Un bocadillo en mal estado pudo originar el brote de peste porcina africana en Cataluña: “Hoy en día son todo hipótesis”

Vista de uno de los carteles situados en los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina. (EFE/Enric Fontcuberta)

El primer brote de peste porcina africana (PPA) en 30 años se extiende por la sierra de Collserola (Barcelona). Desde que el Ministerio de Agricultura confirmase dos primeros casos el 28 de noviembre, son ya 14 los jabalíes detectados con signos de una de las enfermedades más temidas por el sector porcino.

La Generalitat trabaja junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote e impedir que se expanda a otras zonas de España. Las autoridades indican que todavía es pronto para conocer el origen de los contagios, pero una hipótesis se alza entre las demás: la causa podría ser un bocadillo de embutido en mal estado.

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, aludió a esta teoría durante una entrevista con Catalunya Radio este domingo. Según indicó Ordeig, “es pronto” para conocer el motivo que ha hecho volver la peste porcina africana a España, sin embargo apuntó que “algún alimento que estuviera contaminado” pudo ser el origen. “Bellaterra es un lugar muy de paso: autopista, camiones, transportes, basuras, áreas de servicio... Y, por tanto, podría ser que algún alimento contaminado o algún virus que hubiera venido con algún medio de transporte y que entonces los jabalíes, que comen de todo, puede ser que se infectaran así. Pero en todo caso, hoy día todo son hipótesis“, explicó.

Qué dicen los expertos

Un cerdo en una granja, a 19 de octubre de 2025, en Salamanca, Castilla y León (España). (Rafael Bastante / Europa Press)

En declaraciones recogidas por 3Cat, Vicens Enrique-Tarancón, coordinador del Grup de Sanejament Porcí de Lleida, ha explicado que la secuenciación genética resulta clave para identificar el “origen familiar” del virus y comprobar si coincide con variantes documentadas en lugares tan lejanos como Georgia o Italia. Enrique-Tarancón ha señalado que, si el rastreo confirma que la PPA ha llegado “desde muy lejos”, la hipótesis más plausible apunta al movimiento de productos animales contaminados que terminan en la basura.

En este sentido, el especialista ha subrayado que la teoría más sólida es la conocida como “teoría del bocadillo”: la posibilidad de que una persona de paso haya tirado un embutido infectado, inofensivo para los humanos pero capaz de transmitir la enfermedad a la fauna salvaje. El veterinario ha insistido en la necesidad de depositar los restos de comida en lugares adecuados y mantener los contenedores cerrados, una recomendación que se repite con cada brote de PPA en Europa.

Las granjas no registran casos de peste porcina

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que trabajará para limitar "al máximo" el impacto económico que la detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en España pueda tener para las exportaciones del sector del porcino. (EFE/Rodrigo Fuentes Tello)

Para frenar la propagación del virus, la Generalitat ha cerrado los accesos al Parc Natural de Collserola, donde habita una población estimada de 900 jabalíes que se desplazan habitualmente hacia los municipios cercanos. Las autoridades han recordado que está prohibido alimentar a los animales y manipular ejemplares muertos.

En cuanto a las explotaciones ganaderas, el Govern ha confirmado este domingo que las 39 granjas porcinas situadas en un radio de seis kilómetros alrededor del foco han dado negativo en las pruebas analíticas. No obstante, y siguiendo el protocolo europeo, estas explotaciones deberán mantener restricciones de movimiento y exportación durante al menos un año. Las granjas, que ya cuentan con medidas de bioseguridad, han reforzado los controles de acceso, la limpieza de vehículos y la desinfección de instalaciones para evitar que el virus salte del entorno silvestre al ámbito ganadero.