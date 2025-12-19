España

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

Este domingo, la región cierra año político y abre ciclo electoral. Salvo sorpresa, tocará negociar gobierno en Navidad

María Guardiola, presidenta de Extremadura
María Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata del PP en las elecciones del 21D. (Carlos Criado/Europa Press)

Extremadura celebra elecciones este domingo, 21 de diciembre, y la convocatoria no tiene otro propósito que la estabilidad. María Guardiola (PP) no podía gobernar, Vox le dio la espalda, y decidió llamar a los extremeños a dibujar una nueva mayoría, con el deseo de que le sea más favorable. Se trata de un movimiento no exento de riesgo, ya que de las urnas podría surgir un resultado similar o incluso peor para sus intereses, como lo sería un crecimiento de Vox.

El PSOE no disputa este 21-D. La cita le ha pillado con un candidato débil, Miguel Ángel Gallardo, investigado además en la causa que apunta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Solo hace dos años, en 2023, Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecido, empató en escaños a Guardiola y le ganó en número de votos. Para los socialistas, en un momento débil también a escala nacional, el foco está en las necesidades del PP para sumar.

En el 2023, el precedente autonómico no contagió o se trasladó al general, y Pedro Sánchez logró retener la Moncloa. De hecho, el presidente se sirvió de una importante pérdida de poder territorial para impulsar su campaña, fruto de que Vox exigió su participación en los gobiernos a cambio de investir a los candidatos del PP. Porque el PP, en rostros y en programas, tuvo que adaptarse a sus socios posibles, ya fuera la Comunidad Valenciana o Castilla y León.

La presidenta de Extremadura y candidata del PP en las elecciones autonómicas del 21D persigue un gobierno en solitario y prefiere no responder sobre Vox.

El modelo Valencia

Vox llegó, pero no a quedarse, una estrategia que le está dando frutos. El 11 de julio de 2024, rompió la coalición en los cinco gobiernos que compartía con el PP. Así, Vox se había apuntado el tanto de frenar a la izquierda en estas regiones, pero podía ejercer de la oposición cuando las legislaturas ya solo podían derivar en desgaste, quedando fuera de la responsabilidad directa en la DANA, en los incendios y en cuantas crisis hayan sucedido allí por donde pasaron.

Guardiola quiso ser diferente, desmarcarse. Ella no quería gobernar con Vox: “No puedo dejar entrar a aquellos que niegan la violencia machista” fue uno de los argumentos. Días más tarde, esto dejó de importar. Ahora, no revela lo que hará en el caso probable de que sus votos, los de Vox, sean fundamentales. También es probable, con unas generales en el aire, que Vox exija influencia, control, pero no cargos. Como ha ocurrido en el relevo de Carlos Mazón.

El modelo Juanfran Pérez Llorca, podría llamarse. Pero es un modelo que hace bien a Vox, no necesariamente al PP, expuesto en solitario a las consecuencias de un poder consensuado. Sabe Alberto Núñez Feijóo además que Vox es el mayor obstáculo a sus aspiraciones presidenciales, principalmente por repeler al PNV. El fracaso de ese pacto necesario es la escasa satisfacción que Sánchez puede extraer tras el 21 de diciembre.

Pedro Sánchez con Miguel Ángel
Pedro Sánchez con Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Presidencia de Extremadura. (Europa Press)

Vox es la clave

El lunes, en un encuentro con periodistas, Sánchez subrayó que “los adalides de la estabilidad están convocando elecciones” y que “el problema lo tiene la derecha con la extrema derecha”, no la izquierda, así como que “la dinámica de unas autonómicas nada tiene que ver con unas generales”. Como se ha mencionado, en 2023 el mapa pasó del rojo al azul en mayo, pero en julio, esos mismos ciudadanos permitieron al PSOE seguir gobernando España.

El calendario también favorece a Sánchez. La derrota en Extremadura será la víspera de la Lotería de Navidad, antesala de la Nochebuena, de la ansiada desconexión. Quedará diluida. Pero 2026 arranca con Aragón, y allí también el PP tiene las de ganar, con Pilar Alegría de rival. La pregunta es cómo. Solo Vox sabe. En el corto plazo, Génova tiene que celebrar. En el medio, a su derecha y a su izquierda ya saben cómo rentabilizar su nueva victoria insuficiente.

Lo que suma Vox en los territorios es para el PP, y lo que suma en España favorece al PSOE, salvo una absoluta del PP. Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Rueda -recogiendo la inercia ganadora de Núñez Feijóo en Galicia- son los únicos que mandan sin compañeros de viaje. Guardiola quiere añadir su nombre. En el haber del PP también, mostrar que un bloqueo político -Extremadura, Aragón- puede someterse a las urnas.

