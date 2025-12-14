España

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El presidente del Gobierno carga contra las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal y llama al voto en Extremadura para poner fin a la coalición negacionista que forman PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a resistir en sus horas más bajas, cercado por la corrupción de su partido, cuestionado por sus socios y atacado por la oposición. “En muchas ocasiones, uno puede pensar lo duro que está siendo todo. Y yo me pregunto: ¿Cuándo lo hemos tenido fácil los socialistas? Nunca. Si hoy pensamos lo difícil que es, recordemos cuan difícil fue para Pablo Iglesias, nuestro fundador, y su generación, que cada vez que daban un paso se jugaban la libertad y la vida por defender sus valores", ha afirmado en un mitin electoral en Cáceres junto al candidato del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Allí, Sánchez ha tratado de despejar las dudas sobre el posible fin de la legislatura, afirmando que, cuando le preguntan si está cansado, “yo digo que este Gobierno es incansable. No olvidemos nunca cuáles son nuestras raíces y cual es nuestro propósito”, ha afirmado. Aseguró que “gobernar es un honor” y que el PSOE actúa con “contundencia y transparencia” contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

Porque para el líder socialista, “merece la pena seguir gobernando”: “A los españoles y españolas les renta este gobierno, a los jubilados que se les suba las pensiones conforme al IPC, a los jóvenes tener una beca para la universidad [...] a las mujeres que sufren violencia de género, tener un gobierno feminista que no da un paso atrás. Claro que renta tener un gobierno progresista", ha afirmado.

Después, el líder socialista se ha referido a algunos de sus críticos, entre ellos el presidente de la Confederación Episcopal, Luis Javier Argüello, quien afirmó en una entrevista para el diario La Vanguardia que las únicas salidas para el Ejecutivo pasan por “una moción de confianza, una moción de censura o convocar elecciones”. “El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó al democracia”, ha respondido Sánchez.

“Poner fin a la coalición negacionista”

Las elecciones en Extremadura serán la primera prueba de supervivencia de los socialistas. El futuro, según las encuestas, no es alentador, pero Sánchez ha querido llamar al voto para “poner fin a la coalición negacionista que forman PP y Vox”.

Y en esta línea, ha descrito un dilema en la región, donde “tenemos dos papeletas que representan la involución de Extremadura, la del PP y la de Vox, y una papeleta que representa el progreso de Extremadura”, que según su opinión, es la de su candidato Miguel Ángel Gallardo.

