta final de campaña

El robo de los votos por correo ha tenido un fuerte impacto político en plena recta final de la campaña electoral. El Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central y ha elevado el tono de sus críticas al Gobierno. La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha denunciado públicamente que a algunos solicitantes del voto por correo “no les ha llegado la papeleta del Partido Popular” y ha afirmado que a los extremeños les están “robando la democracia”.

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que acudan a votar "masivamente" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad, ha dicho, después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre los robos en las oficinas de Correos de tres localidades extremeñas. (Fuente: María Guardiola / X)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el suceso como “un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio” y ha exigido explicaciones al Gobierno por lo ocurrido y por los intentos de robo en otras oficinas. En la misma línea, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha insinuado la existencia de “intereses” para alterar el resultado electoral y ha reclamado al Ministerio del Interior que despliegue todos los medios necesarios para esclarecer los hechos.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha rechazado estas acusaciones y ha calificado la estrategia del PP de “trumpista”. Vox también se ha sumado a las críticas, con su líder, Santiago Abascal, afirmando que su formación “teme lo peor” ante lo sucedido.

Temas Relacionados

Elecciones Extremadura 2025ExtremaduraMaría GuardiolaPPPartido PopularPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián La Rosa, médico: “Los antiinflamatorios tienen un doble efecto negativo”

A pesar de su gran utilidad, un uso excesivo puede tener efectos adversos

Sebastián La Rosa, médico: “Los

La vivienda protegida despega en España: ya supone una de cada cinco nuevas construcciones

El impulso de los fondos europeos y la estrategia del Gobierno impulsan la promoción pública y sientan las bases de un nuevo salto en 2026

La vivienda protegida despega en

Si estudias Ciencias Sociales o Humanidades votas a la izquierda y si estudias Economía o Negocios votas a la derecha: la universidad condiciona la ideología política

Las mujeres tienden a elegir carreras ligadas a la izquierda mientras los hombres tiran más hacia la derecha

Si estudias Ciencias Sociales o

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: “La imagen es fundamental”

La vestimenta y la compostura son elementos clave

Luis Romero, abogado, explica qué

Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: “Este 2026 ni se te ocurra alquilar por habitaciones después de comprar y reformar”

El experto asegura que la regulación de este tipo de arrendamientos es cuestión de semanas

Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: “Este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis Romero, abogado, explica qué

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: “La imagen es fundamental”

Quirón Prevención vuelve a ganar el contrato para hacer los chequeos médicos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid por 406.000 euros

Feijóo recoge cable y tira de humor para zanjar la polémica sobre su “broma” a los andaluces: “Que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis contar”

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Llevo 20 años trabajando y jamás he visto que el carnet sea tan difícil como ahora”

El Ayuntamiento de Palma declara a Pedro Sánchez ‘persona non grata’ y reclama elecciones: Pontevedra ya hizo este nombramiento a Rajoy en 2016

ECONOMÍA

La vivienda protegida despega en

La vivienda protegida despega en España: ya supone una de cada cinco nuevas construcciones

Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: “Este 2026 ni se te ocurra alquilar por habitaciones después de comprar y reformar”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los empleados de una fábrica de reciclaje encuentran 100.000 euros en billetes mezclados con la basura: “Una parte del dinero fue triturado de todos modos”

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este viernes

DEPORTES

Así es el Estadio Lusail

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora que sé que tengo un cáncer incurable quiero llegar a los Juegos de Los Ángeles”

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped