Comunidades Judías en España condenan la "masacre antisemita" en Australia

Madrid, 14 dic (EFE).- La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado "la masacre antisemita" ocurrida en una playa de Australia, con más de una decena de fallecidos, donde un millar de personas celebraban la festividad judía de Janucá.

En un comunicado, la comunidad judía expresa su enérgica condena "al atroz atentado antisemita" y la más profunda solidaridad con las familias de las víctimas, con la comunidad judía de Australia y con toda la población australiana.

"Australia ha sido uno de los países que ha sufrido los más violentos ataques antisemitas en los últimos dos años en un contexto especialmente preocupante, en el que determinadas posturas oficiales han generado un entorno de mayor hostilidad hacia los judíos", indica.

La comunidad judía española reclama a las autoridades que "asuman sin ambigüedades la máxima responsabilidad y actúen con determinación" para impedir que masacres como la mencionada o la perpetrada en Manchester (Reino Unido) con el ataque a una sinagoga durante Yom Kipur el pasado octubre vuelvan a repetirse en ningún otro lugar. EFE