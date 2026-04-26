El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Un hombre abre la puerta del conductor de su coche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las temperaturas puede convertir el espacio interior de muchos vehículos en un auténtico horno. Los especialistas advierten que conducir bajo condiciones de calor extremo multiplica el riesgo de errores al volante.

Por ejemplo, conducir a una temperatura de 35 grados puede provocar que el conductor deje de percibir hasta un 20% de las señales de tráfico que encuentra en la vía. Además, facilita la aparición de síntomas como calambres, náuseas y episodios de agotamiento. Diversos estudios han constatado que el habitáculo de un coche expuesto al sol en verano puede llegar fácilmente a los 60 grados centígrados, una cifra que triplica el rango de entre 22 y 24 grados que la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda para una conducción segura.

Reducir la temperatura del interior antes de comenzar el trayecto se convierte, por tanto, en una cuestión de seguridad vial. La recomendación general para los vehículos equipados con sistemas de climatización es accionar el aire acondicionado o el climatizador en cuanto se entra en el coche.

Al iniciar la marcha, se recomienda bajar las ventanillas para mitigar el impacto térmico inicial. Tras uno o dos minutos, se pueden subir los cristales para evitar que el aire cálido del exterior interfiera con la refrigeración y permita que el habitáculo se enfríe rápidamente.

Para obtener el máximo rendimiento del aire acondicionado, los expertos explican que no conviene orientarlo directamente hacia la cara ni seleccionar la mínima temperatura sin más. Otro de los errores más comunes es utilizar el aire acondicionado solo para el conductor. Si se busca la comodidad de todos los ocupantes —especialmente quienes viajan detrás, donde el calor suele durar más— el aire debe distribuirse de manera uniforme por todo el habitáculo.

Cómo bajar la temperatura interior del coche sin aire acondicionado en un minuto

No obstante, buena parte del parque automovilístico carece aún de aire acondicionado, lo que complica alcanzar esas condiciones de confort térmico. Ante esta situación, existe una técnica realmente sencilla para reducir la temperatura dentro del coche hasta en diez grados en apenas un minuto sin recurrir a ningún sistema de climatización.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Esta técnica consiste en bajar la ventanilla del copiloto y, a continuación, abrir y cerrar la puerta del conductor de forma rápida y enérgica cinco veces. El procedimiento se realiza antes de arrancar el motor y, aunque pueda parecer poco habitual, logra renovar de forma eficaz el aire del habitáculo, aliviando la sensación de calor casi de inmediato.

El diario, si bien este truco es especialmente útil para coches sin aire acondicionado, existen otras soluciones complementarias al alcance de cualquier conductor. Otros gestos sencillos que pueden servirte son colocar trapos húmedos sobre las salidas de ventilación, instalar cortinillas o parasoles y, en determinados modelos, optar por lunas tintadas.

Pero cuidado con este último consejo. Porque el Reglamento General de Circulación permite instalar láminas adhesivas si están homologadas y, en el caso de las ventanillas delanteras de los coches, deben dejar pasar al menos el 70% de la luz visible. Por el contrario, advierte la DGT, está prohibido colocar estos elementos en el parabrisas o en las ventanillas.