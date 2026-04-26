El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

Celebración del Real Oviedo cuando ascendió a Primera División en junio de 2025. (EFE/ J.L.Cereijido/Archivo)

Santander (Racing), Almería, Málaga, A Coruña (Deportivo), Castellón, Las Palmas, Burgos... Todos sueñan aún con el ascenso a Primera División. Jugadores, cuerpo técnico y afición esperan llegar a la última jornada bien en ascenso directo o en ese play-off que les permita seguir soñando con la máxima categoría del fútbol español. Pero no son los únicos interesados. Otros actores, los políticos, también quieren que el equipo de su ciudad juegue contra los mejores.

Y es que un ascenso a Primera es presentado por estos como un motor de turismo, un escaparate nacional e internacional y un símbolo de progreso. Por ejemplo, la Diputación de Almería ha llegado a destinar 229.000 euros para patrocinar a la U.D. Almería (tercer clasificado en Segunda) bajo la marca “Costa de Almería”.

Sin embargo, un estudio impulsado desde las universidades de Las Palmas y Baleares presenta una conclusión incómoda para el discurso político: subir a Primera División no aumenta el turismo, ni el número de visitantes ni los días que se quedan.

El trabajo, todavía en progreso, ha analizado 106 ciudades españolas y 28 ascensos a LaLiga entre las temporadas 2005/2006 y 2018/2019. Los investigadores cruzaron los datos de pernoctas en hoteles del INE con cada ascenso, comparando ciudades que subieron de categoría con otras similares que no lo hicieron.

“Un mantra basado en nada”

Juan Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y coautor del estudio, lleva años dándole vueltas a esta cuestión. “Siempre el mantra que se escucha es: ‘Subir a Primera División pone a la ciudad en el mapa de las grandes ciudades’”. Por lo que, con una alumna, Marina Hernández, propuso el tema para el TFG y se pusieron a investigar.

Marina tomó la propuesta y trabajó en ella, hasta el punto de que hoy es la primera autora del artículo. La acompañan Carmen García, también de la Universidad de Las Palmas, y María Santana, de la Universidad de Baleares, especialista en impacto de eventos turísticos.

La hipótesis de partida era directa: evaluar el efecto real del ascenso a Primera sobre el turismo. “Y digo la hipótesis porque nadie lo ha hecho nunca hasta ahora”, subraya Jiménez en conversación con Infobae.

Un estudio desmiente que el ascenso a Primera División atraiga más turistas, pese al gasto millonario en promociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que dicen los políticos (y los datos)

El argumento político es conocido y se repite en cada ocasión. Otro ejemplo es el ascenso del Real Valladolid en la temporada 2023/2024. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, vinculó el ascenso a Primera con la visión de una ciudad “más atractiva” y un “destino universal con atractivo cultural, patrimonial y turístico”. Sin embargo, los datos dicen otra cosa: “Si no hay más turistas, no hay justificación”.

Madrid y Barcelona quedaron fuera del análisis por razones metodológicas. “Era imposible identificar el efecto, porque aglutinan muchos eventos internacionales potentes que harían que no supiéramos si el cambio en el turismo se debe a que subió a Primera el Getafe o a que hoy tiene concierto de Taylor Swift”, explica Juan Luis Jiménez.

Por tanto, el estudio se basó en la primera temporada después de haber ascendido, para garantizar “los resultados más robustos posibles”, señala el profesor. “Solo pudimos extraer 28 ascensos en los que pudimos analizar los efectos en un solo año”.

El Real Valladolid tuvo dos ascensos en 2022 y en 2024. (EFE/R. García)

30 millones de euros y ningún turista más

“La diferencia entre las ciudades afectadas por el ascenso y las no afectadas no varía en la temporada del ascenso, respecto a la diferencia preexistente entre ambos grupos”, concluye el estudio. Ni el número de turistas ni la duración de la estancia cambian de forma significativa.

Incluso cuando podría haber un ligero aumento, este no alcanza relevancia estadística. “Supongamos que para la ciudad de Vigo hay una media de 10.000 individuos que pernoctan en un mes determinado. Cuando sube el equipo a Primera, pasa a ser 10.200. Claro que no son despreciables, pero estadísticamente no son significativos como para decir que ha habido un aumento de un cinco, diez, 15 o 20%, incluso un 1%”, ejemplifica el investigador.

No obstante, en una de las revisiones de estudio sobre las contrataciones del Estado, encontraron que se habrían destinado más de 30 millones de euros en varios años a este tipo de promociones turísticas. “La pregunta es: ¿esos 30 millones de euros han obtenido la rentabilidad que se esperaba, que era que llegasen más turistas a la ciudad? Si la respuesta, utilizando nuestras estimaciones, que son las únicas que existen, es negativa, ese dinero está muy malgastado“, sentencia Juan Luis.

Y el problema aquí ya no está en el dinero perdido, sino en el que deja de gastarse en otra parte. Cada euro destinado a patrocinar a un club de élite es un euro que no va a instalaciones deportivas de barrio, escuelas de fútbol base o piscinas municipales, cuyo retorno en salud pública y bienestar ciudadano sí está demostrado.

La fiesta de los jugadores del Leeds en Las Vegas tras el ascenso

¿Por qué los políticos siguen haciéndolo?

Pero, si los datos están claros, ¿por qué el discurso político no cambia? Para Juan Luis Jiménez, la respuesta es sencilla: “Si quieres salir en televisión, el mejor momento es cuando algo va bien. Y cuando algo va bien, tú, como político, te sumas a un ascenso, normalmente no a una derrota. Aquellos que están más alineados con el equipo probablemente tengan más probabilidades de votarte a ti. El cuento es así de sencillo”.

No es un fenómeno exclusivo del fútbol ni de España. Durante décadas, grandes eventos como Olimpiadas, Mundiales o grandes premios de Fórmula 1 han sido vendidos como motores económicos con resultados similares: efectos nulos o muy reducidos sobre el turismo duradero y la renta local. “Esto se debe a que al final los mantras nos los creemos”, reflexiona el profesor.

No obstante, “las políticas deben evaluarse por sus efectos y no por sus intenciones”, destaca, porque “el resultado de la política no es lo que usted cree que va a pasar”, sino “lo que realmente pasó”, concluye Jiménez.