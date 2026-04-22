España

Pagar con el móvil o con tarjeta: qué es más seguro, cómo protege tus datos y qué ocurre si te roban

Cada vez es más común pagar con el móvil o con un reloj inteligente. Pero aún muchos dudan de la eficacia y la seguridad de los métodos digitales de pago

Guardar
Una mujer acerca su móvil a un datáfono de una cafetería para pagar lo que ha consumido.
Una mujer paga con el móvil en una cafetería (Canva)

Cada vez es más común pagar con el móvil o con un reloj inteligente. Pero aún muchos dudan de la eficacia y la seguridad de los métodos digitales de pago. ¿Conviene más pagar con el móvil o con tarjeta bancaria? La respuesta tiene que ver, además de con la comodidad del usuario, con la privacidad de los datos personales y el peligro de ser víctimas de posibles fraudes. Para quienes no saben qué dispositivo utilizar, los expertos de Roams han analizado las diferencias entre ambas opciones para aclarar qué alternativa ofrece más protección al usuario.

Según la explicación, emitida en su perfil de TikTok (@roams_vip), la clave está en cómo se gestionan los datos bancarios durante el proceso de pago y en el nivel de exposición ante posibles amenazas. Y un aspecto fundamental es qué información se comparte con los comercios y qué barreras existen frente a terceros.

“Puede parecer lo mismo, pero no lo es en absoluto”, advierten los especialistas de Roams. El pago con tarjeta física, que sigue siendo habitual en supermercados, tiendas y restaurantes, implica que el cliente “está dando al comercio el número real de su tarjeta, siempre el mismo cada vez que paga”. Esto conlleva una exposición directa de los datos bancarios en cada transacción, lo que puede facilitar el acceso a terceros no autorizados si la información es interceptada.

El riesgo se incrementa porque “muchas veces la transacción se realiza sin necesidad de meter el PIN”, según el equipo de Roams. Esta facilidad, pensada para agilizar el proceso de compra, puede convertirse en una vulnerabilidad si la tarjeta cae en manos ajenas. Los expertos insisten en que esta mecánica deja una puerta abierta tanto para el robo físico como para el acceso fraudulento a los fondos.

Con una defraudación estimada de más de 300 millones de euros en el año 2024 y una estructura formada por 38 sociedades, se trata de una de las dos mayores tramas de hidrocarburos desarticuladas hasta la fecha (Ministerio de Hacienda)

Las claves de la seguridad en el pago móvil

La alternativa de pagar con el móvil supone un cambio importante en el modo en que se protegen los datos bancarios. “Cuando pagas con el móvil ocurre algo muy distinto, que es que el número de tu tarjeta se codifica por un número alternativo que cambia en cada compra”, explican desde Roams. El sistema emplea la llamada tokenización: en lugar de transmitir el número real de la tarjeta, genera un código único para cada operación. De esta manera, “ni el establecimiento ni nadie conoce el número real de tu tarjeta bancaria”.

Esta distinción marca la diferencia en la lucha contra el fraude digital y el robo de datos. “No quiero decir que el comercio te la vaya a liar; me refiero más bien a los hackers y otros facinerosos que circulan por la red”, puntualizan los expertos. En caso de un ciberataque o de una filtración de datos por parte del comercio, el token no permite realizar operaciones adicionales, por lo que la tarjeta original permanece protegida.

Y es que la seguridad del pago con el móvil va más allá de la barrera digital, ya que el propio dispositivo añade un paso extra de autenticación en cada compra. “El móvil te obliga a desbloquearlo para hacer cualquier pago. Tu huella, tu cara, tu PIN”, enumeran los portavoces de Roams. Este doble factor de seguridad refuerza la protección ante robos físicos, ya que un tercero necesitaría superar la autenticación biométrica o conocer el código de desbloqueo para efectuar pagos.

Mayor protección frente a robos y pérdidas

La diferencia también se aprecia en los casos de pérdida o sustracción de los dispositivos. “Si te roban la tarjeta, pueden hacer muchas compras sin tener que meter el PIN”, advierten los expertos. El límite de compras contactless sin PIN, aunque varía según el banco, puede alcanzar cifras que suponen un perjuicio considerable para el titular. En cambio, “si te roban el móvil, es más complicado, sobre todo si tienes el desbloqueo por huella o con tu cara”.

Temas Relacionados

Bancos EspañaConsumo EspañaEstafasFraudeRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los negocios millonarios de Messi en España dan pistas sobre la voluntad de la familia de volver a vivir en Barcelona: sus empresas con sede en Andorra

Según ‘Vanitatis’, los padres de las familias del entorno de los hijos de Messi aseguran que los pequeños podrían estudiar el curso 2027-2028 en España

Los negocios millonarios de Messi en España dan pistas sobre la voluntad de la familia de volver a vivir en Barcelona: sus empresas con sede en Andorra

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

El alto tribunal ratifica el fallo de 2022 y concluye que no hubo engaño ni simulación en los contratos

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

El déficit español se situó por debajo del promedio del 3,1% del conjunto de la UE, y también fue inferior al contabilizado por la zona euro, que se situó en el 2,9% del PIB

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

Un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez Ismael Moreno sostiene que el empresario utilizó sociedades interpuestas para canalizar ingresos personales y reducir su tributación en el IRPF

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

La iniciativa en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas esperaba adoptar medidas como la repatriación de todos los inmigrantes irregulares o que cometieran delitos

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

Rusia revisará teléfonos y ordenadores antes de cruzar la frontera y negarse podrá suponer hasta un arresto

La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, acordado en diciembre, tras retirar Hungría su veto

ECONOMÍA

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

La presión sobre el mercado de alquiler sigue al alza: el precio medio alcanza los 1205 euros y ya hay 141 interesados por anuncio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional