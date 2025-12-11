Irene de Miguel, candidata a las elecciones del 21D por Unidas por Extremadura: “Somos los que estamos, aquí Sumar no existe”

La candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. (UNIDAS POR EXTREMADURA)

Los extremeños irán a las urnas el próximo 21 de diciembre tras el adelanto electoral convocado por la presidenta de la Junta, María Guardiola ante el “bloqueo de los presupuestos”. La dirigente popular sostiene que “sin cuentas públicas, no se puede gobernar”, aunque ya iba camino de su segunda prórroga. Extremadura agita el calendario electoral en un momento de mucha tensión política, con varias elecciones a la vista en 2026.

Y por ello, la frenética campaña extremeña se ha convertido en un laboratorio en clave nacional con Sánchez, Feijóo y Abascal volcados en mítines con sus candidatos. PP y Vox -que siempre tuvieron aquí un matrimonio difícil- compiten por la hegemonía de la derecha, el PSOE luchará por sobrevivir y la coalición Unidas Por Extremadura tratará de postularse como la alternativa real. Infobae España entrevista a Irene de Miguel, candidata a liderar la Junta por Unidas por Extremadura, y explica que la batalla de Madrid no puede opacar lo que hay en juego, que es la supervivencia de la sanidad, la educación, el éxodo joven y el riesgo de caer de nuevo en el bloqueo político.

Pregunta: ¿Qué se juega en Extremadura?

Respuesta: El principal desafío que tenemos ahora mismo es demostrar que Extremadura tiene voz propia y que se quiere liberar de la tutela de partidos que nos consideran un escenario donde poder batirse en duelo. Realmente los intereses de Extremadura están por detrás de los intereses de partidos como PP y Vox. Queremos liberarnos de esa cadena que nos lleva sometiendo tantas décadas. Todo aquí se hace en función de lo que Madrid nos dicta, y en estos dos escasos años el deterioro en nuestros servicios públicos ha sido notable.

“Extremadura necesita un estado de bienestar fuerte por nuestra baja renta per cápita”

Precisamente Extremadura necesita un estado de bienestar fuerte por nuestra baja renta per cápita. Poner en peligro los servicios públicos es ya motivo suficiente como para salir a las urnas a llenarlas de una respuesta contundente hacia aquellos que quieren deteriorar lo común.

P: Uno de los desafíos que afronta la comunidad es precisamente la privatización de la sanidad y la educación. ¿Cuál es el peligro que puede conllevar?

R: Engordar las listas de espera hasta ser campeones, como nos ha sucedido con la señora Guardiola, que seguimos a la cola en listas de espera de todo el país. Para afrontar una operación quirúrgica prioritaria en el área sanitaria de Cáceres hay que esperar 219 días, de media. Hay gente que ha esperado más de tres años para operarse y al final, el deterioro de lo público es el alimento del sistema privado. Si no se deteriora lo público, no tiene sentido lo privado. Y lo hemos visto con el CEO de Rivera Salud. Necesitamos gobiernos que realmente crean en lo público y sobre todo la sanidad pública.

P: ¿Ocurre lo mismo con la educación extremeña?

R: La educación igual, con la llegada de la universidad privada a Badajoz, que por cierto, tenía informes negativos del Ministerio de Educación y aun así fue aprobada con el Partido Popular, Vox y la abstención del Partido Socialista. Con la universidad privada se abre ya la mercantilización de casi de todas nuestras etapas educativas y al final el deterioro de la pública acaba siendo como en Madrid, que han dejado de financiarla adecuadamente y está agonizando.

Envejecimiento de la población

P: Extremadura sufre un problema de envejecimiento de su población. En alrededor del 70% de los municipios extremeños, al menos uno de cada cuatro habitantes tiene 65 o más años. ¿Qué medidas propone Unidas por Extremadura respecto a los mayores?

R: Nosotras tenemos una hoja de ruta muy clara. Ponemos mucho el acento en los cuidados de nuestros mayores. Creemos que lo que se está haciendo no se está haciendo bien. El sistema, tanto de atención a los mayores como de asistencia a las personas con discapacidad, es muy deplorable y muy mejorable. Queremos aumentar en mil las plazas residenciales públicas. Eso y hacer que avancemos hacia otro modelo de cuidados, hacia una comunidad de cuidados donde las personas puedan quedarse en su casa la mayor parte del tiempo.

“Nos parece también imprescindible mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras”

Por eso hay que incluir tanto en la ayuda a domicilio, en que puedan tener servicio de catering, de fisioterapia, e incluso de psicología para, para trabajar también la soledad de nuestros mayores. Nos parece también imprescindible mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, que son las peor pagadas de toda la administración. Su sueldo no llega ni al SMI. Son trabajos muy precarizados, muy feminizados y muy invisibilizado, pero son imprescindibles.

P: Uno de los síntomas que explican que Extremadura no deja de envejecer año tras año es la fuga de jóvenes. ¿Cómo puede frenarse este éxodo?

P: Creo que hay varias cuestiones claves: el empleo, la vivienda y la salud mental, porque hay que favorecer muchos más psicólogos en atención primaria. En vivienda, nosotros siempre decimos que con las mismas recetas de siempre, que trajeron la burbuja inmobiliaria en 2009, difícilmente vamos a afrontar la emergencia habitacional. La construcción de miles de viviendas no es la solución si no se ataja la especulación.

“La construcción de miles de viviendas no es la solución si no se ataja la especulación”

Proponemos topar el alquiler, una moratoria a los alquileres turísticos en aquellas zonas que estén tensionadas y que haya un parque público de viviendas accesible a la ciudadanía. Porque los precios ahora mismo públicos, tanto de la vivienda protegida como de los alquileres, están bastante fuera de lo que se supone que puede ser accesible para un joven extremeño.

La situación de los jóvenes

P: Los jóvenes destinan hasta el 60% de su sueldo a la vivienda. Es verdad que es un dato inferior a la media, pero que sigue siendo preocupante en Extremadura

R: Sí, sobre todo porque aquí los sueldos además son más bajos. Además de tener los sueldos más bajos, tenemos el índice de emancipación más bajo de todo el país. Si no hay empleo de calidad, seguimos generando empleos precarios y temporales. Si no hay acceso a la vivienda garantizado, lo normal es que los jóvenes acaben cogiendo la maleta. Es como la maldición del pueblo extremeño. Parece que estamos condenados a irnos.

Irene de Miguel en un mitin electoral. (Unidas por Extremadura)

P: Hablemos de la campaña electoral. Me gustaría primero saber cómo estás viviendo el inicio de campaña. Soy consciente de que has tenido una precampaña intensa

R: La precampaña ya ha sido intensa. Los primeros días muy bien, porque estamos haciendo una campaña muy bonita, muy alegre, muy divertida. Estamos recorriéndonos los pueblos. Las campañas siempre suelen ser mucho más divertidas que estar discutiendo en la Asamblea, sinceramente. Pero la sensación que nos está llegando es que hay mucha gente apoyándonos. Mucha gente que no nos ha votado antes y que en esta ocasión han visto que somos la única alternativa. Eso nos anima mucho y nos emociona. A mí, por ejemplo, muchos mensajes que me están llegando me emocionan mucho. Me parece también mucha responsabilidad tener tantas expectativas en mucha gente, pero nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir dándolo todo.

P: Las encuestas prevén que la coalición Unidas por Extremadura mejore sus resultados respecto a los anteriores comicios. ¿Qué lectura hace de ello?

R: Creo que tiene que ver con varios factores. El primero, que hemos sido la verdadera oposición a este gobierno de las derechas en la Asamblea de Extremadura, porque el Partido Socialista ha estado demasiado centrado en lo suyo, en su interna. Nosotros hemos sido una oposición contundente y coherente. Hemos señalado todas las incongruencias, las mentiras y la campaña de publicidad continua a la que nos tiene sometido el Partido Popular y Vox.

“Mucha gente sabe que nosotros no cambiamos nuestra posición según venga el viento, sino que somos gente de principios”

Por otro lado, creo que también se valora el hecho de que llevamos ya siete años como Unidas por Extremadura trabajando en confluencia de manera seria, sólida y recorriéndonos todo el territorio. Y yo creo que mucha gente sabe que nosotros no cambiamos nuestra posición según venga el viento, sino que somos gente de principios. Yo creo que eso al final se valora saber que cuentas con gente que ha demostrado que, antes que su interés personal o el interés de su partido, está el interés de su tierra.

P: ¿Cree que puede beneficiarles el descontento que hay con el Partido Socialista?

R: Por supuesto. Nos están llegando muchos mensajes de gente del Partido Socialista que va a darnos su voto. Y yo les agradezco infinitamente que me presten su voto, porque no voy a permitir decepcionarles. Quiero que entiendan que nosotras somos una alternativa real para hacer que la izquierda pare a este Gobierno que es un peligro para nuestro Estado de bienestar, para defender lo público.

P: Cree que la campaña electoral está siendo empañada por los temas nacionales? Hemos visto el despliegue de los líderes nacionales en Extremadura para apoyar a sus candidatos. Abascal se encuentra allí desde hace semanas y en los últimos días han hecho lo propio Sánchez y Feijóo

R: Totalmente. Las elecciones anticipadas en Extremadura no han tenido nada que ver con la situación de Extremadura. No es verdad que hubiera un bloqueo. La señora Guardiola podría haber aprobado los presupuestos con el Partido Socialista, seguramente, pero no quiso. Y no quiso porque chocaba con la estrategia de acoso y derribo del señor Feijóo al Partido Socialista. No tiene sentido que tú estés haciéndole un ataque frontal al Partido Socialista y luego pactes con él en Extremadura. Esto tiene más que ver con ese pulso que están echando Feijóo y Abascal para ver quién gana un poco la hegemonía de la derecha en este país. Y por desgracia, hemos tenido la mala suerte de que ese tablero de juego es Extremadura.

P: Debo preguntarle precisamente por el laboratorio nacional en el que se ha convertido el 21D. ¿Un buen resultado en Extremadura invitaría a la reconciliación de la izquierda? Hablo de una candidatura nacional liderada por Sumar o encabezada por Podemos

R: No me quiero meter en cuestiones que son a nivel estatal, porque creo que cada territorio es un mundo, cada territorio tiene su propia idiosincrasia y el trabajo de las confluencias se trabaja con generosidad, con respeto y con lealtad. Y se hace durante todo el tiempo, no solo de cara a los comicios electorales, porque si no, la gente ve que no es una confluencia real, que simplemente es la coyuntura electoral y luego cada uno hace la guerra por su cuenta. Y a mí me parece que eso es un error. Si creas espacios de confluencia, los tienes que trabajar. A mí eso me parece que pueden ser recetas que puedan tener cierto éxito, pero quizá no en todos los territorios se pueden dar. Yo no tengo la receta ni la fórmula mágica. Ya veremos a ver el 21D.

P: Hasta ahora hemos visto un papel casi imperceptible del Movimiento Sumar. ¿Veremos en campaña la intervención de algún ministro más allá de Izquierda Unida?

R: No, nosotros ya tenemos cerrada nuestra campaña. Queremos que sea una campaña que se hable de los problemas de nuestra tierra. Yo agradezco mucho al Movimiento Sumar todo el apoyo y al ministro [Pablo] Bustinduy. Pero es que Unidas por Extremadura somos los que estamos. Llevamos siete años trabajando juntos y somos los que estamos. Aquí Sumar no existe en Extremadura.

El presidente del Gobierno ha participado en el inicio de la precampaña de cara al 21D.

El ascenso de Vox

P: Uno de los titulares que está dejando la campaña electoral es el ascenso de Vox. Es curioso que, según las encuestas, el voto de los ultras crezca en localidades como Talayuela, el pueblo con más migrantes de Extremadura

R: Basándonos en las encuestas, el crecimiento de la extrema derecha tiene que ver también con esta corriente internacional en la que hay gente que se acoge a esa idea del individualismo, el turbocapitalismo, el ‘sálvese quien pueda’, la ‘ley de la jungla’. Sobre todo en la era de la desinformación, los bulos, los generadores de odio y crispación, al final consiguen generar miedo, y ese miedo nos deriva al odio. Cuando a ti te están todo el día amenazando con que te van a robar, te van a ocupar o te van a violar, al final acabas acudiendo a esas propuestas políticas que no tienen una respuesta de un mundo mejor, pero sí que te dan una solución muy simple a un problema que es muy complejo.

Muchas veces ese problema ni existe. Abascal ha venido a Extremadura a decirnos que le preocupa la seguridad de nuestros barrios, cuando Extremadura es la región de Europa con el menor índice de criminalidad. Es una manera de inyectar miedo, es una manera de inyectar miedo, de generar odio, y ahí es donde él cosecha sus votos.

P: ¿Cómo puede responder la izquierda ante este relato?

R: Nosotros tenemos que demostrarle a la gente que hay otra manera de vivir en sociedad de manera amable y sin mirar de reojo a tu vecino, garantizando servicios para todos y para todas sin discriminar a nadie.