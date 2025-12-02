Todo lo que se sabe hasta ahora de la peste porcina africana: siete países bloquean el cerdo español, varias muestras en análisis y 3.000 millones en riesgo

Desde que el pasado viernes, 28 de noviembre, los servicios veterinarios de la Generalitat de Catalunya informaron de la detección del virus de la Peste Porcina Africana (PPA) en dos jabalíes silvestres, la economía y la ganadería española han dado un revés importante. Y es que, tras más de tres décadas sin haber detectado ningún caso, se han tenido que tomar medidas inmediatas y estrictas para su control y erradicación, al tratarse de una enfermedad de categoría A en la Unión Europea.

De esta forma, se llevó a cabo la delimitación de la zona infectada, restricción de caza, reforzamiento de vigilancia y otras medidas de control en explotaciones porcinas, mientras se investiga el origen de la enfermedad. Ante esta crisis, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo en una rueda de prensa en la tarde del 1 de diciembre, donde esclarecía que al menos el 42% de la producción quedará libre de cualquier penalización de exportación. Por el momento, el comercio se mantiene sin restricciones fuera de la zona acotada de 20 kilómetros alrededor del brote, como manda el reglamento europeo, y el área afectada tendrá un periodo de 12 meses de estudio.

Durante los últimos días, se ha desplegado un trabajo conjunto de los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Agricultura para contener la propagación de la enfermedad. El ministerio también se encuentra enfocado en limitar el impacto económico de la peste, que afecta ya a 13 Estados miembros de la Unión Europea. Y es que, España, principal productor de carne porcina de la UE y tercero a nivel mundial, exporta por 8.800 millones de euros anuales, de los que el 60 % se dirige a países de la UE.

¿Cuál es el origen del brote?

Después cuatro días, las autoridades españolas continúan investigando el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la sierra de Collserola, Barcelona. Por el momento, la hipótesis que tiene más peso según la comparecencia del ministro, Luis Planas, es: “Hay muchas posibilidades de que, efectivamente, el origen del foco esté situado en algún elemento de alimentación humana que pueda proceder de algún país donde efectivamente existía la peste porcina”.

Aun así, entre las posibles causas, destaca la “teoría del bocadillo”, según la cual un alimento contaminado, como un embutido descartado en el entorno natural, habría podido introducir el virus entre la fauna salvaje. Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, señalaba que aún es pronto para determinar el motivo exacto del brote, aunque no se descarta que algún alimento contaminado haya sido el desencadenante. Aun así, esta crisis pone en riesgo 3.000 millones de euros de exportaciones, según el conseller.

Por su parte, Vicens Enrique-Tarancón, coordinador del Grup de Sanejament Porcí de Lleida, ha explicado que la secuenciación genética del virus permitirá esclarecer su origen y si coincide con otras variantes registradas en Europa o Asia. Además, el especialista ha recordado la importancia de depositar correctamente los restos de comida y mantener los contenedores cerrados, una medida fundamental para evitar nuevos brotes. Ante la situación, la Generalitat de Cataluña, en colaboración con la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha desplegado un operativo para frenar la propagación de la enfermedad y proteger la cabaña porcina nacional.

Un jabalí en la montaña (Ministerio de Agricultura)

“Una proyección de unos 400 sujetos”

El operativo desplegado en la sierra de Collserola, Barcelona, para contener la expansión de la peste porcina africana (PPA) trabaja con una estimación de alrededor de 400 jabalíes en un radio de seis kilómetros desde el punto en que se detectaron dos casos positivos. Esta proyección estadística, comunicada por fuentes del Ministerio de Agricultura, sirve para dimensionar el reto sanitario en la zona, donde se han impuesto restricciones para intentar frenar el avance del virus entre la fauna salvaje.

La llegada de la UME al dispositivo ha generado debate político. Titón Laïlla, concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, ha opinado que “no podemos normalizar la militarización de las crisis que debería ser gestionada con recursos civiles especializados”. Esto sucede en un marco contextual, donde Cataluña se posiciona como uno de los principales polos productores de carne porcina de Europa. Concretamente, es el responsable del 52%, con más de dos millones de toneladas anuales y cerca de 3.200 millones de euros en exportaciones, de los cuales 1.000 millones corresponden a mercados fuera de la Unión Europea.

Por este motivo, para limitar el riesgo de contagio, las autoridades han cerrado accesos al Parc Natural de Collserola, donde residen aproximadamente 900 jabalíes, y han recordado la prohibición de alimentar a estos animales o manipular ejemplares muertos. Sobre las granjas, el Govern informó que las 39 explotaciones de la zona han dado resultados negativos, aunque continúan bajo restricciones para garantizar su bioseguridad. De hecho, el ministro afirmaba en la rueda de prensa de ayer que existen “varias muestras en el laboratorio de Algete” que se están estudiando, bajo la posibilidad de estar igualmente contagiadas.

Siete países bloquean nuevos certificados de los productos derivados del cerdo español

La detección de los dos casos de peste ha provocado una reacción inmediata en el mercado internacional, con la decisión de siete países de bloquear la emisión de nuevos certificados sanitarios para productos derivados del cerdo español. Concretamente, Argentina, Reino Unido, Canadá, Colombia, Corea, Malasia y México han restringido la entrada de carnes porcinas y subproductos, entre ellos cerdos vivos para cría, carne refrigerada o congelada, semen, sangre, corteza, proteína animal procesada, tripas, piel deshidratada, páncreas, colágeno y gelatina de porcino. Esta medida pone bajo presión a uno de los sectores clave de la exportación española, que se posiciona como el principal representante de la UE y el tercero a nivel mundial.

En el contexto global, más de 120 certificados de exportación siguen bloqueados en unos 24 países que no aceptan la regionalización como medida de control, según afirmaba Planas. Estas naciones rechazan envíos de productos de porcino procedentes de cualquier lugar de España, en lugar de limitar las restricciones a la zona afectada. Esta postura complica la apertura de nuevos mercados y dificulta la continuidad de los flujos comerciales que ya había en 104 países. Por otro lado, China ha reforzado sus controles, extendiendo el veto a productos originarios de la provincia de Barcelona. Aun así, los miedos que se generaban alrededor del gigante asiático se diluyeron ayer cuando el ministro aseguraba que el país aplicará la regionalización aprobada hace tres semanas.

El Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón informó este martes a EFE de que no se retomará la importación de productos porcinos españoles hasta que se les comunique la adopción de medidas “y que se confirme que (la situación) está bien” adelantando también que desconocen “cuál podría ser una potencial fecha de reanudación”.

¿Es posible que la peste se extienda a otras comunidades?

Por otro lado, la posibilidad de que la peste porcina africana (PPA) se extienda más allá de Cataluña genera alta preocupación en el sector ganadero y entre las administraciones autonómicas. Felipe Molina, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo, ha advertido del riesgo que supone para zonas como las dehesas del sur, donde cerdos ibéricos conviven con jabalíes y fauna silvestre, y ha señalado el temor a que un brote obligue al sacrificio de explotaciones completas, repitiendo escenarios vistos con la gripe aviar. Ante este panorama, Planas explicaba que “lo que hay que aplicar son las normas de bioseguridad que valen tanto para la producción intensiva como para la extensiva”, que garanticen la seguridad de todos los ejemplares.

Las comunidades más cercanas al punto cero, como Aragón y Valencia, han reforzado la vigilancia y las medidas preventivas. Por su parte, Aragón aumentará la plantilla veterinaria, reforzando controles y la bioseguridad en las granjas, y ha pedido una estrategia nacional conjunta que evite el cierre de mercados clave como Japón. Mientras que la Generalitat Valenciana ha lanzado un dispositivo para optimizar la vigilancia y reducir la población de jabalíes en las zonas de mayor riesgo, coordinando esfuerzos entre el sector agrícola, de caza y autoridades autonómicas, e invirtiendo recursos extraordinarios en las áreas más expuestas a la propagación, como el entorno de la AP-7.

Galicia también ha mostrado inquietud, ya que depende del porcino para más de 2.000 empleos y 720 millones de euros de facturación anual. De esta forma, el BNG ha reclamado medidas urgentes para impedir la llegada del virus a la comunidad y minimizar el impacto económico y comercial de posibles restricciones internacionales. Paralelamente, voces como la Fundación Igualdad Animal abogan por repensar el modelo alimentario, promoviendo dietas basadas en proteínas vegetales y reduciendo la dependencia de la ganadería intensiva; a pesar de que el consumo de esta carne no es perjudicial para el ser humano.

Expertos de la Comisión Europea se encuentran en Cataluña para supervisar la respuesta y coordinar la aplicación de los protocolos comunitarios, en un contexto en el que Bruselas ha pedido a terceros países aceptar la regionalización y no bloquear el comercio de zonas no afectadas en España.