El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Trifulca entre Vinicius Jr y Raphinha. (REUTERS/Stringer)

El fútbol se vuelve a tomar su capricho. El FC Barcelona puede entrar, aún más, en la historia de LaLiga. El Real Madrid también. Puede ser el 10 de mayo, cuando el nuevo Spotify Camp Nou sea el escenario del último Clásico de la temporada.

El Barça puede certificar en su casa el título de liga, y celebrarlo ante el eterno rival. Sería la primera vez en la historia. Nunca ha ocurrido. Desde 1929, la coincidencia entre un Clásico y la resolución matemática del título ha sido una anomalía. Es cierto que ha servido para decantar ligas, pero nunca para instalar la certeza.

Ni siquiera los partidos más recordados han roto ese patrón. Ni el 2-6 ni el 0-5 en el Santiago Bernabéu lo hicieron. Tampoco el gol de Raúl que silenció al Camp Nou. El título, casi siempre, se certificó en otro lugar y contra otro rival.

La Pulga jugó un partidazo en el derby disputado entre FC Barcelona y el Real Madrid

Las cuentas de LaLiga

La escena encaja. Tras el pinchazo del Real Madrid ante el Betis en La Cartuja y la victoria del FC Barcelona contra el Getafe en el Coliseum, ambos equipos llegan a la jornada 34 con una diferencia de 11 puntos.

Solo quedan 15 por disputar y, si ambos equipos ganan sus respectivos compromisos antes de la cita (Osasuna por parte del Barça y Espanyol por parte del Madrid), el Clásico podría ser el escenario que pudiera proclamar campeón de liga 2026 a los de Hansi Flick.

¿Por qué? Porque la ventaja de 11 puntos se mantendría. Y con 12 por jugarse, llegarían al Camp Nou como juez. Si gana el Barça, ampliarían la ventaja hasta los 14 puntos con 9 en juego. Si gana el Real Madrid, recortarían puntos, hasta quedarse a 8.

Otra forma de verlo es que, como está ahora la clasificación y el calendario, el FC Barcelona necesita cinco puntos para ser matemáticamente campeón, independientemente de lo que haga su rival.

Infografía sobre las cuentas del FC Barcelona para ser campeón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otro escenario: el pasillo

Pero, antes incluso de que el balón eche a rodar, existe otra posibilidad que forma parte de la tradición del fútbol español. Si los resultados previos amplían la distancia hasta hacerla insalvable, el Barcelona podría llegar ya campeón.

Esto pasaría si el Barça gana y el Madrid volviera a dejarse puntos por el camino. En este caso, el foco se desplazaría hacia el pasillo de honor, un gesto que ha aparecido en contadas ocasiones entre ambos clubes.

Si echamos la vista atrás, observamos que solo tres veces se han hecho pasillo entre FC Barcelona y Real Madrid. La primera a finales de los 80, cuando el equipo culé hizo pasillo al de la “Quinta del Buitre”; la segunda a principios de los 90, cuando los blancos homenajearon al primer “Dream Team” de Cruyff bajo una pitada de la afición, y la última en la temporada 2007/08, cuando el Barça hizo pasillo al Madrid de Schuster.

Desde la negativa mutua en 2018 tras la polémica del Mundial de Clubes, la relación entre Florentino Pérez y Joan Laporta está completamente rota, lo que hace dudar de que la tradición se recupere este mayo si el Barça llega como campeón a su estadio.

Disputa de balón entre Vinicius Jr y Raphinha. (REUTERS/Stringer)

Sin Lamine Yamal y la lucha por el orgullo

Pero no todo suena de color de rosa para los Flick. El Camp Nou tendrá que amarrar el título de liga sin su máxima estrella. Lesionado hasta final de temporada, Lamine Yamal prioriza recuperarse por completo para la cita del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Una pérdida que hace recaer el protagonismo en Ferran Torres, Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Roony Bardghji. Además, se espera que llegue Raphinha y el técnico alemán podría usar también a Fermín.

Lesión de Lamine Yamal. (REUTERS/Albert Gea)

Al otro lado del tablero, el Real Madrid afrontará el Clásico sin grandes bajas, pero con la mentalidad puesta en no perder y no dar la alegría al rival. También buscará recuperar el orgullo y apoyo de una afición cada vez más descontenta con el juego de los suyos. Incluso, puede ser ese partido que dicte sentencia para muchos de los que hoy están en la rampa de salida.

Nada está claro y todo está por decidir. Y si de algo podemos estar seguros es que este partido no será uno más. Sin Lamine, pero con Mbappé. La vuelta de Raphinha y la reivindicación de Vinicius Jr. Para el 10 de mayo quedan dos semanas, pero ya huele a Clásico.