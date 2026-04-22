La duquesa de Alba, presente en la Feria de Sevilla a través del homenaje de su nieta Tana Rivera: su duelo de amazonas con Victoria Federica

Tana Rivera hace un homenaje a la duquesa de Alba en la Feria de Sevilla (Europa Press)

La aparición conjunta de Tana Rivera y Victoria Federica de Marichalar ha marcado uno de los momentos más comentados del inicio de la Feria de Abril 2026 en Sevilla. Ambas jóvenes han optado por el traje de amazona y han recorrido el Real a caballo, apostando por una interpretación de la indumentaria tradicional que ha captado la atención y el aplauso de los asistentes.

Lejos de fusionarse entre los volantes y lunares que distinguen a la Feria, han convertido su entrada en un ejercicio de estilo y reivindicación de la herencia familiar y cultural. El gesto de Tana Rivera ha destacado por la elección de una chaqueta torera negra, salpicada de pequeñas borlas y acompañada de una camisa blanca con botones rojos, un sombrero goyesco de ala corta y un conjunto que remite de forma directa a un cuadro de Ignacio Zuloaga.

Esta pieza se asocia a la duquesa de Alba, cuyo retrato a caballo se conserva en el Palacio de las Dueñas y ha servido como referencia simbólica para la puesta en escena de su nieta. El dato diferenciador es la coincidencia entre la chaqueta de Tana y la que aparece en el célebre óleo de Zuloaga, subrayando la conexión entre moda, arte e identidad genealógica en la Feria de Sevilla.

El cuadro de la duquesa de Alba que homenajea Tana Rivera (Fundación Casa de Alba)

El homenaje de Tana Rivera a la duquesa de Alba

En el contexto del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la portada de la Feria de Abril rinde homenaje a su figura este año. El diseño, obra del arquitecto Davide Gambini, establece un diálogo arquitectónico entre el Pabellón de Portugal y el Cenador de Carlos V del Real Alcázar, reforzando el vínculo entre aristocracia y pueblo que define la identidad de la celebración. Esa atmósfera ha hecho que el atuendo de Tana Rivera se interprete como un relato visual en sintonía con la memoria familiar.

El óleo sobre lienzo en el que Zuloaga retrata a la duquesa de Alba, recientemente recordado por Eugenia Martínez de Irujo en sus redes, muestra a la aristócrata con una chaqueta de terciopelo marrón chocolate, pasamanería negra y zahones de piel curtida. El paralelismo entre ese estilismo y el conjunto elegido por su nieta durante la feria posiciona el atuendo como ejemplo de cómo lo local y lo cargado de significado pueden prevalecer frente a las tendencias de la temporada.

Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

Victoria Federica y su ‘look’ de amazona

Mientras Tana Rivera optó por la sencillez y el legado familiar, Victoria Federica ha escogido un camino estilístico cargado de matices. Su elección ha recaído en un traje cordobés de tonos caldera, firmado por Amazonia Sastrería, que combina una chaquetilla de terciopelo marrón cálido, bordados negros y detalles artesanales que construyen un relato visual complejo.

Victoria Federica en la Feria de Sevilla (Europa Press)

El chaleco a juego, la cintura ceñida por un fajín de flores geométricas que evocan el estampado paisley y el uso del mismo sombrero goyesco que Tana confirman la sintonía estética, aunque desde registros diferentes. Este look pone de relieve el peso que tiene la técnica y la narrativa en un vestuario asociado tradicionalmente al mundo ecuestre, pero reinterpretado desde la perspectiva de dos figuras jóvenes y mediáticas.

El resultado es un conjunto que no solo potencia la silueta, sino que introduce capas de significado a partir del diseño, los materiales y la forma de llevarlo. El duelo de amazonas en el Real de la Feria se ha convertido así en una de las imágenes más representativas de esta edición, con la reinterpretación del óleo de Zuloaga por parte de Tana como elemento central de esa narrativa visual.