Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina (REUTERS/Henry Romero)

Miami fue el último torneo de Alejandro Davidovich en el circuito. Una lesión le ha mantenido alejado de las pistas desde hace meses. Ni Montecarlo ni Barcelona. Ahora aterriza en las pistas del Mutua. La tierra batida de Madrid será su punto de partida, su vuelta al circuito. Allí, justo antes de saltar a las pistas madrileñas habló de la nueva sensación española, Rafa Jódar: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”.

Justo antes de debutar en el Mutua Madrid Open, Davidovich atendió a la prensa, donde habló de su estado de forma, de sus sensaciones y la ausencia de las grandes estrellas como Alcaraz y Djokovic, así como del ascenso del joven Jódar. “Estoy bien. Me he recuperado al cien por cien. No me duele ya nada el abdominal. Los primeros partidos son los más duros porque no sabes cómo está tu nivel después de tres semanas fuera, pero creo hemos hecho un trabajo duro, hemos dado los pasos correctos y estoy contento de poder disfrutar otra vez de estar en torneo”.

Para Madrid, Davidovich no se fija objetivos: “Disfrutar. Al final, no es cuestión de ganar o perder, sino disfrutar. Estoy agradecido de poder sentirme competitivo. No tengo ninguna expectativa ahora sobre qué voy a hacer en este torneo. Hay jugadores que ya llevan varios partidos en tierra y para mí va a ser el primero. Intentaré dar lo mejor de mí, de todo lo que hemos entrenado y veremos”.

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Respecto a la ausencia de Alcaraz y Djokovic en las pistas madrileñas, el tenista español afirmó y sobre las posibilidades en el torneo: “Bueno, al final los partidos de tierra batida están todos muy igualados. Todos te pueden sorprender y aquí ya que hay un poquito más de altura, pues va a favorecer un poquito más el saque. Las bajas obviamente son importantes para el torneo, pero para nosotros mejor. Así que tenemos alguna oportunidad más al no enfrentarnos a ellos”. Así, reconoció la relevancia de las ausencias, aunque admitió que ello abre nuevas posibilidades para los demás participantes.

Davidovich y el ascenso de Rafa Jódar

La estelar reaparición de Rafa Jódar en las pistas no ha pasado desapercibida para nadie. Tampoco para Alejandro Davidovic, quien ha tenido oportunidad de entrenar con él en las pistas madrileñas. “Ayer justo entrené con él. Este año también hemos coincidido en la misma gira americana. He visto muchos partidos. Creo que se ha adaptado muy bien a lo que es el circuito, pero obviamente, el primer año nadie te conoce, no tienes ninguna expectativa. Está jugando muy suelto y tiene un talento increíble y tiene muy buenas condiciones para ser muy buen jugador. Pero el tenis es duro porque cada semana tienes que competir, cada semana tiene nuevos retos y hay que gestionarse mentalmente esa parte bien, porque si no puede haber caídas más largas o menos largas”, explicaba.

Abdelkadar jugando en el torneo profesional W35 de Nairobi de tenis sin saber jugar.

Y añade: “Es un jugador que está demostrando un nivelazo. Yo ayer entrené con él y le corre la bola. La verdad que los dotes tenísticos los tiene. Ya es cuestión de ir poniéndolo en el buen camino para que sea un gran jugador”. Este miércoles, Jódar debuta ante Jesper De Jong y todos los focos de las pistas madrileñas estarán puestos en él.