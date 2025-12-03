España

Más allá de la Peste Porcina Africana: las enfermedades de animales que podrían poner en jaque a España por su alto nivel de mortalidad

A día de hoy, la PPA es la enfermedad animal más mediática, pero no la única amenaza que puede devastar rebaños y economías rurales

Guardar
Enfermedades similares a la peste
Enfermedades similares a la peste porcina con alto grado de mortalidad. (Composición Infobae)

El silencio se rompió tras más de treinta años en la Sierra de Collserola, a pocos kilómetros del bullicio urbano de Barcelona. El 28 de noviembre de 2025, se confirmó un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes, los primeros casos detectados desde 1994. Ahora, la Unidad Militar de Emergencia (UME) peina el terreno con trajes de bioseguridad en busca de cadáveres de más animales. El detonante, según las primeras pesquisas, podría haber sido que uno de los dos primeros jabalíes pudiera comer un bocadillo contaminado. Un gesto que puede tener graves consecuencias para el primer exportador de cerdo de Europa.

Aunque la PPA no afecta a los humanos, su mortalidad en cerdos domésticos y salvajes roza el 100%, y su resistencia la hace capaz de sobrevivir meses en productos cárnicos curados o congelados.

Por su parte, la Generalitat y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han activado protocolos de emergencia: cuarentenas, vigilancia epidemiológica, control de fauna salvaje y sacrificio de animales en explotaciones afectadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Más allá de la PPA: otros “jinetes del apocalipsis” veterinario

A día de hoy, la PPA es la enfermedad animal más mediática, pero no la única amenaza que puede devastar rebaños y economías rurales. La historia y la ciencia veterinaria muestran un catálogo de enfermedades animales con alta mortalidad y gran impacto económico, algunas con potencial zoonótico.

La Gemela Malvada

En primer lugar, está la Peste Porcina Clásica (PPC), causada por un Pestivirusi, afecta a cerdos domésticos y jabalíes. Los síntomas son muy similares a los de la PPA: fiebre alta, hemorragias cutáneas y muerte súbita. Aunque erradicada en gran parte de Europa y Norteamérica, sigue presente en Asia y Sudamérica, donde los brotes implican sacrificios masivos.

Los síntomas son muy parecidos
Los síntomas son muy parecidos a los de la peste porcina africana. (Markus Heine/EFE)

El terror del aire

Otra enfermedad es la Influenza Aviar Altamente Patógena (H5N1) que afecta a aves de corral y silvestres, pudiendo exterminar a explotaciones enteras en menos de 48 horas. Tiene una mortalidad cercana al 100%. Es zoonótica, con mortalidad humana en casos raros cercana al 50%. La circulación en aves migratorias dificulta enormemente su control.

Puede exterminar a poblaciones enteras
Puede exterminar a poblaciones enteras en menos de 48 horas. (Carlos Castro/Europa Press)

La Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR)

La peste ovina/caprina, también conocida como Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR), afecta a las ovejas y las cabras con mortalidad entre el 70% y el 100% en rebaños no inmunizados. Los síntomas incluyen fiebre alta, depresión, diarrea y abortos masivos. Su impacto en la economía puede ser devastador al poder eliminar la principal fuente de sustento de comunidades rurales en días. Actualmente, existe un programa internacional de erradicación antes de 2030.

Puede eliminar el sustento de
Puede eliminar el sustento de poblaciones rurales en días. (Pexels)

Peste Bovina

Por otro lado, la Peste Bovina, aunque erradica desde 2011, es un ejemplo histórico de destrucción: moralidad casi total, hambrunas y crisis sociales en África y Europa. Es la única enfermedad animal que la humanidad ha logrado eliminar por completo.

Es la única enfermedad animal
Es la única enfermedad animal que la humanidad ha logrado eliminar por completo. (Luisa González/Reuters)

Fiebre Aftosa

Otra enfermedad zoonótica es la Fiebre Aftosa. Su mortalidad en humanos es baja, pero su altísima contagiosidad bloquea el comercio internacional ante un solo caso. Afecta a animales de pezuña hendida y puede propagarse kilómetros por el aire, con una mortalidad cercana al 100%.

Fiebre del Valle del Rift

Del mismo modo, la Fiebre del Valle del Rift (FVR) es una zoonosis transmitida por mosquitos (Aedes). En animales provoca abortos masivos y mortalidad alta, especialmente en ovinos jóvenes. En humanos, puede causar fiebre hemorrágica, meningoencefalitis y ceguera, aunque la mortalidad humana es baja (en torno al 1%).

24/01/2025 Representación esquemática del virus
24/01/2025 Representación esquemática del virus de la fiebre del Valle del Rift. SALUD INIA

Enfermedad Vírica Hemorrágica del Conejo (RHD)

Provocada por un calicivirus, afecta exclusivamente al conejo europeo. Su mortalidad puede llegar al 90% en hembras reproductoras no vacunadas, afectando ecosistemas y cadenas alimentarias, como el sustento del lince ibérico.

Su mortalidad puede llegar al
Su mortalidad puede llegar al 90% en hembras reproductoras no vacunadas. (Imagen de Archivo)

Peste Equina Africana (PEA)

Transmitida por jejenes (Culicoides), afecta a caballos, burros y mulas, con mortalidad de hasta 95% en animales sin inmunidad. Es endémica en África subsahariana y requiere estrictas medidas de control para certificar estatus libre de enfermedad.

Afecta a caballos, burros y
Afecta a caballos, burros y mulas. (Pixabay)

Machas blancas y Peste del Cangrejo

En acuicultura, estas enfermedades fulminan poblaciones de crustáceos. La mortalidad puede alcanzar el 100% en días, destruyendo la producción de granjas enteras y causando la extinción local de especies autóctonas de cangrejo.

La mortalidad puede alcanzar el
La mortalidad puede alcanzar el 100% en días. (Josué A. Bickel/AP)

Vacas locas

La encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) es causada por priores. Tiene una mortalidad del 100% y la incubación es lenta, pero irreversible. Además, puede transmitirse a humanos mediante consumo de tejidos nerviosos infestados.

La incubación es lenta, pero
La incubación es lenta, pero irreversible. (Imagen de Archivo)

España como explotación agrícola y ganadera

España, como potencia agrícola y ganadera en Europa, enfrenta una constante amenaza debido a la irrupción y reemergencia de enfermedades animales con alto potencial destructivo. La aparición de brotes como la Peste Porcina Africana no solo compromete la seguridad alimentaria y la salud pública, sino que también pone en riesgo miles de empleos y la estabilidad de la economía nacional.

Temas Relacionados

Enfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaAnimalesProductosExportacionesVirusEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El aprendizaje de Rocío Carrasco en ‘Hasta el fin del mundo’: “He reafirmado que sigo siendo la que fui, disfrutona y dicharachera”

La hija de Rocío Jurado participa en el reality de aventura de RTVE junto a su íntima amiga Anabel Dueñas. ‘Infobae España’ conversa con la pareja de concursantes

El aprendizaje de Rocío Carrasco

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

Los dos países vuelven a encontrarse en una reunión de este importancia tras el viaje de Pedro Sánchez a Rabat en 2023

La reunión de alto nivel

Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

Hablamos con el portavoz de Compromis en Les Corts sobre actualidad en días trascendentes para su tierra tras la reciente investidura de Juanfran Pérez Llorca como president. Nos atiende por videollamada desde su domicilio en Valencia

Entrevista a Joan Baldoví: “El

El parque secreto en Zaragoza que esconde un laberinto de más de 4 kilómetros de largo y 678.000 metros cuadrados

Lo más atractivo de este espacio es su impresionante conjunto de intervenciones artísticas: cinco obras que convierten este paseo en una especie de viaje al país de las maravillas

El parque secreto en Zaragoza

Los ingleses se mudan a las playas españolas: la mayoría de extranjeros procedentes de Reino Unido viven en la costa levantina

Orihuela (Alicante), por delante de Madrid y Barcelona, es el municipio español con más residentes británicos que tienen más de 60 años en su mayoría

Los ingleses se mudan a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión de alto nivel

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

¿Sumar o Junts? Los guiños de Pedro Sánchez a los catalanes amenazan la mayoría del Gobierno

Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

Preguntamos a jóvenes en la calle si están dispuestos a ir a una guerra por España: “No veo la necesidad de ir a jugarse la vida”

Joan Baldoví: “Si se demuestra que ha habido financiación ilegal del PSOE, ‘game over’, la legislatura se ha terminado”

ECONOMÍA

Relato a la contra: la

Relato a la contra: la OCDE atribuye el boom económico de España al aumento de la productividad, mientras la patronal sostiene que está cayendo

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Resultados del Super Once del 2 diciembre

“El mercado no tiene tracción alcista”: el gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid