La princesa Mette-Marit de Noruega vuelve a sincerarse sobre su enfermedad: “He rozado la muerte dos veces”

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, pronuncia un discurso durante la Conferencia Fosse de este año en el Palacio de Oslo, Noruega, el 23 de abril de 2026. (NTB/Javad Parsa vía REUTERS).

La última reaparición pública de Mette-Marit de Noruega ha generado una notable expectación en su país, especialmente por las dudas en torno a su estado de salud. La princesa heredera, que en anteriores compromisos oficiales había necesitado asistencia respiratoria mediante una cánula nasal, ha sorprendido en su última intervención al prescindir de este apoyo, aunque dejando claro que su enfermedad sigue marcando su día a día.

El escenario elegido para su regreso ha sido la Conferencia Fosse, celebrada en el Gran Salón del Palacio Real de Oslo. Allí, lejos de limitarse a una presencia institucional, la esposa del príncipe Haakon de Noruega tomó la palabra para compartir una reflexión personal sobre su situación y sobre el sentido de la vida. En un discurso cargado de emoción, la princesa se refirió abiertamente a la fibrosis pulmonar que padece y a los momentos más delicados que ha atravesado: “Yo, que he rozado la muerte dos veces, estoy aquí (…). Porque nuestras vidas tienen sentido. Porque todo es gracia”.

Sus palabras, pronunciadas con serenidad, evidencian el impacto que la enfermedad ha tenido en su trayectoria personal. Desde que se hiciera público su diagnóstico, Mette-Marit ha tenido que adaptar su rutina, reduciendo su agenda institucional y priorizando el descanso. Esta nueva etapa, marcada por la prudencia médica, también se reflejó en la forma en la que ofreció su intervención: permaneció sentada durante todo el discurso, evitando el esfuerzo que supondría hablar de pie en un atril, como es habitual en este tipo de actos.

Más allá de su testimonio personal, la princesa quiso centrar buena parte de su intervención en los protagonistas culturales del evento. Dedicó elogios al escritor Jon Fosse y a la novelista Marilynne Robinson, destacando especialmente la relevancia de esta última en el panorama literario contemporáneo. “Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Marilynne Robinson. Es una de las escritoras más aclamadas de nuestro tiempo y una de las intelectuales más destacadas de Estados Unidos”, afirmó, antes de subrayar que “escribe desde una fe de profundo significado existencial”.

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, pronuncia un discurso durante la Conferencia Fosse de este año en el Palacio de Oslo, Noruega, el 23 de abril de 2026. (NTB/Javad Parsa vía REUTERS).

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para la traductora Paula Stevens, distinguida en esta edición del Premio Fosse. La princesa destacó su labor como puente entre culturas, señalando su extensa trayectoria en la traducción de obras noruegas al neerlandés, una contribución clave para la difusión de la literatura escandinava.

Una evolución muy pausada

El hecho de que en esta ocasión no utilizara oxígeno ha sido interpretado por algunos como un signo de estabilidad, aunque los especialistas insisten en que la evolución de la fibrosis pulmonar puede ser variable. Esta realidad médica tiene un reflejo directo en la agenda de la princesa, que en los últimos meses se ha vuelto más impredecible. La necesidad de dosificar esfuerzos y evitar situaciones que puedan comprometer su capacidad respiratoria ha obligado a reducir su presencia en actos oficiales, algo que previsiblemente continuará en el futuro cercano.

En este proceso, el apoyo de su entorno más cercano ha resultado fundamental. El príncipe Haakon se ha mantenido a su lado como principal sostén en una etapa especialmente delicada, no solo por cuestiones de salud, sino también por el contexto mediático que rodea a la familia.

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega durante la Conferencia Fosse de este año en el Palacio de Oslo, Noruega, el 23 de abril de 2026. (NTB/Javad Parsa vía REUTERS).