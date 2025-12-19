Los ejes del debate electoral en Extremadura sin la candidata del PP

Debate para las elecciones extremeñas en RTVE (RTVE)

El debate electoral en RTVE, previo a las elecciones autonómicas del próximo domingo en Extremadura, ha estado marcado por la ausencia de María Guardiola, candidata del PP. Los aspirantes del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura —Miguel Ángel Gallardo, Óscar Fernández Calle e Irene de Miguel— han centrado sus intervenciones en reproches, la posibilidad de pactos postelectorales y el estado de los servicios públicos.

La ausencia de Guardiola ha sido mencionada en reiteradas ocasiones. Los candidatos lamentaron que la líder del PP no acudiera. El encuentro, de 75 minutos y moderado por Xabier Fortes, sirvió para contraponer propuestas y posiciones sobre asuntos como la continuidad de la central nuclear de Almaraz, el futuro del campo, la fiscalidad y la situación sanitaria.

Óscar Fernández Calle (Vox) elevó el tono al referirse a Miguel Ángel Gallardo (PSOE) y su procesamiento por la contratación del hermano de Pedro Sánchez cuando presidía la Diputación de Badajoz. Lo tachó de “más que un presunto delincuente” y lo acusó de “fabricar ad hoc” un puesto para el hermano del presidente del Gobierno.

“Es una estafa y una vergüenza para los extremeños que usted esté aquí”, dijo el candidato de Vox. Gallardo defendió su inocencia y afirmó que todo responde a una “denuncia falsa de un sindicato falso”. Sostuvo que “la justicia lo va a demostrar”.

Pactos y escenarios

La posibilidad de pactos postelectorales tuvo un papel relevante. Gallardo advirtió que “si pueden, van a gobernar juntos Guardiola y Fernández Calle”, aunque matizó que “a Guardiola le va a salir más caro el acuerdo”. Insistió en que solo hay dos caminos: el del PP y Vox “que ya es un fracaso” o uno de “mayoría progresista”, que permitiría proteger la sanidad y la educación y dar esperanzas a los más jóvenes.

Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) coincidió en la existencia de dos bloques pero aspira a liderar el progresista. Planteó que “algunos tendrán que dar un paso a un lado”, refiriéndose a Gallardo, por sus causas judiciales y su aforamiento. “A veces la mochila que uno lleva es incompatible con llegar a un acuerdo con fuerzas progresistas”.

Fernández Calle eludió pronunciarse sobre posibles alianzas y argumentó que “hay que esperar al día 21”. Recalcó que el “único pacto” de Vox es con los ciudadanos. Tanto PP como PSOE, según él, mantienen un pacto real en instituciones y en Europa.

Propuestas y mensajes finales

En el tramo final del debate, Gallardo pidió el voto para “recuperar el tiempo perdido” tras un pacto PP-Vox que, según él, llevó al “fracaso” actual. Criticó la ausencia de Guardiola y apostó por crear empleo, blindar la sanidad pública y construir vivienda.

Fernández Calle recordó que en 2023 los extremeños votaron “un cambio” para “dejar atrás la corrupción”, pero acusó a Guardiola de “dinamitar el acuerdo” y de pactar con Sánchez la llegada de inmigrantes a Extremadura.

De Miguel expresó su deseo de ser presidenta para “devolver la dignidad a Extremadura”, una tierra “olvidada y saqueada” que sigue en el “vagón de cola” de los indicadores sociales. Advirtió del “peligro” para los servicios públicos y acusó a la derecha de querer deteriorar lo que pertenece a todos para beneficiar a unos pocos.

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que acudan a votar "masivamente" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad, ha dicho, después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre los robos en las oficinas de Correos de tres localidades extremeñas. (Fuente: María Guardiola / X)

Los tres candidatos detallaron también medidas económicas y sociales. Gallardo insistió en que la gestión del PP ha dañado las políticas sociales, garantizó asistencia sanitaria primaria “en 48 horas” y propuso igualar los salarios docentes con el resto del país.

Fernández Calle acusó a PSOE y Unidas por Extremadura de no defender a las mujeres por la excarcelación de condenados por delitos sexuales. Propuso mejorar Sanidad y Educación suprimiendo “chiringuitos” y disminuir el número de diputados en la Asamblea.

Irene de Miguel denunció el deterioro de la sanidad tras la gestión de Guardiola, y propuso recuperar la gratuidad de los comedores escolares, igualar salarios docentes y mejorar la financiación de la universidad.