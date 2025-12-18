El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

Una persona votando en una oficina de Correos (Europa Press)

La Guardia Civil ha localizado calcinada la caja fuerte sustraída en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) que contenía votos por correo emitidos para las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo domingo. En el interior se encontraban los sobres correspondientes a 124 electores, que han aparecido quemados y esparcidos en las inmediaciones del municipio, según ha informado Correos en un comunicado oficial. La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha acordado que todos los ciudadanos afectados puedan volver a votar por correo mediante un sistema extraordinario de duplicados de la documentación electoral.

El hallazgo de la caja fuerte, completamente calcinada, se ha producido tras las labores de investigación iniciadas por la Guardia Civil a raíz del robo perpetrado durante la madrugada del jueves en varias oficinas de Correos de la provincia de Badajoz. En el caso de Fuente de Cantos, los delincuentes lograron arrancar la caja fuerte y llevársela con todo su contenido, que incluía dinero en efectivo —unos 14.000 euros, según las primeras estimaciones— y los votos ya emitidos por correo de cara a los comicios autonómicos.

En su resolución, la Junta Electoral Provincial de Badajoz señala que “se autoriza la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y puedan emitir nuevamente su voto por correo”. Esta decisión busca garantizar que el robo no tenga impacto alguno en el derecho fundamental de participación política de los ciudadanos afectados.

La oficina de Correos de Fuente de Cantos, cabeza de la comarca pacense de Tentudía, custodiaba también los votos por correo de vecinos de localidades limítrofes como Usagre, Bienvenida y Calzadilla de los Barros, lo que explica el volumen de sobres sustraídos en el robo.

Dos personas votando por correo (María José López / Europa Press)

Un asalto nocturno en varias localidades

El robo se produjo alrededor de la una y media de la madrugada, cuando los asaltantes desactivaron la alarma y forzaron la puerta principal de la sucursal, según ha relatado la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador. Tras activarse los sistemas de seguridad, Correos dio aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar y vinculó el suceso con otros robos recientes en la región con el objetivo de sustraer dinero en efectivo.

Además de Fuente de Cantos, durante esa misma madrugada se registraron asaltos o intentos de robo en las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía. En estos dos últimos casos, los delincuentes se llevaron artículos comerciales y material de oficina, pero no lograron acceder a las cajas fuertes ni se vieron afectados votos por correo. A estos episodios se suman otros dos intentos ocurridos días antes en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también de madrugada, que están siendo investigados.

Una polémica en la recta final de campaña

El robo de los votos por correo ha tenido un fuerte impacto político en plena recta final de la campaña electoral. El Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central y ha elevado el tono de sus críticas al Gobierno. La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha denunciado públicamente que a algunos solicitantes del voto por correo “no les ha llegado la papeleta del Partido Popular” y ha afirmado que a los extremeños les están “robando la democracia”.

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que acudan a votar "masivamente" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad, ha dicho, después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre los robos en las oficinas de Correos de tres localidades extremeñas. (Fuente: María Guardiola / X)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el suceso como “un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio” y ha exigido explicaciones al Gobierno por lo ocurrido y por los intentos de robo en otras oficinas. En la misma línea, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha insinuado la existencia de “intereses” para alterar el resultado electoral y ha reclamado al Ministerio del Interior que despliegue todos los medios necesarios para esclarecer los hechos.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha rechazado estas acusaciones y ha calificado la estrategia del PP de “trumpista”. Vox también se ha sumado a las críticas, con su líder, Santiago Abascal, afirmando que su formación “teme lo peor” ante lo sucedido.