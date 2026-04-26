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Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Todo ocurrió en el minuto 58 del encuentro, cuando el centrocampista se detuvo de manera repentina sobre el césped del Metropolitano con gesto de molestia

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El jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barrios (Europa Press)
El jugador del Atlético de Madrid, Pablo Barrios (Europa Press)

Pablo Barrios, una de las grandes revelaciones del Atlético de Madrid esta temporada, ha sufrido una lesión que representa un duro golpe para el equipo en el tramo más determinante del curso. Todo ocurrió en el minuto 58 del encuentro, cuando el centrocampista se detuvo de manera repentina sobre el césped del Metropolitano. El gesto de dolor y las lágrimas en sus ojos generaron una reacción inmediata de preocupación tanto en Diego Simeone como en toda la afición presente, que comprendió la gravedad del momento.

Las pruebas médicas a las que fue sometido Barrios en la mañana del domingo confirmaron el peor de los presagios. El diagnóstico apuntó a una lesión muscular en el muslo izquierdo. Esto supone que el jugador no solo se perderá las semifinales de la Champions League, sino que su presencia en lo que resta de temporada también es más que dudosa. El Atlético de Madrid, que se encontraba en plena lucha tanto en la competición europea como en la recta final de LaLiga, deberá afrontar los próximos partidos sin una de sus piezas más determinantes en la medular. Según el parte médico, la evolución de Barrios marcará los plazos, pero la previsión inicial es que el centrocampista tenga que parar, como mínimo, un mes. Esta situación complica notablemente sus opciones de estar disponible para el cierre del campeonato liguero, que tendrá lugar el 24 de mayo en Villarreal.

La posibilidad de que Barrios pueda regresar antes del final de la temporada depende en gran medida de cómo evolucione su recuperación en las próximas semanas. El propio calendario presenta una fecha que podría suponer un aliciente especial para acelerar su vuelta: la hipotética final de la Champions League, programada para el 30 de mayo en Budapest. En caso de que el Atlético logre clasificarse, existe una remota opción de que el centrocampista pueda estar disponible para dicha cita.

El jugador del Atlético de Madrid (Europa Press)
El jugador del Atlético de Madrid (Europa Press)

Sin embargo, la presencia de Barrios en ese partido tampoco está asegurada, ya que las dos lesiones anteriores que sufrió desde el pasado 8 de febrero, en el duelo copero en La Cartuja, también le obligaron a pasar más de un mes alejado de los terrenos de juego. En la primera ocasión, necesitó 33 días para reaparecer, mientras que en la segunda, el periodo de baja se extendió hasta los 43 días.

Barrios y su presencia en el Mundial

La lesión de Barrios no solo golpea al Atlético de Madrid en el plano deportivo, sino que también tiene consecuencias para el propio jugador en el ámbito internacional. Más allá de la ausencia en el tramo decisivo de la temporada de clubes, el centrocampista ve peligrar su presencia en el Mundial. La recuperación a contrarreloj y la falta de ritmo competitivo pueden afectar sus opciones de ser incluido en la lista definitiva de Luis de la Fuente, seleccionador nacional. Barrios había logrado posicionarse como uno de los candidatos más firmes para formar parte de la convocatoria gracias a su rendimiento sobresaliente durante los últimos meses, en los que se destacó como el mejor futbolista rojiblanco por largo margen. Ahora, la incertidumbre sobre su recuperación y la posible ausencia de minutos pueden hacerle perder terreno frente a otros aspirantes para la cita internacional.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habla con la prensa sobre las protestas de la UEFA e ironiza con la queja sobre césped.

Así, la lesión de Pablo Barrios representa un problema mayúsculo tanto para el Atlético de Madrid como para el propio jugador, que atraviesa un periodo de incertidumbre respecto a su futuro inmediato en el equipo y en la selección. El club y la afición esperan una evolución favorable que permita al futbolista reaparecer cuanto antes en el terreno de juego, aunque la prudencia y los antecedentes recientes invitan a la cautela respecto a los plazos de recuperación y a la posibilidad de verle competir en las grandes citas que todavía quedan por disputarse.

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