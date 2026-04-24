Tana Rivera, rota de dolor tras la cornada que sufrió su pareja, Roca Rey, en la Maestranza: su grave pronóstico

Roca Rey y Tana Rivera en montaje fotográfico (Europa Press)

Sevilla contuvo el aliento este jueves, 23 de abril, en la que prometía ser una de las tardes más gloriosas de la Real Maestranza de Caballería. Andrés Roca Rey, la máxima figura del escalafón actual, de la Feria de Abril 2026 con la ambición que le caracteriza. Sin embargo, el destino le tenía guardado un revés trágico en el ruedo. El diestro ha sufrido una gravísima cogida al entrar a matar al quinto toro de la tarde, un percance que ha teñido de sangre el albero y ha desatado el pánico en unos tendidos donde se encontraba, visiblemente angustiada, su pareja, Tana Rivera.

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, que en las últimas semanas ha ocupado todas las portadas tras revelarse su relación con el peruano, vivió en primera persona el momento más amargo de su vida personal. Lo que debía ser el broche de oro a su trayectoria en Sevilla se convirtió en una pesadilla cuando el segundo toro de su lote, un astado complicado y con mucho sentido, se le cruzó en el camino. Pese a las dificultades que estaba encontrando el diestro para hacerse con la embestida, nadie imaginaba el desenlace que estaba a punto de producirse.

- El diestro Roca Rey con su segundo toro en la decimotercera corrida de abono este jueves en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla. EFE/ Raúl Caro

Fue al entrar a matar cuando el drama estalló. En un segundo que pareció una eternidad, el toro arrolló al diestro de forma brutal. Las crudas imágenes del momento hablan por sí solas: el toro le corneó en la cara interna del muslo derecho y le abalanzó por los aires con una fuerza descomunal, dejándolo tendido y ensangrentado sobre el albero sevillano. Desde su asiento, Tana Rivera fue testigo mudo de cómo los miembros de la cuadrilla trasladaban a Andrés en volandas, casi a la carrera, hacia la enfermería de la plaza.

El demoledor parte médico

La preocupación era evidente en el rostro de la joven, una angustia compartida por toda la Maestranza mientras el equipo del cirujano Octavio Mulet se preparaba para una intervención de urgencia que ya se preveía compleja. Tras minutos de incertidumbre que para Tana debieron ser horas, el primer parte médico oficial confirmó los peores presagios.

El informe del doctor Mulet fue de una crudeza técnica sobrecogedora. Roca Rey presenta una “herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm”. La magnitud de la herida se divide en dos direcciones críticas: “con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorius, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”.

Tana Rivera vive su primer susto como pareja de Roca Rey, su grave cogida en La Maestranza (Europa Press)

A pesar de que no se ha producido una rotura de la arteria principal, la contusión es tan extensa que el equipo médico ha calificado el pronóstico de “muy grave”. En la enfermería de la Maestranza se ha realizado un lavado exhaustivo de la herida y una hemostasia para “detener posibles hemorragias en ramas vasculares femorales y musculares”, además de la colocación de drenajes y puntos de aproximación.

Tras salir de los quirófanos de la plaza, el torero fue trasladado en ambulancia al hospital, escoltado por la mirada perdida de una Tana Rivera que se ha convertido en su mayor apoyo. La discreción con la que ambos han llevado su noviazgo —que nunca han llegado a confirmar públicamente— saltó por los aires ante la evidencia de un vínculo especial que hoy se pone a prueba en la habitación de un hospital.

El equipo médico no ha dejado lugar a dudas: el pronóstico es “muy grave”. Las próximas horas serán críticas para observar la evolución de la musculatura destrozada y descartar infecciones o complicaciones vasculares secundarias. Tana, descendiente de una estirpe que conoce demasiado bien el precio de la sangre en el ruedo, no respirará aliviada hasta que los médicos aseguren que Roca Rey está fuera de peligro.