Agricultura confirma la presencia de peste porcina africana en otros siete jabalíes: nueve infectados en total

El Ministerio de agricultura confirma la presencia de peste porcina africana en otros siete jabalíes (Animalia)

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado este martes, 2 de diciembre, la presencia de peste porcina en siete jabalíes que estaban bajo estudio. Con esta actualización ya serían nueve positivos que se han detectado en animales del municipio de Cerdanyola del Vallés, en Barcelona, y “muy cerca de donde aparecieron los otros dos la pasada semana”, según ha confirmado el ministerio de Agricultura.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado inmediatamente a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), que mantienen otras 13 investigaciones activas en la Unión Europea. El estudio de la zona continúa activa desde las primeras detecciones el pasado viernes. De este modo, los servicios veterinarios oficiales de Catalunya han delimitado una zona de control y vigilancia en radio de 20 kilómetros en torno a los casos detectados, como manda el reglamento europeo.

Además, las autoridades han prohibido la actividad de caza dentro de ese perímetro con el objetivo de “evitar el movimiento de los jabalíes y que puedan expandir el virus fuera de la zona”. Aunque, tras el resultado de los análisis del laboratorio de Algete, el ministerio se ha visto obligado a reforzar las actuaciones de búsqueda y trampeo “con personal específicamente formado y conocedor de la zona para reducir densidad de poblaciones de jabalíes silvestres”. Unos profesionales que se suman a los 117 agentes de la UME (Unidad Militar de Emergencias) que ya se encontraban trabajando en la zona.

Los servicios veterinarios continúan buscando posibles casos dentro del perímetro

Concretamente, el ministerio ha afirmado que se han desplazado los servicios veterinarios oficiales y el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, que cuentan con la ayuda de la UME, del cuerpo de Mossos d’Esquadra, de la Guardia Civil (SEPRONA) y de la Policía Local, que deben “vigilar el acceso de personal no autorizado a la zona infectada”, donde se encuentra el Parque de Collserola. Esta acción tratará también de “reforzar la desinfección de todo vehículo que acceda al perímetro”.

Asimismo, un contingente de 120 agentes rurales participa en las labores de vigilancia, apoyado por 26 equipos operativos encargados de tareas como la localización de cadáveres y la instalación de trampas. Del mismo modo, además de los 117 efectivos provistos con estaciones de descontaminación, la UME ha desplegado sistemas de gestión de capturas bajo condiciones de bioseguridad para su traslado a laboratorios y centros de incineración, y un grupo de drones equipados para rastreo en áreas extensas y detección nocturna a través de tecnología de infrarrojos.

Piara de jabalíes (AdobeStock)

El ministerio solicita especialistas en epidemiología de la CE

El ministerio ha reiterado que las explotaciones de ganado porcino -situadas dentro del radio de 20 kilómetros alrededor del área afectada- han sido inspeccionadas por los equipos veterinarios, sin que se haya identificado presencia de síntomas ni lesiones compatibles con la enfermedad. Las muestras recogidas en las granjas arrojaron resultados negativos. El nivel de alerta se mantiene elevado y se han reforzado las medidas de vigilancia pasiva y bioseguridad en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas.

Además, el Equipo Veterinario de Emergencias de la Comisión Europea, integrado por especialistas en epidemiología, se ha sumado hoy a las labores en la zona, a solicitud del ministerio. Su función es revisar las acciones implementadas y proponer recomendaciones orientadas a optimizar el control de la enfermedad debido al agravamiento en las últimas horas.

Cabe recordar igualmente que estas infecciones no son transmisibles a los humanos. Aun así, las granjas y proveedores del sector que se inscriban dentro del perímetro de 20 kilómetros, no podrán comercializar sus productos en un periodo de 12 meses, desde la última detección de PPA.