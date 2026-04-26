Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a 1 de marzo de 2026, en Barcelona. (Kike Rincón/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena el ataque que ha sufrido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en el que ha sido detenido el presunto tirador, un profesor californiano de 31 años. “Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Donald Trump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”, ha señalado Sánchez en un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha expresado a través de este canal su más “absoluta” condena y la de su partido al intento de atentado contra el presidente estadounidense. “Mi más absoluta condena y la del PP del ataque sufrido por el Presidente de EEUU, Donald Trump. La discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas. Defendamos la democracia”, ha publicado.

Un hombre armado ha irrumpido en el vestíbulo de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Trump. El atacante se dirigió hacia el salón de baile y se enfrentó contra los agentes del Servicio Secreto, mientras los asistentes buscaban refugio bajo las mesas al escuchar los disparos.

El presidente resultó ileso y fue evacuado rápidamente del escenario. El hombre armado, identificado por las autoridades como huésped del hotel Washington Hilton, fue detenido y comparecerá ante el tribunal el lunes. La policía considera que actuó solo y abrió fuego, aunque no precisó quién era su objetivo ni el motivo de su acción.

Un video difundido por Trump muestra al sospechoso corriendo tras las barricadas de seguridad mientras los agentes de la agencia federal lo interceptan. Un agente, protegido por un chaleco antibalas, ha sufrido una herida de bala pero evoluciona favorablemente. El atacante fue reducido y no presenta lesiones, aunque permanece bajo evaluación en un hospital, según ha informado la policía.