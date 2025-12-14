Mundo

El momento en el que un civil logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

Las imágenes difundidas muestran cómo un hombre intervino en medio del caos y logró quitarle el arma a uno de los agresores, mientras decenas de personas intentaban resguardarse de los disparos

Guardar
Así fue como un civil logró desarmar a uno de los atacantes de la playa Bondi, en Australia

El estacionamiento cercano a Bondi Beach era un escenario de pánico. Los disparos aún resonaban cuando un hombre vestido con una camisa blanca decidió correr hacia el peligro. El video, grabado por un testigo, muestra el momento exacto en el que el civil se abalanza por sorpresa contra uno de los atacantes, que todavía disparaba su arma.

Las imágenes capturadas en medio del caos muestra como el hombre emerge desde detrás de un coche estacionado, corre entre los autos y alcanza al tirador por la espalda. El atacante no llega a reaccionar. El civil lo toma del cuello y lo derriba. Ambos forcejean durante varios segundos hasta que finalmente logra arrebatarle el arma.

Algunos títulos citaron el video en los medios del mundo reflejando la reacción inmediata: “El tipo es súper valiente”.

Un civil desarmado enfrenta a
Un civil desarmado enfrenta a un atacante armado durante el tiroteo en Bondi Beach y logra arrebatarle el arma

El atacante cae al suelo y comienza a arrastrarse hacia atrás. El civil, ya con el arma en su poder, lo apunta en posición defensiva. El agresor se pone de pie y huye.

Otro hombre aparece en escena para apoyar al civil, mientras el atacante se aleja corriendo. A pesar de tener el control del arma y la situación, el hombre no dispara. Permanece apuntando hasta que el agresor se pierde de vista. Luego baja el arma, la apoya contra un árbol y levanta las manos, en un gesto de rendición ante la posible llegada de la policía.

Instantes después, el civil vuelve a correr tras el atacante con un objeto en la mano y lo lanza en su dirección sin alcanzarlo. El agresor continúa su huida hacia un puente, donde se encontraba el segundo tirador, aún armado, que seguía disparando y lo llama para que lo siga.

Más tarde, un pariente del héroe, que arriesgó su vida para tomar el arma de uno de los atacantes, contó que el hombre recibió dos disparos cuando luchó con el pistolero.

La reacción heroica que sorprendió
La reacción heroica que sorprendió en el tiroteo de Bondi

El acto del civil fue ampliamente elogiado por las autoridades australianas. El primer ministro, Anthony Albanese, calificó el ataque como “incomprensible” y destacó la intervención de quienes enfrentaron a los atacantes.

“Hoy hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, afirmó el domingo.

El tiroteo ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, una celebración judía realizada en Bondi Beach por el inicio de la festividad de Hanukkah. Según informaron las autoridades, dos hombres armados mataron al menos a 11 personas. Uno de los atacantes murió tras ser abatido por la policía y el segundo fue arrestado y permanece en estado crítico.

La policía de Nueva Gales
La policía de Nueva Gales del Sur declara el tiroteo en Bondi Beach como un ataque terrorista dirigido a la comunidad judía. (REUTERS)

Al menos 29 personas resultaron heridas, incluidos dos policías, de acuerdo con el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. Las autoridades declararon el hecho como un ataque terrorista.

“Este ataque fue diseñado contra la comunidad judía de Sídney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns.

La policía informó que la operación continuaba y que se investigaban varios objetos sospechosos en la zona, incluido un artefacto explosivo improvisado hallado en uno de los vehículos de los sospechosos. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir reportes de disparos alrededor de las 18:45.

En medio de la masacre, el video del civil que decidió no huir y enfrentó a uno de los atacantes se convirtió en una de las imágenes más impactantes del ataque en Bondi Beach.

Temas Relacionados

Ataque terrorista Bondi Beach Anthony Albanese Policía de Nueva Gales del Sur Chris Minns Mal Lanyon Sídney Nueva Gales del Sur Hanukkah Chanukah by the SeaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Hallan una estructura subterránea gigante bajo las Bermudas que desafía las teorías geológicas

Un estudio basado en registros sísmicos reveló la presencia de una capa rocosa inusualmente gruesa bajo el archipiélago del Atlántico, una formación que no encaja con los modelos tradicionales y abre nuevos interrogantes

Hallan una estructura subterránea gigante

EN VIVO: líderes mundiales condenan el ataque terrorista en Australia: “Debemos poner fin al antisemitismo”

El atentado en la playa más famosa de Sídney dejó más de una decena de muertos y casi 30 heridos

EN VIVO: líderes mundiales condenan

El presidente israelí vinculó el tiroteo masivo en la playa de Sídney a la ola de antisemitismo en Australia

Isaac Herzog y el canciller Saar exigieron al Gobierno australiano tomas medidas contra el fenómeno tras el ataque que dejó al menos 9 muertos durante una celebración de Janucá en Bondi Beach. La comunidad judía representa el 0,4% de la población del país

El presidente israelí vinculó el

Al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque terrorista contra una celebración judía en Australia

La Policía informó que dos hombres abrieron fuego contra la gente en Bondi Beach, uno de los balnearios más populares de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro se encuentra detenido

Al menos 11 muertos y

Tailandia afirmó que una paz duradera con Camboya debería ser “basada en acciones” tras los recientes enfrentamientos fronterizos

Las autoridades tailandesas han subrayado que cualquier entendimiento con el país vecino debe basarse en acciones verificables y no en declaraciones, en medio de la persistencia de conflictos en la zona limítrofe

Tailandia afirmó que una paz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empresarios en Islas del Rosario

Empresarios en Islas del Rosario pagaban menos de un millón de arriendos, pero cobraban hasta 4 por noche a turistas: La ANT finalizó contratos

Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que serán padres de una niña: “La nueva incorporación a la familia si todo va bien”

Perú consolida su liderazgo turístico mundial al obtener cinco premios en los World Travel Awards 2025 por cultura, gastronomía y patrimonio

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

Un mercado en plena transformación: cuáles son los 10 autos híbridos más vendidos en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Un famoso marchante desató una

Un famoso marchante desató una batalla legal en EE.UU. por 91 obras millonarias

VÍDEO: Los Reyes eligen una foto junto a sus hijas en un entorno rural para felicitar este año la Navidad

El colesterol en la membrana celular afecta a la capacidad de migrar de células inmunitarias donde son necesarias

Mohammed Ben Sulayem, reelegido presidente de la FIA

Francia advierte que "no es posible" un acuerdo UE-Mercosur a costa de los agricultores

ENTRETENIMIENTO

“Creep”, uno de los mayores

“Creep”, uno de los mayores éxitos de Radiohead: cómo nació la canción y por qué la banda se distanció de ella

Lily Collins: los problemas alimenticios y una mala relación con su padre antes de ser la gran la estrella de “Emily en París”

“Togo”: la historia real del perro héroe de Alaska que inspiró una película

North West, la hija de Kim Kardashian, responde a las críticas por su piercing en el dedo a los 12 años

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping