Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. (Clara Carrasco/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa este domingo a Andalucía tras la visita de algunas figuras históricas del partido, como José Luis Rodríguez Zapatero. Y para reactivar la candidatura de María Jesús Montero, que parte con todas las encuestas en su contra, el jefe del Ejecutivo plantea una campaña de polarización aprovechando el gol de Vox al PP con el concepto de la prioridad nacional.

En un mitin en Córdoba junto a la exministra de Hacienda, Sánchez ha destacado que los socialistas tienen otras prioridades frente a los “pactos de señoros” de los presidentes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal; como son luchar por “una España justa, digna, que progrese, que no deja a nadie atrás y que defiende la paz en España y en el mundo”.

Y en esta línea, Sánchez ha criticado las lecciones “que el PP y Vox dan de constitucionalismo” cuando “lo primero que han hecho nada más llegar es dar una patada al principio de no discriminación”. “PP, Vox y la Constitución: ‘Consejos vendo y para mí no tengo’”, ha ironizado.

Antes de Sánchez ha intervenido la candidata y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ha vuelto a plantear las elecciones del próximo 17 de mayo como un referéndum en la defensa de lo público, entre el modelo “privatizador” de Juanma Moreno y el modelo de gestión de Sánchez.

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