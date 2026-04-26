Juanjo, veterinario: “En la naturaleza, los gatos fingen que no tienen dolor o que están enfermos. Por eso, hay que identificar cuándo les pasa algo”

Juanjo hablando del dolor en gatos. (TikTok: @juanjovetmascotas)

Los gatos son una de las mascotas más comunes en los hogares españoles. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), hay aproximadamente 5,8 millones de felinos en el país, siendo tan solo superados en número por los perros.

Si eres el dueño de alguno de ellos, es probable que siempre busques lo mejor para su bienestar. Sin embargo, ya sea por despiste o desconocimiento, hay veces que dejamos pasar por alto señales que deberíamos conocer.

Esto es algo que conoce a la perfección Juanjo, un veterinario que publica contenido en redes sociales. Por este motivo, ha subido a su cuenta de TikTok (@juanjovetmascotas) un vídeo explicando cómo saber cuando les duele algo.

Cómo aprender a detectar el dolor de tu gato

Tal y como explica el experto, los gatos son animales especialmente hábiles a la hora de ocultar el dolor. Se trata de un comportamiento instintivo heredado de su naturaleza, ya que mostrar debilidad podía convertirlos en una presa fácil. Por ello, es imprescindible que los dueños aprendan a detectar las señales.

Para hacerlo, en las clínicas veterinarias se emplean distintas herramientas de evaluación, entre ellas la conocida como escala Grimace y la escala de Glasgow. En este caso, el especialista se centra en la primera, basada en la observación de ciertos rasgos faciales y posturales del animal.

Uno de los aspectos en los que más se fijan los especialistas son las orejas del animal. Según detalla Juanjo, cuando se mantienen erguidas y ligeramente orientadas hacia delante, lo habitual es que el gato se encuentre relajado y sin signos aparentes de dolor.

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Sin embargo, si comienzan a inclinarse hacia atrás, puede tratarse de una primera señal de molestia que conviene vigilar. En estos casos, el experto recomienda prestar atención también a otros cambios en su conducta habitual.

Cuando las orejas aparecen completamente aplanadas o pegadas a la cabeza, la escala interpreta que el nivel de dolor puede ser mayor. Es una postura que suele alertar de que algo no va bien y que requiere una revisión más detallada.

La escala Grimace no se basa únicamente en este gesto, sino que analiza de forma conjunta varias expresiones faciales para valorar el estado del animal. Aun así, aprender a reconocer estas pequeñas señales puede resultar clave para actuar a tiempo y acudir al veterinario cuanto antes si fuese necesario.

Las claves para mejorar el bienestar diario de tu gato

Más allá de la salud, existen pequeños hábitos cotidianos que ayudan a que los gatos vivan mejor. Uno de los más importantes es respetar sus rutinas, ya que suelen sentirse más seguros cuando mantienen horarios estables de comida y descanso. También conviene enriquecer su entorno con rascadores, zonas elevadas y juguetes que estimulen su instinto cazador.

La limpieza del arenero es otro aspecto esencial, pues muchos rechazan usarlo si no está en buenas condiciones. Además, disponer siempre de agua fresca y contar con espacios tranquilos dentro del hogar ayuda a reducir el estrés y la ansiedad diaria.