España

Agricultura confirma la presencia de peste porcina africana en otros siete jabalíes: nueve infectados en total

El Ministerio ha reforzado las actuaciones de búsqueda y trampeo “con personal específicamente formado y conocedor de la zona”

Guardar
El Ministerio de agricultura confirma
El Ministerio de agricultura confirma la presencia de peste porcina africana en otros siete jabalíes (Animalia)

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado este martes, 2 de diciembre, la presencia de peste porcina en siete jabalíes que estaban bajo estudio. Con esta actualización ya serían nueve positivos que se han detectado en animales del municipio de Cerdanyola del Vallés, en Barcelona, y “muy cerca de donde aparecieron los otros dos la pasada semana”, según ha confirmado el ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado inmediatamente a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), que mantienen otras 13 investigaciones activas en la Unión Europea. El estudio de la zona continúa activa desde las primeras detecciones el pasado viernes. De este modo, los servicios veterinarios oficiales de Catalunya han delimitado una zona de control y vigilancia en radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados, como manda el reglamento europeo.

Además, las autoridades han prohibido la actividad de caza dentro de ese perímetro con el objetivo de “evitar el movimiento de los jabalíes y que puedan expandir el virus fuera de la zona”. Aunque, tras el resultado de los análisis del laboratorio de Algete, el ministerio se ha visto obligado a reforzar las actuaciones de búsqueda y trampeo “con personal específicamente formado y conocedor de la zona para reducir densidad de poblaciones de jabalíes silvestres”. Unos profesionales que se suman a los 117 agentes de la UME (Unidad Militar de Emergencias) que ya se encontraban trabajando en la zona.

Los servicios veterinarios continúan buscando posibles casos dentro del perímetro

Concretamente, el ministerio ha afirmado que se han desplazado los servicios veterinarios oficiales y el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que cuentan con la ayuda de la UME, del cuerpo de Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil (SEPRONA) y de la Policía Local, que deben “vigilar el acceso de personal no autorizado a la zona infectada”, donde se encuentra el Parque de Collserola. Esta acción tratará también de “reforzar la desinfección de todo vehículo que acceda al perímetro”.

Asimismo, un contingente de 120 agentes rurales participa en las labores de vigilancia, apoyado por 26 equipos operativos encargados de tareas como la localización de cadáveres y la instalación de trampas. Del mismo modo, además de los 117 efectivos provistos con estaciones de descontaminación, la UME ha desplegado sistemas de gestión de capturas bajo condiciones de bioseguridad para su traslado a laboratorios y centros de incineración, y un grupo de drones equipados para rastreo en áreas extensas y detección nocturna a través de tecnología de infrarrojos.

Piara de jabalíes (AdobeStock)
Piara de jabalíes (AdobeStock)

El ministerio solicita especialistas en epidemiología de la CE

El ministerio ha reiterado que las explotaciones de ganado porcino -situadas dentro del radio de 20 kilómetros alrededor del área afectada- han sido inspeccionadas por los equipos veterinarios, sin que se haya identificado presencia de síntomas ni lesiones compatibles con la enfermedad. Las muestras recogidas en las granjas arrojaron resultados negativos. El nivel de alerta se mantiene elevado y se han reforzado las medidas de vigilancia pasiva y bioseguridad en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas.

Además, el Equipo Veterinario de Emergencias de la Comisión Europea, integrado por especialistas en epidemiología, se ha sumado hoy a las labores en la zona, a solicitud del ministerio. Su función es revisar las acciones implementadas y proponer recomendaciones orientadas a optimizar el control de la enfermedad debido al agravamiento en las últimas horas.

Cabe recordar igualmente que estas infecciones no son transmisibles a los humanos. Aun así, las granjas y proveedores del sector que se inscriban dentro del perímetro de 20 kilómetros, no podrán comercializar sus productos en un periodo de 12 meses, desde la última detección de PPA.

Temas Relacionados

AnimalesProductosVirusMinisterio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Reparto de temas de la semifinal de ‘Operación Triunfo 2025′

Tras la expulsión de Crespo, Guillo Rist y Tinho son los aspirantes a conseguir la última plaza en la gran final de la edición

Reparto de temas de la

Ayuso quiere convertir el Movistar Arena en el recinto musical y deportivo “con mayor aforo de España”: ampliará su aforo hasta los 20.000 en conciertos y 15.000 en deportes

“Es una pieza clave de nuestra economía, capaz de proyectar la imagen y el nombre de la Comunidad de Madrid a todo el planeta”, ha afirmado la presidenta regional este martes

Ayuso quiere convertir el Movistar

La familia real noruega no tiene tregua: Sverre Magnus rompe con su novia y Marius Borg se va de Palacio

El hijo menor de los príncipes Haakon y Mette-Marit y su novia han decidido tomar caminos separados, mientras que el polémico primogénito de la princesa ha abandonado su residencia en Skaugum

La familia real noruega no

La aspiradora Dyson más deseada sigue de Black Friday: últimas horas con 220 euros de descuento

La V15 Detect es inteligente y elimina el 99,99% del polvo; no dejes pasar la oportunidad de llevártela a casa rebajada

La aspiradora Dyson más deseada

Carlos Gustavo de Suecia y la princesa Victoria, evacuados en un búnker por un simulacro de invasión rusa

La familia real sueca llevaba desde los 90 sin participar de manera activa en un protocolo de protección como este, lo que ha servido de preparación a la princesa heredera

Carlos Gustavo de Suecia y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE pactan subir

PP y PSOE pactan subir el sueldo a los asesores del Senado para que algunos ganen lo mismo que un ministro: 80.164 euros anuales

Pilar Alegría califica como “vomitivos” los actos de Paco Salazar, el socialista con el que estuvo comiendo hace un mes

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

Feijóo, ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar: “Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno”

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 diciembre

El precio de la luz en España para este miércoles

El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit rechazada por el Congreso y seguirá adelante con los Presupuestos aunque la vuelva a tumbar

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El metro cuadrado ya vale dos veces el SMI: la vivienda usada se encarece un 16% en un año y supera los 2.600 euros/m²

DEPORTES

McLaren ficha a Christian Costoya,

McLaren ficha a Christian Costoya, la nueva promesa española del automovilismo

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”