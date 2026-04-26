España

Juanjo, veterinario: “En la naturaleza, los gatos fingen que no tienen dolor o que están enfermos. Por eso, hay que identificar cuándo les pasa algo”

El experto explica cuáles son las señales más habituales para detectar molestias antes de que el problema se agrave

Guardar
La respuesta de los gatos es no manifestar dolor, por lo que es importante saber detectarlo
Juanjo hablando del dolor en gatos. (TikTok: @juanjovetmascotas)

Los gatos son una de las mascotas más comunes en los hogares españoles. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), hay aproximadamente 5,8 millones de felinos en el país, siendo tan solo superados en número por los perros.

Si eres el dueño de alguno de ellos, es probable que siempre busques lo mejor para su bienestar. Sin embargo, ya sea por despiste o desconocimiento, hay veces que dejamos pasar por alto señales que deberíamos conocer.

Esto es algo que conoce a la perfección Juanjo, un veterinario que publica contenido en redes sociales. Por este motivo, ha subido a su cuenta de TikTok (@juanjovetmascotas) un vídeo explicando cómo saber cuando les duele algo.

Cómo aprender a detectar el dolor de tu gato

Tal y como explica el experto, los gatos son animales especialmente hábiles a la hora de ocultar el dolor. Se trata de un comportamiento instintivo heredado de su naturaleza, ya que mostrar debilidad podía convertirlos en una presa fácil. Por ello, es imprescindible que los dueños aprendan a detectar las señales.

Para hacerlo, en las clínicas veterinarias se emplean distintas herramientas de evaluación, entre ellas la conocida como escala Grimace y la escala de Glasgow. En este caso, el especialista se centra en la primera, basada en la observación de ciertos rasgos faciales y posturales del animal.

Uno de los aspectos en los que más se fijan los especialistas son las orejas del animal. Según detalla Juanjo, cuando se mantienen erguidas y ligeramente orientadas hacia delante, lo habitual es que el gato se encuentre relajado y sin signos aparentes de dolor.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Sin embargo, si comienzan a inclinarse hacia atrás, puede tratarse de una primera señal de molestia que conviene vigilar. En estos casos, el experto recomienda prestar atención también a otros cambios en su conducta habitual.

Cuando las orejas aparecen completamente aplanadas o pegadas a la cabeza, la escala interpreta que el nivel de dolor puede ser mayor. Es una postura que suele alertar de que algo no va bien y que requiere una revisión más detallada.

La escala Grimace no se basa únicamente en este gesto, sino que analiza de forma conjunta varias expresiones faciales para valorar el estado del animal. Aun así, aprender a reconocer estas pequeñas señales puede resultar clave para actuar a tiempo y acudir al veterinario cuanto antes si fuese necesario.

Las claves para mejorar el bienestar diario de tu gato

Más allá de la salud, existen pequeños hábitos cotidianos que ayudan a que los gatos vivan mejor. Uno de los más importantes es respetar sus rutinas, ya que suelen sentirse más seguros cuando mantienen horarios estables de comida y descanso. También conviene enriquecer su entorno con rascadores, zonas elevadas y juguetes que estimulen su instinto cazador.

La limpieza del arenero es otro aspecto esencial, pues muchos rechazan usarlo si no está en buenas condiciones. Además, disponer siempre de agua fresca y contar con espacios tranquilos dentro del hogar ayuda a reducir el estrés y la ansiedad diaria.

Temas Relacionados

GatosMascotasTikTokTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El vestido de gitana más surrealista de la Feria de Abril: Gloria Camila se enfunda un cojín y un nórdico de Ikea

La hija de Rocío Jurado ha apoyado a las jóvenes creadoras de la Escuela Superior de Moda de Sevilla

El vestido de gitana más surrealista de la Feria de Abril: Gloria Camila se enfunda un cojín y un nórdico de Ikea

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Conducir a una temperatura de 35 grados puede provocar que el conductor deje de percibir hasta un 20% de las señales de tráfico que encuentra en la vía

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Cómo luchar contra las ‘superratas mutantes’ de Madrid: así actúan los equipos de control de plagas

El último estudio del INIA y del CSIC ha despertado la preocupación por las nuevas plagas de ratas mutantes en la península al detectar su presencia en 12 comunidades autónomas

Cómo luchar contra las ‘superratas mutantes’ de Madrid: así actúan los equipos de control de plagas

La princesa Mette-Marit de Noruega vuelve a sincerarse sobre su enfermedad: “He rozado la muerte dos veces”

La nuera de Harald V de Noruega padece una fibrosis pulmonar desde hace unos años

La princesa Mette-Marit de Noruega vuelve a sincerarse sobre su enfermedad: “He rozado la muerte dos veces”

El truco de los chefs para cocinar la cebolla y que no pique: una técnica en dos pasos

Habitual en el mundo de la restauración, esta práctica implica dos ingredientes además de la cebolla y permite suavizar la agresividad del sabor

El truco de los chefs para cocinar la cebolla y que no pique: una técnica en dos pasos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo