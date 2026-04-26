Cómo luchar contra las ‘superratas mutantes’ de Madrid: así actúan los equipos de control de plagas

Cómo luchar contra las ‘superratas mutantes’ de Madrid (Montaje Infobae, Science Direct)

El último estudio publicado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha despertado la preocupación por las nuevas plagas de ratas en la península. El informe liderado por la investigadora Azucena Bermejo-Nogales ha documentado la presencia de estos roedores en 12 comunidades autónomas. Pero lo que más está generando incertidumbre son las variantes genéticas que han detectado en ellos, convirtiendo a este mamífero en ‘superratas mutantes’.

Concretamente, la investigación ha observado la variación S149I y E155K del gen Vkorc1, siendo la segunda la primera vez que se detecta en España. Además de presenciar a individuos con doble mutación en la capital, lo que complica aún más la situación. En Madrid, los expertos las han localizado en barrios como El Viso y Sol, con mayor prevalencia en los distritos de Centro, Chamartín y Arganzuela. Los cambios en sus organismos han hecho que las ratas pardas hayan desarrollado una resistencia a rodenticidas anticoagulantes. Un problema grave al ser el método habitual de control.

Frente a ello, otras comunidades ya se han puesto manos a la obra para frenar su aparición en las calles. Entre ellas, la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia ha contratado a los expertos de Lokímica, quienes han confirmado a Las Provincias que han tenido que cambiar el principio activo que usaban hasta ahora para obtener otro “más eficaz”.

Varios roedores aprovechan los charcos formados en una acera luego de una intensa lluvia en la ciudad. El incremento de la presencia de ratas en zonas urbanas plantea desafíos para la salud pública y el control de plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actuar ante la detección de ratas, según el Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid establece un protocolo claro ante la presencia de ratas en la ciudad, priorizando la vigilancia y el diagnóstico precoz para garantizar un control eficiente y minimizar riesgos para la salud pública. En caso de su aparición en locales públicos y establecimientos relacionados con la industria alimentaria, como cafeterías y restaurantes, la normativa exige contar con asesoramiento de empresas especializadas en control de plagas, lo que garantiza una vigilancia permanente en estos espacios.

En viviendas particulares, la responsabilidad de detectar señales tempranas de actividad de roedores recae principalmente en los propios vecinos. En estos casos, la institución recomienda solicitar la ayuda de profesionales o empresas de control de plagas de la comunidad de propietarios ante cualquier sospecha de presencia de ratas, ya que la presencia de estos animales en interiores se considera inaceptable y se aplica un umbral de tolerancia cero.

Para la vía pública, zonas ajardinadas y solares, el Ayuntamiento pone a disposición el teléfono 010, así como un formulario de aviso de plagas vía online en su web. En cambio, “la situación es ligeramente diferente” para el interior del sistema de alcantarillado público. Según asegura el Ayuntamiento, “en este ambiente subterráneo, resulta técnicamente imposible asumir ese criterio tan estricto y, en la práctica, la lucha frente a las ratas se basa en una limpieza y mantenimiento diligente y en el uso continuado de medios de control basados en el uso de cebos rodenticidas”.

Las ratas se han convertido en un problema en muchas ciudades

Por esto mismo, es importante evitar crear entornos favorables a las ratas. Estos se pueden originar cuando se tiran residuos alimentarios por el inodoro, no se gestiona correctamente la basura o se detectan “puntos de retención y /o pérdidas de agua en sótanos, patios, etc.”. Además, la institución aconseja revisar y proteger posibles accesos en las viviendas, recordando que las ratas pueden aprovechar errores de diseño o deficiencias de mantenimiento.

Aun así, las autoridades sanitarias solicitan que el uso de rodenticidas domésticos se reserve para profesionales, ya que un empleo inadecuado puede representar riesgos para personas, mascotas y fauna silvestre. Una indicación que debería mantenerse sobre todo, debido a la resistencia a rodenticidas anticoagulantes detectada en los nuevos roedores.

Las técnicas de control de plagas fuera de la Comunidad de Madrid

Los cambios genéticos, aunque son más acusados en la capital, también se han observado en otras comunidades. En Valencia, los equipos municipales de control de plagas han implementado un sistema específico para mantener bajo control la población de ratas en la ciudad. “No van a generar una civilización que roa el mundo desde sus cimientos. Pero sí van a obligar a los especialistas a cambiar de principio activo”, ha expuesto uno de los especialistas de control para Las Provincias.

Ubicación geográfica de los SNP detectados durante el análisis de ADN del exón 3 de Vkorc1 en A) rata parda y B) rata negra en España y localización de las muestras (N = 96) recibidas en España (Science Direct)

El método principal, como han informado al medio valenciano, consiste en la revisión periódica de las aproximadamente 70.000 trampas de alcantarilla repartidas por el municipio. Esta supervisión se realiza tres veces al año y permite actuar de manera preventiva y cíclica en todas las zonas. Para esta última actuación, los especialistas han optado por un principio activo en los rodenticidas diferente al que se emplea en los productos domésticos, buscando mayor eficacia.

Los bloques de rodenticida utilizados contienen un atrayente y veneno; al ser consumidos por las ratas, provocan la muerte de los animales a los pocos días. El seguimiento es exhaustivo: cada bloque mordido se registra y clasifica según el porcentaje de consumo (25%, 50%, 75% o más). Este indicador ayuda a medir la intensidad de la presencia de roedores en cada área.

Actualmente, la mayoría de las zonas de Valencia muestran porcentajes del 25% de mordidas, a excepción de la rata pardalenca o, como denominan los expertos, “rata de superficie” que se eleva hasta el 50% en algunos puntos. Dada la alta capacidad reproductiva de las ratas —con camadas de entre 5 y 14 crías tras periodos de gestación de poco más de 20 días—, el control constante es imprescindible para evitar su proliferación.