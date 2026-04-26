Esta es la mejor ciudad de Europa para tu primer viaje solo: un parque de atracciones histórico, preciosos canales y un imponente castillo

Copenhague, en Dinamarca (Adobe Stock).

Empezar a viajar solo es uno de los mayores regalos que puede hacerse cualquier amante de la aventura, pero dar ese primer paso —el de lanzarse en solitario— puede resultar tan emocionante como abrumador. Elegir un destino seguro, acogedor y repleto de experiencias únicas es clave para que el debut sea memorable y, en Europa, hay una ciudad que lo tiene todo para quienes buscan lanzarse a la aventura sin compañía: Copenhague. Capital de Dinamarca y conocida como la “ciudad del hygge”, es el lugar ideal para un primer viaje en solitario, gracias a su ambiente relajado, su seguridad casi absoluta y una filosofía de vida que convierte cada rincón en un refugio de bienestar.

Con vuelos directos desde las principales ciudades españolas y una red de transporte público que funciona las 24 horas del día, Copenhague combina tradición y modernidad, naturaleza y cultura, y una hospitalidad que hace sentir como en casa a cualquier visitante. Aquí, el ritmo pausado invita a perderse entre canales de casas de colores, parques centenarios y cafés donde el tiempo se detiene, mientras la igualdad, la sostenibilidad y el respeto son mucho más que palabras: son una forma de vida.

La ciudad del hygge y la seguridad total

Fundada como puerto de mercaderes —de ahí su nombre danés, Købmandshavn—, Copenhague es hoy uno de los destinos urbanos más avanzados y seguros del mundo. La capital danesa presume de un índice de criminalidad y acoso callejero prácticamente inexistentes, una red de metro automatizada que funciona a cualquier hora y una cultura ciudadana que pone por encima de todo el respeto, la igualdad y la libertad identitaria.

Copenhague, en Dinamarca (Adobe Stock).

El ambiente relajado de la ciudad se respira en cada esquina y responde a un concepto muy danés: el hygge. Este término, intraducible pero esencial, define el arte de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas: la luz de una vela, una taza de café caliente, la charla tranquila con desconocidos en un centro comunitario como Absalon o el simple placer de pasear sin prisas. En Copenhague, la igualdad de género y la inclusión han sido conquistadas hace décadas —Dinamarca legalizó las uniones entre personas del mismo sexo en 1989—, lo que convierte la ciudad en un refugio para mujeres y colectivos LGTBIQ+ que buscan viajar sin preocupaciones.

Uno de los detalles más característicos es que aquí hay más bicicletas que habitantes, y recorrer la ciudad a golpe de pedal es tan seguro como cómodo. Además, el inglés se habla de forma fluida por toda la población, haciendo que la barrera idiomática sea inexistente para quienes se lanzan al viaje en solitario.

Canales, parques de atracciones históricos y arquitectura de ensueño

El turismo en Copenhague es un placer para los sentidos y una invitación constante a la exploración. La ciudad, completamente llana, es perfecta para recorrerla a pie o en bicicleta. Los caminos junto a la red de canales, enmarcados por fachadas de colores que se reflejan en el agua, son una imagen de postal y la mejor carta de presentación de la capital danesa.

Entre los imprescindibles destaca el castillo de Rosenborg, una joya escandinava rodeada de jardines y fosos, donde se custodian las Joyas de la Corona y el Trono de los Leones de Plata. No menos espectacular es la Biblioteca Real, apodada el “diamante negro” por su fachada de vidrio y granito, considerada la mayor biblioteca de los países nórdicos.

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La ciudad también invita a descubrir espacios tan singulares como el Cementerio de Assistens, donde descansan figuras como Hans Christian Andersen, y a fotografiar uno de los iconos de Dinamarca: La Sirenita, una escultura humilde en tamaño pero gigante en simbolismo.

Y para quienes buscan emociones y tradición, Bakken —el parque de atracciones más antiguo del mundo, en funcionamiento desde 1583— es una parada obligada. Entre montañas rusas de madera, bosques mágicos y manantiales centenarios, el viajero en solitario puede volver a sentirse niño o compartir la experiencia con nuevos amigos.