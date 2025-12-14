Las estremecedoras imágenes que dejó el ataque terrorista en Australia

El momento en el que que los heridos son asistidos en Bondi Beach

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido, ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en el extremo norte de la playa.

La gente camina mientras agentes de policía hacen guardia en la calle luego de un tiroteo en Bondi Beach, en Sydney, Australia, el 14 de diciembre de 2025.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach en Sydney.

Agentes de policía caminan por la calle después de un tiroteo en Bondi Beach.

La policía y testigos comenzaron con los primeros momentos de contención y atención a las víctimas mientras llegaba la ayuda médica. En el video se observa como uno de ellos utiliza maniobras de RCP para asistir a un herido.

El momento en el que uno de los atacantes es abatido por la Policía de Australia

La gente sale corriendo tras escuchar los primeros disparos en Bondi Beach

Una ambulancia se mueve mientras las personas son evacuadas luego del tiroteo.

Un coche de policía permanece en el lugar de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Un oficial de policía opera en la escena de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney.

Un miembro del Servicio Estatal de Emergencias de Australia (SES) opera en la escena de un incidente de tiroteo.

El tiroteo ocurrió durante el evento “Chanukah by the Sea”, una celebración judía realizada en Bondi Beach por el inicio de la festividad de Hanukkah.

Agentes de policía caminan en la escena de un tiroteo en Bondi Beach.

Una vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en Bondi Beach.

Una vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en Bondi Beach.

Un hombre es trasladado en camilla.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después del tiroteo reportado.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach.

Un trabajador de emergencia empuja a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach.

Trabajadores de emergencia trasladan a una persona en una camilla tras reportes de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney, el domingo 14 de diciembre de 2025.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach en Sydney.

La gente y los trabajadores de emergencia se reúnen en el lugar donde se estaba llevando a cabo un evento festivo y luego se informó de un tiroteo en Bondi Beach.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla.

La policía australiana dijo que dos personas estaban bajo custodia tras informes de múltiples disparos el 14 de diciembre en la famosa playa Bondi de Sydney, instando al público a buscar refugio.

Un trabajador de la salud mueve una camilla después de un tiroteo.

Un trabajador sanitario mueve una camilla después de un tiroteo en Bondi Beach.

La policía armada trabaja en la escena después de un tiroteo en Bondi Beach.

La gente permanece de pie en una calle después de un tiroteo en Bondi Beach en Sydney.

(con imágenes de Reuters, AP y AFP)