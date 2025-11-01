España

El mejor restaurante chino de Europa está en Madrid: recetas de la época imperial, dim sums y pato laqueado

El restaurante madrileño China Crown ha sido elegido como el ‘Europe’s Best Chinese Cuisine Restaurant 2025’ por los World Culinary Awards

Pato Imperial Beijing en el
Pato Imperial Beijing en el restaurante China Crown. (Cedida)

Lejos queda ya la época de los farolillos y la decoración de cartón piedra, de las cartas infinitas llenas de pollo al limón, arroz tres delicias, rollitos de primavera y galletas de la fortuna. La cocina asiática, más concretamente aquella procedente de China, se ha hecho hueco entre los paladares más exigentes, con propuestas y restaurantes que luchan por mostrar la cultura culinaria del país asiático en su forma más auténtica, que respetan la tradición y que cuidan al máximo cada detalle.

No hablamos necesariamente de lugares caros o de restaurantes llenos de lujo. La autenticidad china ha llegado a España y a su capital, Madrid, de muchas formas diferentes. Con cocineros jóvenes con ganas de cambiar las cosas, y también con familias dedicadas durante generaciones a gestionar fogones. Desde los locales más humildes de Usera, los alrededores de plaza de España o la calle Leganitos hasta auténticos place to be, donde la decoración y el servicio elevan la experiencia rozando el lujo.

Ahora, un restaurante madrileño ha sido elegido como el ‘Europe’s Best Chinese Cuisine Restaurant 2025’, el mejor espacio de cocina china de Europa, por los World Culinary Awards. Se trata del restaurante China Crown, una propuesta que ha conquistado al jurado. Este premio, dicen desde la organización, es “un testimonio del compromiso inquebrantable con la excelencia, la innovación y el liderazgo en la industria culinaria”, y señalan que este restaurante “se está consolidado entre los mejores proyectos gastronómicos del mundo”.

Restaurante China Crown. (Cedida)
Restaurante China Crown. (Cedida)

Cocina imperial china en el barrio de Salamanca

China Crown, ubicado en la calle de Don Ramón de la Cruz, en pleno corazón del barrio de Salamanca, propone una experiencia que rescata recetas de la alta cocina de las dinastías chinas, reinterpretadas con un toque actual. En su carta no faltan platos como el icónico Pato Imperial Beijing; el arroz ‘montaña de oro’ salteado con solomillo de vaca vieja y perlas de huevo o su selección de dim sums, desde su Xiao long bao clásico de cerdo ibérico en su jugo hasta su Ha kao de langostinos trufa negra y boletus. También otros como berenjenas chinas al estilo Yuxiang o picantón crujiente con anacardos a la salsa Sichuan. Todo ello se completa con un menú degustación, pensado para probar un poco de cada especialidad de la casa.

Este templo de la cocina asiática abrió sus puertas en el año 1981, cuando los paladares españoles daban sus primeras muestras de interés hacia la gastronomía de este continente. En poco tiempo se convirtió en uno de los referentes en la capital madrileña para todos aquellos que quisieran probar la cocina imperial china, todo gracias al trabajo de sus propietarios, los hermanos Bao, María Li y Felipe Bao.

María Li Bao, fundadora China
María Li Bao, fundadora China Crown. (Cedida)

Hoy, este primer restaurante es el buque insignia del grupo gastronómico China Crown, fundado en 2017, que cuenta con 20 restaurantes entre las siete marcas como son China Crown, Shanghai Mama, Sushi Bar Tottori, Bao Li, Lelong Asian Club, Indochina Brasa y Kaito Hand Roll Bar. Este verano, el proyecto de China Crown inició su expansión a nivel nacional, saliendo por primera vez de Madrid, con la apertura de un local en Marbella, en el Hotel Don Pepe Gran Meliá, en plena Costa del Sol.

Estos son los sitios para comer más viejos para comer en la capital

Además de este reconocimiento, China Crown puede presumir de otros hitos como el de encontrarse en la lista de ‘Recomendados’ de la Guía Michelin. “Un elegante local de ambiente oriental que destaca tanto por su oferta gastronómica como por su emplazamiento en la zona más comercial del barrio de Salamanca”, define la guía roja este destino, esencial para los amantes de la cocina china más tradicional.

