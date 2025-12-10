Cómo hacer cerdo agridulce casero: la receta clásica para que te quede como el de los restaurantes chinos

Receta de cerdo agridulce (Adobe Stock)

Es uno de esos grandes imprescindibles cuando pedimos comida china a domicilio, y también cuando vamos a darnos un homenaje a nuestro restaurante asiático preferido. Pero el cerdo agridulce también es una receta estupenda para preparar en casa y acompañar con unos rollitos o un arroz tres delicias. Este plato tiene sus orígenes en la cocina cantonesa, y se ha hecho especialmente popular en todo el planeta por su presencia perenne en la carta de una inmensa mayoría de los restaurantes chinos.

Es esta popularidad la que ha propiciado que el cerdo agridulce se cocine de maneras muy distintas según la ocasión y el gusto de cada chef; a veces, se incluyen verduras como los pimientos verde y rojo, otras, trozos de piña para darle un toque fresco. Incluso, para aquellos que no sientan predilección por la carne de cerdo, este plato se puede reinventar usando pollo, ternera o incluso algún pescado blanco.

Lo que nunca puede fallar es la elaboración de la salsa agridulce, elemento fundamental en esta receta. Se trata de una salsa muy básica, fácil de preparar y con una lista de ingredientes relativamente sencilla. Como su nombre indica, en ella predominan los sabores agrios, conseguidos con elementos como el vinagre de arroz; y los dulces, gracias a su contenido de azúcar. La salsa de soja y el kétchup le aportan además matices de sabor muy interesantes, para crear una salsa que también podemos usar para acompañar frituras, por ejemplo.

Receta de cerdo agridulce

El cerdo agridulce se prepara dorando cubos de lomo o solomillo de cerdo marinados, que luego se fríen hasta conseguir una textura crujiente. Después, se mezclan con una salsa vibrante y espesa, elaborada a base de kétchup, vinagre, azúcar y salsa de soja, junto a verduras frescas y piña. El resultado es un bocado jugoso, con un irresistible contraste entre lo dulce y lo ácido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos. Preparación de los ingredientes: 15 minutos. Marinado: 15 minutos. Cocción y montaje: 10 minutos.



Ingredientes

500 gramos de lomo de cerdo (o solomillo)

1 huevo

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de vino de arroz o jerez seco

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta

4 cucharadas de maicena (fécula de maíz)

Aceite vegetal para freír

4 cucharadas de kétchup

3 cucharadas de vinagre de arroz (o vinagre blanco suave)

3 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de salsa de soja (para la salsa)

1 cucharada de maicena disuelta en 3 cucharadas de agua (para la salsa)

100 mililitros de agua

1 pimiento rojo, cortado en cubos

1 pimiento verde, cortado en cubos

1 cebolla, cortada en cubos

1 zanahoria, cortada en rodajas finas

1 lata pequeña de piña en trozos (opcional)

Cómo hacer cerdo agridulce, paso a paso

Corta el cerdo en cubos de dos a tres centímetros. Mezcla el huevo, la salsa de soja, el vino de arroz, la sal y la pimienta en un bol. Agrega el cerdo y deja marinar quince minutos. Añade la maicena y mezcla bien para cubrir todos los trozos. Calienta aceite en una sartén amplia o wok y fríe los cubos de cerdo por tandas hasta que estén dorados y crujientes. Escurre el exceso de aceite para conseguir un cerdo seco y crujiente. Prepara la salsa mezclando el kétchup, el vinagre, el azúcar, la salsa de soja, el agua y la maicena disuelta. En un wok limpio, saltea la cebolla, los pimientos y la zanahoria durante dos o tres minutos a fuego vivo. Añade la piña y sigue salteando durante un minuto. Vierte la salsa en el wok y cocina hasta que espese, removiendo para evitar que se pegue o se formen grumos. Asegúrate de que la salsa cubra todas las verduras de forma uniforme. Incorpora el cerdo frito y mezcla bien para impregnarlo con la salsa. Sirve el cerdo agridulce bien caliente para mantener la textura crujiente, acompañado de arroz blanco cocido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones generosas de plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: Aproximadamente 430 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 16 g

Carbohidratos: 40 g

Azúcares: 18 g

Sodio: 850 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El cerdo agridulce puede conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico hasta dos días. Recalentar en sartén o microondas antes de servir. No se recomienda congelar, ya que la textura del rebozado pierde su característica crujiente.