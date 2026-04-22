España

La duquesa de Alba, presente en la Feria de Sevilla a través del homenaje de su nieta Tana Rivera: su duelo de amazonas con Victoria Federica

Tanto Tana Rivera como Victoria Federica acapararon las miradas al no apostar por el típico traje de gitana con volantes

Guardar
Tana Rivera hace un homenaje a la duquesa de Alba en la Feria de Sevilla (Europa Press)
Tana Rivera hace un homenaje a la duquesa de Alba en la Feria de Sevilla (Europa Press)

La aparición conjunta de Tana Rivera y Victoria Federica de Marichalar ha marcado uno de los momentos más comentados del inicio de la Feria de Abril 2026 en Sevilla. Ambas jóvenes han optado por el traje de amazona y han recorrido el Real a caballo, apostando por una interpretación de la indumentaria tradicional que ha captado la atención y el aplauso de los asistentes.

Lejos de fusionarse entre los volantes y lunares que distinguen a la Feria, han convertido su entrada en un ejercicio de estilo y reivindicación de la herencia familiar y cultural. El gesto de Tana Rivera ha destacado por la elección de una chaqueta torera negra, salpicada de pequeñas borlas y acompañada de una camisa blanca con botones rojos, un sombrero goyesco de ala corta y un conjunto que remite de forma directa a un cuadro de Ignacio Zuloaga.

Esta pieza se asocia a la duquesa de Alba, cuyo retrato a caballo se conserva en el Palacio de las Dueñas y ha servido como referencia simbólica para la puesta en escena de su nieta. El dato diferenciador es la coincidencia entre la chaqueta de Tana y la que aparece en el célebre óleo de Zuloaga, subrayando la conexión entre moda, arte e identidad genealógica en la Feria de Sevilla.

El cuadro de la duquesa de Alba que homenajea Tana Rivera (Fundación Casa de Alba)
El cuadro de la duquesa de Alba que homenajea Tana Rivera (Fundación Casa de Alba)

El homenaje de Tana Rivera a la duquesa de Alba

En el contexto del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, la portada de la Feria de Abril rinde homenaje a su figura este año. El diseño, obra del arquitecto Davide Gambini, establece un diálogo arquitectónico entre el Pabellón de Portugal y el Cenador de Carlos V del Real Alcázar, reforzando el vínculo entre aristocracia y pueblo que define la identidad de la celebración. Esa atmósfera ha hecho que el atuendo de Tana Rivera se interprete como un relato visual en sintonía con la memoria familiar.

El óleo sobre lienzo en el que Zuloaga retrata a la duquesa de Alba, recientemente recordado por Eugenia Martínez de Irujo en sus redes, muestra a la aristócrata con una chaqueta de terciopelo marrón chocolate, pasamanería negra y zahones de piel curtida. El paralelismo entre ese estilismo y el conjunto elegido por su nieta durante la feria posiciona el atuendo como ejemplo de cómo lo local y lo cargado de significado pueden prevalecer frente a las tendencias de la temporada.

Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

Victoria Federica y su ‘look’ de amazona

Mientras Tana Rivera optó por la sencillez y el legado familiar, Victoria Federica ha escogido un camino estilístico cargado de matices. Su elección ha recaído en un traje cordobés de tonos caldera, firmado por Amazonia Sastrería, que combina una chaquetilla de terciopelo marrón cálido, bordados negros y detalles artesanales que construyen un relato visual complejo.

Victoria Federica en la Feria de Sevilla (Europa Press)
Victoria Federica en la Feria de Sevilla (Europa Press)

El chaleco a juego, la cintura ceñida por un fajín de flores geométricas que evocan el estampado paisley y el uso del mismo sombrero goyesco que Tana confirman la sintonía estética, aunque desde registros diferentes. Este look pone de relieve el peso que tiene la técnica y la narrativa en un vestuario asociado tradicionalmente al mundo ecuestre, pero reinterpretado desde la perspectiva de dos figuras jóvenes y mediáticas.

El resultado es un conjunto que no solo potencia la silueta, sino que introduce capas de significado a partir del diseño, los materiales y la forma de llevarlo. El duelo de amazonas en el Real de la Feria se ha convertido así en una de las imágenes más representativas de esta edición, con la reinterpretación del óleo de Zuloaga por parte de Tana como elemento central de esa narrativa visual.

Temas Relacionados

Victoria FedericaFamosos EspañaGente EspañaSevillaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Mientras que algunas regiones registran sueldos cercanos a los de Estados Unidos, en otras apenas superan la mitad, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE para 2024

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Un estudio revela que los macacos de Gibraltar han aprendido a comer tierra para tratar la indigestión de la comida basura que les dan los turistas

La geofagia es una práctica común en el reino animal, observada sobre todo en aves, grandes mamíferos e incluso en los seres humanos

Un estudio revela que los macacos de Gibraltar han aprendido a comer tierra para tratar la indigestión de la comida basura que les dan los turistas

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

La ONG Greenpeace ha planteado en su último informe un modelo energético con el que es posible abandonar el carbón para 2030, la nuclear en 2035 y el gas y petróleo en 2040

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

ECONOMÍA

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Pagar con el móvil o con tarjeta: qué es más seguro, cómo protege tus datos y qué ocurre si te roban

DEPORTES

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol