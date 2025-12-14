El presidente israelí vinculó el tiroteo masivo en la playa de Sídney a la ola de antisemitismo en Australia

Fotografía compartida por el canciller israelí Gideon Saar, supuestamente tomada en el lugar de los hechos, donde se observa a un hombre sosteniendo una talit, el manto de oración judío, manchada de sangre. (Gideon Saar/X)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este domingo un tiroteo masivo -con al menos diez muertos, entre ellos el tirador- en la playa de Bondi (Sidney) donde varias personas estaban celebrando la festividad judía de Janucá, y urgió al Gobierno de Australia a combatir “la enorme ola de antisemitismo”.

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach”, denunció Herzog en un evento en su residencia en Jerusalén.

“Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.

En la misma línea, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se declaró “consternado” por el ataque y a su vez lo vinculó al aumento de la incitación antisemita en Australia.

“Estos son los resultados de la ola antisemita en las calles durante los últimos dos años, con llamados incitadores como ‘globalizar la Intifada’”, escribió en un comunicado en la red social X, donde instó al Gobierno australiano a “entrar en razón”.

Saar acompañó su mensaje con una fotografía, supuestamente tomada en el lugar de los hechos, donde se observa a un hombre sosteniendo una talit, el manto de oración judío, manchada de sangre.

En otra publicación, Saar criticó una declaración del primer ministro australiano, Anthony Albanese, por no calificarlo de ataque antisemita.

Escribió: “Palabras que no encontrarás en la declaración del primer ministro: judíos, antisemitismo, terror”.

Albanese calificó las escenas en Bondi como “impactantes y angustiantes”. “Mis pensamientos están con cada persona afectada”, expresó en un comunicado.

Tanto Herzog como Saar dijeron que hablaron con David Ossip, presidente de la Junta de Diputados Judíos de Nueva Gales del Sur, quien, según Herzog, “estaba hablando en el evento cuando comenzó el tiroteo”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que estaba “horrorizado por el ataque terrorista antisemita dirigido contra familias judías que celebraban Hanukkah en Sídney”.

“Boulder. Manchester. Washington. Y ahora Sídney. Los nombres de cada vez más ciudades de todo el mundo se están convirtiendo en sinónimo de ataques mortales contra los judíos. Para detener estos horrores se requiere una intervención inmediata y decisiva a todos los niveles", afirmó en X.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, publicó en X que “la sangre de las víctimas está en las manos del Gobierno australiano, que anunció el reconocimiento de un Estado “palestino” y dio legitimidad al terrorismo contra los judíos".

Las autoridades australianas confirmaron la muerte de nueve personas, además de 11 heridos que fueron trasladados a diversos hospitales. Uno de los presuntos tiradores murió y el segundo se encuentra en estado crítico, según informó la policía de Nueva Gales del Sur, que aún no ha comentado sobre un posible móvil antisemita.

Los servicios de emergencia respondieron inicialmente a reportes de disparos a las 18:45 hora local (07:45 GMT). “Varios objetos sospechosos localizados en las cercanías están siendo examinados por oficiales especializados y se ha establecido una zona de exclusión”, señaló la policía en un comunicado.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecen al menos dos atacantes vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo y varias víctimas tendidas en el suelo atendidas por paramédicos.

La colina con césped que domina Bondi Beach estaba repleta de objetos abandonados por personas que huyeron demasiado rápido para recoger sus pertenencias. (REUTERS/Kirsty Needham)

El evento anual “Chanukah by the Sea” (Janucá junto al mar), que marca la festividad judía de Janucá, estaba planeado para realizarse en la playa el domingo por la tarde.

El Gobierno australiano ya había señalado en enero que, desde el inicio de la ofensiva israelí que ha devastado Gaza en dos años, ha aumentado la violencia contra la comunidad judía en Australia, que representa el 0,4 % de un población de más de 26 millones.