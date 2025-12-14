Pedro Sánchez condena “enérgicamente” el atentado terrorista antisemita en una playa en Australia: “El antisemitismo y el terrorismo no tienen cabida en nuestra sociedad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Jesús Hellín - Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este domingo “enormemente” el ataque terrorista de carácter antisemita perpetrado en una playa de Sídney contra la comunidad judía, un atentado que ha causado al menos doce muertos —entre ellos uno de los agresores— y 29 heridos, según el balance facilitado por las autoridades australianas.

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha expresado su repulsa por lo ocurrido y ha afirmado que “debemos trabajar incansablemente para erradicar el antisemitismo y el terrorismo”. “No tienen cabida en nuestra sociedad”, ha remarcado el presidente del Gobierno español en un mensaje difundido también en inglés, en el que ha querido mostrar la solidaridad de España con los afectados por el atentado.

El ataque se produjo este domingo en una playa de Sídney, cuando la comunidad judía celebraba el inicio de la festividad de Janucá en un parque cercano. El acto congregaba a cerca de un millar de personas en el momento en el que se registró el tiroteo, lo que obligó a una rápida intervención policial y a la activación de un amplio dispositivo de emergencia.

Pedro Sánchez ha aprovechado su declaración pública para trasladar su “más sentido pésame” a los familiares y allegados de las víctimas mortales, así como su apoyo a todas las personas heridas en el atentado. El presidente ha calificado el suceso como un ataque antisemita y ha reiterado que este tipo de violencia no puede tener espacio en sociedades democráticas.

Según la información oficial, el atentado fue cometido por al menos dos individuos armados. Uno de ellos murió durante la intervención policial, mientras que el segundo fue detenido y permanece bajo custodia en estado crítico. Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar si hubo más personas implicadas.

Vista aérea del personal de emergencia trabajando en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Australia (Reuters)

Un ataque contra población judía

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque tuvo lugar alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, situado junto a la playa de Bondi. En ese momento, la comunidad judía se encontraba reunida para celebrar el inicio de Janucá, una festividad que comenzaba al atardecer.

La Policía de Nueva Gales del Sur detalló que el primer balance de víctimas se fue actualizando a medida que avanzaba el operativo, y advirtió de que las cifras podrían variar. En un primer momento, algunas informaciones oficiales situaron en once el número de fallecidos, aunque posteriormente se confirmó que al menos doce personas habían perdido la vida, incluido uno de los presuntos atacantes. Entre los 29 heridos se encuentran también dos agentes de policía.

Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato a la zona y procedieron al traslado de los heridos a distintos centros hospitalarios de la ciudad. Las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad en torno a la playa y el parque, que permanecieron acordonados mientras se desarrollaban las labores policiales y de investigación.

Las fuerzas de seguridad han señalado que la prioridad tras el ataque ha sido garantizar la seguridad de la comunidad y descartar la existencia de nuevas amenazas. En este sentido, se ha confirmado el hallazgo de material explosivo en un vehículo presuntamente vinculado con el atacante fallecido, que fue desactivado por los equipos especializados.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó el tiroteo y lo calificó como “un ataque dirigido a los judíos australianos”, definiendo el suceso como un acto “terrorista y antisemita”. El Gobierno australiano ha informado de que se investiga la posible participación de un tercer implicado, una hipótesis que continúa abierta.

El momento en el que uno de los atacantes es abatido por la Policía de Australia

Testigos presenciales relataron escenas de pánico y caos tras el inicio de los disparos. “Vi al menos a diez personas en el suelo y sangre por todas partes”, declaró al Herald Harry Wilson, un residente local de 30 años que se encontraba en las inmediaciones de la playa en el momento del ataque. Por su parte, el codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, Alex Ryvchin, confirmó que el atentado se produjo en el primer día de Janucá y lamentó que una celebración comunitaria se viera marcada por la violencia, señalando que uno de sus colaboradores resultó herido durante el tiroteo.

La policía australiana ha destacado asimismo la actuación de un civil que logró desarmar a uno de los atacantes, una intervención que, según las autoridades, evitó que se produjeran más víctimas y permitió salvar numerosas vidas, mientras continúan las investigaciones en una escena del crimen considerada extensa y compleja.