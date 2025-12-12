Óscar Fernández Calle, un enfermero y empresario de la hostelería que ahora encabeza las listas de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura

Óscar Fernández Calle, candidato de Vox a las autonómicas de Extremadura (Europa Press)

El 27 de octubre, debido a la imposibilidad de aprobar los Presupuestos para 2026 y “por no hacer perder el tiempo a los extremeños”, María Guardiola - presidenta de la Junta de Extremadura y el Partido Popular en la región - anunciaba el adelanto de las elecciones autonómicas al 21 de diciembre.

El próximo domingo, 21 de diciembre, más de 890.000 extremeños y extremeñas están citados a las urnas para decidir el futuro político de la comunidad autónoma, con el CIS apuntando a una caída de nueve escaños para el PSOE y un pacto PP-Vox. De los cuatro grupos mayoritarios, tres repiten representante: María Guardiola por el Partido Popular, Miguel Ángel Gallardo por el PSOE, e Irene de Miguel para Unidas Podemos. Vox, por su parte, estrena un nuevo candidato: Óscar Fernández Calle, portavoz del grupo en la Asamblea de Extremadura y presidente del mismo en Cáceres desde 2019.

Óscar Fernández, de la enfermería a la política

Diplomado en Enfermería por la Universidad de Extremadura y con un máster ejecutivo en Dirección Comercial y Marketing del Instituto de Directivos de Empresa de Madrid, ha sido gerente regional de una multinacional del sector farmacéutico, además de ser socio fundador de empresas del sector hostelero y la distribución alimentaria.

Dio el salto a la política, según un video publicado en la cuenta de Instagram de su partido, porque le “empezó a atraer por lo que escuchaba de Santiago Abascal”, viendo en Vox una agrupación que “hacía y defendía lo que yo pensaba”. Natural de Cáceres - uno de cuatro hermanos, y hoy casado y padre de dos hijos adolescentes - encabeza las listas de Vox en la provincia desde 2019, aunque en aquella primera ocasión no obtuvo escaño en la Cámara Alta, tras haber ejercido diversos cargos en el Comité Ejecutivo Provincial.

Ya en 2023, Vox obtuvo el 8,1% de los votos en las autonómicas de Cáceres alcanzando cinco escaños, y desde entonces es portavoz del partido en la Asamblea extremeña, convirtiéndose en una cara conocida en la política de la región. Tras darse a conocer que sería el candidato del grupo en las próximas autonómicas, Fernández Calle agradecía a través de sus redes sociales la “confianza” de Santiago Abascal y del Comité Ejecutivo Nacional por plantearle como cabeza de lista, lo que considera “un honor”, pero también “una responsabilidad y un reto”.

El PP de Guardiola es “continuista” y el PSOE “los culpables de la miseria”

Ha querido agradecer al partido “el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la fe durante tantos años”; y a los simpatizantes y afiliados del mismo, el haberles “llevado en volandas”. El natural de Cáceres se ha mostrado duro y contundente contra María Guardiola y las políticas de su agrupación, las cuales considera “continuistas” y “una copia de las políticas socialistas”.

El discurso con el que Fernández plantea su candidatura pone el foco en la necesidad de romper el bipartidismo PP-PSOE, para lograr un cambio que, según entiende, el gobierno de Guardiola ha frustrado. Su “primer objetivo”, ha expresado, será “echar a Fernández Vara y al PSOE de la Presidencia de la Junta de Extremadura” por considerarles “los culpables de la miseria, la ruina, el paro, el olvido, el atraso y la emigración masiva de nuestros jóvenes que padecemos en esta comunidad”.

Prioriza también en su posición la defensa del campo extremeño, la protección de la central nuclear de Almaraz (el cierre de cuyos dos reactores está previsto para 2026 y 2027, con una ampliación hasta 2030 solicitada por Iberdrola, Endesa y Naturgy pendiente todavía de consideración por el Centro de Seguridad Nuclear), el recorte del gasto político, y un rechazo a la migración irregular y lo que el grupo considera “leyes ideológicas”.