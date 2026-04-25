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¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

No existe una prohibición general de salir de casa, pero sí hay límites que pueden marcar la diferencia entre mantener el empleo o perderlo

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Ambiente tranquilo en el Real de la Feria de Sevilla con posibilidades de lluvia. A 24 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).
Ambiente tranquilo en el Real de la Feria de Sevilla con posibilidades de lluvia. A 24 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). (Joaquín Corchero / Europa Press)

La baja laboral es una situación delicada que genera muchas dudas entre los trabajadores, especialmente cuando coincide con eventos sociales o festivos. Una de las preguntas más habituales en estas fechas es si se puede hacer vida normal mientras se está de baja, o si cualquier actividad fuera de casa puede acarrear consecuencias laborales. La respuesta, como ocurre en muchos aspectos del derecho laboral, no es tan sencilla como parece.

El abogado Juanma Lorente lo explica de forma clara al abordar una cuestión muy concreta: acudir a la Feria de Abril estando de baja. Su respuesta es tajante, pero matizada: “sí y no”. Todo depende del motivo de la baja y del comportamiento del trabajador. No existe una prohibición general de salir de casa, pero sí hay límites que pueden marcar la diferencia entre mantener el empleo o perderlo.

El punto clave está en la coherencia entre la dolencia y la actividad que se realiza. Tal y como señala el propio abogado, “si tienes un problema en la rodilla y no te puedes mover y estás en la feria bailando, pues no”. Es decir, si la conducta del trabajador contradice claramente el motivo de la baja, la empresa puede interpretar que existe un fraude o, al menos, un incumplimiento grave.

Sin embargo, no todas las bajas son iguales. En casos de ansiedad, depresión u otros problemas psicológicos, salir de casa puede formar parte del proceso de recuperación. En este sentido, Juanma Lorente apunta que “si tienes un problema psicológico y salir con tus amigos te relaja, no tendría que haber ningún problema”. Aquí entra en juego el criterio médico y la lógica terapéutica de la actividad.

La decisión puede acarrear un despido disciplinario

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

El problema surge cuando la empresa considera que el trabajador está actuando de forma incompatible con su situación de incapacidad temporal. En ese momento, puede iniciar un procedimiento disciplinario. Y las consecuencias pueden ser especialmente graves, ya que no se trataría de un despido cualquiera, sino de uno con importantes implicaciones económicas.

El propio abogado advierte con claridad: “te pueden despedir perfectamente”. Y no solo eso, sino que podría tratarse de un despido disciplinario, lo que implica la pérdida del derecho a indemnización. Esto convierte una decisión aparentemente trivial, como acudir a un evento festivo, en un riesgo laboral importante si no se valora correctamente la situación.

Además, hay otro factor que muchos trabajadores no tienen en cuenta: la posibilidad de ser vigilados. En determinados casos, las empresas recurren a detectives privados para comprobar si un empleado está cumpliendo con las condiciones de su baja. “Los detectives van a tener mucho trabajo”, advierte Lorente, subrayando que estas prácticas son más habituales de lo que parece.

Este tipo de controles no son ilegales, siempre que se realicen dentro de los límites establecidos. Si se demuestra que el trabajador ha actuado de forma fraudulenta o contradictoria con su baja, la empresa puede utilizar esas pruebas para justificar el despido. Por eso, no basta con pensar que “nadie te va a ver”, porque en muchos casos sí hay seguimiento.

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